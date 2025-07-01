2025年Concord案的移轉裁定：管轄權爭議的釐清

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王思原／世新大學法律學系副教授

第381期《法院駁回音樂出版商對AI公司的初步禁制令聲請：2025年CONCORD案》一文曾提及，原告Concord方選擇於田納西州中區聯邦地區法院起訴Anthropic。但該法院卻在2024年6月24日以欠缺「屬人管轄權」（personal jurisdiction）為由，裁定將本案移轉至加州北區聯邦地區法院。以下簡要介紹這段插曲。

依美國民事程序，須具備何種條件法院才具權力審案？

「管轄權」是法院就案件進行審判或發出命令的權力[1]。美國民事程序中，法院必須具備「事務管轄權」（subject-matter jurisdiction）及「屬人管轄權」（personal jurisdiction）才有權對具體個案進行審理，以下將分文介紹。

事務管轄權

事務管轄權係指法院就特定類型事件進行審理並提供救濟的權力[2]。聯邦法院事物管轄權的兩大來源為多元管轄權（diversity jurisdiction）及聯邦問題管轄權（federal question jurisdiction）。前者之條件為爭議金額超過$75,000美元且當事人為不同州的公民。後者則為對基於聯邦法律產生的訴訟的管轄權[3]。例如美國《著作權法》為聯邦法，因此聯邦地區法院就著作權訴訟有事務管轄權。

屬人管轄權

屬人管轄權指法院對其管轄範圍內之自然人、法人或其他法律實體之權利義務進行裁判之權力。即使被告非本州居民，美國法院通常仍得對之行使屬人管轄權，惟須符合下列條件：（1）合於法院地州對非居民管轄之規定﹝長臂管轄法（long-arm statute）﹞；（2）被告與該州具有「最低限度聯繫」（minimum contacts），意指被告在法院地州從事持續且系統性之行為﹝一般管轄權（general jurisdiction）﹞，或該訴訟係因被告與法院地州之特定聯繫而生［特定管轄權（specific jurisdiction）﹞；（3）法院對非居民被告行使屬人管轄權具有合理性[4]。

法院對本案欠缺「屬人管轄權」的認定

本件唯一爭點為法院對被告Anthropic是否具特定管轄權。對此，法院審酌的焦點在於，Anthropic是否「故意利用」（purposeful availment）其在法院地州內從事活動的特權。此要件之目的在於確保被告不會僅因「隨機、偶然或稀薄之聯繫，或他方當事人或第三人之單方行為而被傳喚至某管轄權」[5]。

原告Concord方主張，從下列四點可看出Anthropic之行為係故意導向或明確針對田納西州，從而構成故意利用：（1）透過位於田納西州之員工從事業務、（2）與田納西州企業維持契約關係、（3）透過其高度互動式網站接觸田納西州使用者，以及（4）在田納西州侵害原告之受著作權保護之歌詞[6]。法院逐一加以反駁：

Anthropic在田納西州遠距工作之員工

Concord方主張Anthropic在田納西州維持3名全職員工，構成故意利用[7]。對此，Anthropic表示，在Anthropic之261名員工中，僅此3員居住於田納西州，以遠距工作方式從事其在加州之工作。此3員與Claude之訓練、開發或銷售行銷及該模型之決策制定無關，且該3員係自願在家中工作，而非在Anthropic支付費用或設立之辦公室工作[8]。

法院認為，雖然此3員主要在田納西州境內遠距工作，但Anthropic並無積極招募這些員工至田納西州工作、要求或請求其於僱用後在田納西州工作，或明確指派其在田納西州建立或擴展Anthropic之業務。Anthropic僅係允許此些員工在家工作，該安排之目的僅為員工個人便利，不會使實體受該州屬人管轄權約束[9]。

Anthropic與田納西州企業之契約

其次，Concord方主張Anthropic與田納西州企業至少有3項長期協議，提供並授權其AI服務，此舉係明確針對田納西州之行為[10]。

法院指出，根據第六巡迴上訴法院2000年Calphalon案，單憑被告與法院地州居民締約之事實，尚不足以證明故意利用[11]。相反地，法院必須對先前談判及預期未來後果、契約條款，以及當事人實際交易過程等整體情況進行全面分析。根據Concord方提供之證據，並無任何跡象顯示Anthropic是因為這些企業位於田納西州而提供Claude的API存取權限。實際上Anthropic接受來自任何想將Claude納入其產品之企業之申請，無論該企業位於何處。Anthropic和某些位於田納西州之企業有契約關係，僅係「偶然」聯繫，並非故意利用[12]。

