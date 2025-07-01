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2025年全球AI伺服器市場迎來變革時刻

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

根據TrendForce統計，2025年全球伺服器整體出貨量將成長約5%，其中人工智慧（AI）伺服器的需求將會繼續攀升。2024年AI伺服器出貨量年增46%，預計2025年全球AI伺服器規模將達到約210萬台，年增約24.5 %，以滿足雲端運算服務供應商（CSP）和原始設備製造商（OEM）對生成式人工智慧訓練和推理應用的需求。展望2025~2026年，北美和中國的主要CSP將成為AI伺服器訂單的主要推動力。預計地緣政治緊張局勢和關稅相關的不確定性仍將是最大的風險……

TrendForce集邦科技研究經理龔明德在「CompuForum 2025–智鏈驅動 釋放AI算力」研討會指出，美系Microsoft、Google、AWS、Meta等四大CSP是 人工智慧市場成長的主要驅動力，也是高階AI伺服器的需求來源，其中又以搭載輝達（NVIDIA）GPU的AI伺服器機種占大宗；中國方面，在DeepSeek問世和人工智慧自主性需求不斷成長的推動下，CSP在中國同樣保持強勁的成長動能，並進一步推升CSP對於自研低成本ASIC的投資意願，並加速從AI訓練轉向推論發展。

圖1. TrendForce集邦科技研究經理龔明德解析全球 AI Server 市場及供應鏈發展趨勢；圖片來源：TrendForce提供
圖1. TrendForce集邦科技研究經理龔明德解析全球 AI Server 市場及供應鏈發展趨勢；圖片來源：TrendForce提供

TrendForce預估，NVIDIA針對大型雲端服務商、HPC 超級電腦與AI研發中心開發的超級晶片GB200，出貨量預計將在 2025 年第二季後放量，而GB300將於今年下半年開始量產出貨，預計將在第四季左右開始更大幅度的增產。

2025年AI伺服器市場規模

預計到2025年，全球AI伺服器市場價值將達到3,000億美元，年增46.1%，主要將由基於NVIDIA Blackwell平台的新型HGX和GB Rack的AI伺服器模型推動成長，AI伺服器將占整體伺服器市場總值的72%。

圖2. 全球伺服器出貨量預測；圖片來源：TrendForce，2025年6月
圖2. 全球伺服器出貨量預測；圖片來源：TrendForce，2025年6月

從AI伺服器出貨量主要晶片供應商來看，由於美國出口管制規則及相關因素，2025年NVIDIA Blackwell GPU解決方案的出貨量預計在將比其他供應商成長更高，NVIDIA的市占率預計將擴大到70%左右，CSP自研的ASIC以及其他中國本土的 AI 晶片供應商市占率則維持相對穩定；在基於GPU的AI伺服器領域中，NVIDIA的市占率預計將超過90%，而AMD占比預計為7%～8%。

延伸閱讀：地緣政治推動AI晶片自主浪潮，中美雲端巨頭齊拚自研ASIC晶片

2025年AI伺服器供應鏈發展趨勢

CSP仍將是高階AI伺服器最大的客戶群，高階AI伺服器包含採用H200、B200/B300、MI系列等GPU的伺服器，以及採用CSP開發的高階AI訓練ASIC的伺服器，全球八大雲端服務供應商在2025年的AI伺服器出貨量份額仍然占比過半（51.5%）。中國百度、字節跳動、阿里巴巴、騰訊等四大CSP正積極採用適用於中國資料中心的NVIDIA H20以及類似的解決方案來建立其AI伺服器基礎設施。此外，中國CSP將加強自主ASIC的開發，預計2025年將占中國整體市場的18.5%左右。

龔明德指出，2025 年北美四大CSP的資本支出將增加 30% 以上，未來將繼續投資GPU或開發自己專有的ASIC，因此NVIDIA 在2025年Computex 上積極推廣其開放式解決方案NVLink Fusion，目標正是瞄準CSP的ASIC 市場。

雖然大型 CSP對於高階 AI 伺服器的需求將維持AI伺服器的強勁成長，供應鏈仍受到宏觀經濟因素的影響，地緣政治與關稅仍是市場風險，但高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory，HBM) 和台積電研發的先進封裝技術（Chip-on-Wafer-on-Substrate，CoWoS）供應短缺狀況將逐步緩解，NVIDIA和其他CSP的內部ASIC的需求依舊強勁，HBM和CoWoS的出貨量預計將在2025年翻倍。

受美國新出口管制規則影響，Hopper平台 NVIDIA高階GPU出貨量將在2025年降至17.5%，Blackwell平台將取代現有的Hopper平台，成為NVIDIA高階GPU的主流產品，B300（原B200 Ultra）和GB300的出貨量將在今年下半年大幅提升，2025 年NVIDIA 高階 GPU 出貨量將達到約82.5%，年增率將超過四成。

AI伺服器市場成長預測

隨著聊天機器人等生成式人工智慧技術的興起，人工智慧伺服器市場從2020開始不斷成長，2023年和2024年出貨量成長率均超過40%。長期來看，隨著HPC和AI應用成為伺服器市場的兩大主流領域，全球AI伺服器出貨量成長率仍將超過通用伺服器，2023年至2028年期間的複合年成長率將接近24%，預期到2028年，AI伺服器將在到2028年占伺服器年度總出貨量兩成左右。

受到美國關稅政策影響，考量成本上升及消費支出減弱的潛在風險，可能對於AI伺服器成長構成挑戰，2025出貨量成長率從原先的28%下調至24.5%。龔明德也提醒，川普的新關稅政策或地緣政治問題將持續引發市場大幅波動，導致AI伺服器買家面臨成本上升及購買力減弱的風險，可能在2025年下半年至2026年期間對需求產生下行壓力。

資料來源：

  1. 2025/6/20，TrendForce「CompuForum 2025–智鏈驅動 釋放AI算力」研討會，龔明德簡報

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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