Anthropic之網站

Concord方接著主張，Anthropic透過其「高度互動式」網站向田納西州使用者提供Claude AI模型，構成故意利用。法院指出，網站經營者是否故意利用法院地州，應視其網站之互動程度而定，不能一概而論。就僅供使用者存取資訊之純被動性網站而言，行使管轄權並不適當。但對與使用者進行商業交易或締結契約之高度互動網站而言，行使管轄權並無不妥。對於處於兩個極端之間的混合式或互動式網站，管轄權之行使應視其互動程度及資訊交換之商業性質而定[13]。

法院認定Anthropic之網站既非純被動性，亦未達高度互動性。理由在於，雖然使用者可直接向Claude提問並接收AI生成之回覆，但並無證據顯示田納西州居民在該網站下載並締結契約。由於Anthropic之網站屬中度互動性，法院必須進行事實調查，以判定是否構成故意利用[14]。

Concord方強調Anthropic網站之2項互動功能，足以顯示其刻意接觸田納西州居民之意圖。首先，網站邀請田納西州使用者透過網站本身之聊天框界面「與Claude對話」，且「Claude」可輸出田納西州特定資訊。其次，在Anthropic網站上存取Claude之使用者必須首先完成「多步驟程序」，包括提供電子郵件、輸入驗證碼、確認姓名及年齡、接受網站服務條款及提供手機號碼等[15]。

法院認為，雖然Anthropic之網站可於田納西州存取，而且Claude可輸出與田納西州相關之內容，但這些尚不足以構成故意利用。理由在於，故意利用最重要之判斷因素為法院地居民是否實際向被告訂購產品，以及被告是否實際透過其網站向法院地居民銷售產品。然而，Concord方並未提出Anthropic透過其網站向田納西州客戶進行任何銷售之證據。Concord方亦未舉證Anthropic故意向田納西州客戶尋求業務、在其網站上敘述任何特別針對田納西州之業務內容，或其與田納西州居民之互動等，已超越使用者在田納西州與Claude互動或申請API存取權限之隨機或偶然性[16]。

在田納西州之侵權輸出

Concord方之最後論點為，Anthropic向田納西州使用者提供其非法重製、散布及展示其著作之服務，已構成故意利用。但法院認為這和前述網站存取是同一件事。基於相同理由，法院認為不能僅因使用者可在田納西州存取Claude及Claude可應要求輸出與田納西州相關之內容，就認定Anthropic故意利用田納西州[17]。

法院最終裁定將案件移轉至加州北區聯邦地區法院

在認定欠缺屬人管轄權後，法院即應駁回該訴訟，或將案件移轉至其他具有權之法院。基於下列2點考量，法院決定根據28 U.S.C. § 1631之規定，在符合正義利益之情形下，依職權將本案移轉至加州北區聯邦地區法院：

首先，法院認為Concord方本得於加州北區聯邦地區法院起訴。這是因為，該法院不但對著作權案件具有事務管轄權，而且對主要營業位於美國加州舊金山市的Anthropic，也有屬人管轄權[18]。

其次，法院對於轄區移轉符合正義利益與否，享有廣泛裁量權。鑑於Concord方已提出暫時禁制令聲請，並且完成書面答辯，考量該聲請之時效性，將本案移轉至無管轄權爭議之加州北區聯邦地區法院，符合正義利益[19]。

結論

基於上述理由，田納西州中區聯邦地區法院最終裁定對本案被告欠缺「屬人管轄權」，並決定將案件移轉至加州北區聯邦地區法院。

備註：

[1] Black’s Law Dictionary, 11th ed., (Thomson Reuters, 2019) at 1017. [2] https://www.law.cornell.edu/wex/subject_matter_jurisdiction. [3] https://www.law.cornell.edu/wex/subject_matter_jurisdiction. [4] https://content.next.westlaw.com/Glossary/PracticalLaw/I03f4d946eee311e28578f7ccc38dcbee?transitionType=Default&contextData=(sc.Default). [5] Concord Music Group, Inc., et al v. Anthropic PBC (M.D. Tenn., No. 3:23-cv-01092) at 7. [6] Id. [7] Id. at 8. [8] Id. at 9 [9] Id. at10. [10] Id. at 11-12 [11] Id. at 13 [12] Id. at 14. [13] Id. at 15-16. [14] Id. at 16. [15] Id. at 16-17. [16] Id. at 17-18. [17] Id. at 20. [18] Id. at 22-23. [19] Id. at 23.

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責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 王思原 現任： 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授 經歷： 開南大學法律學系助理教授

世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授 學歷： 台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士 專長： 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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