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2025智財服務業AI應用報告：專利翻譯及商標檢索應用最普及且品質受肯定

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

在生成式人工智慧（Generative AI）席捲全球的浪潮中，智慧財產權（Intellectual Property, IP）領域也免不了身陷其中，正悄悄的走向一場前所未有的轉型變革。Questel於2025年發布的《知識產權行業前瞻研究報告》(下稱《報告》)顯示，AI已不再是實驗性工具，而是重塑產業格局的核心力量。從工具應用邁入策略轉型，從流程輔助走向決策驅動，智慧財產權的未來，正在AI的演算之中被重新定義。

AI使用破五成，樂觀態度成主流

這份《報告》背後的調研工作為期三個月，訪問了全球超過500名智財權專業人士，其中包含大量企業法務主管、律所合夥人及分析人員。根據結果顯示，有58%的受訪機構已實際於IP相關工作部署AI工具，尤其在專利檢索、商標管理、專利撰寫與文件生成等方面。另有31%的機構雖尚未全面導入，但已在默默觀察競爭對手行動或已針對部分功能進行試行，僅有2%的受訪者表示堅持不採用AI技術。

整體而言，超過七成的受訪者對AI輔助IP工作的潛力表示樂觀。《報告》指出，64%的從業者認為AI將永久改變智財權專業的角色與任務結構。受訪者普遍認為，AI的導入能為組織創造競爭優勢，特別是在處理資料密集與流程重複的日常任務上。

專利與商標應用全面開展，效率與成本驅動導入決策

在實務應用方面，AI工具最常被使用於專利與商標領域的檢索與監測任務。就專利而言，專利檢索為最常見的AI應用，其次為摘要生成、專利翻譯、專利分類與競爭對手分析。在商標領域中，商標檢索的AI使用率高達91%，緊接著是商標監測、審查意見答辯管理、商品與服務描述撰寫以及線上品牌保護。

至於導入AI的主要原因，《報告》顯示企業對效率有迫切需求。多數企業期望藉由AI節省人力成本、縮短處理時間並提高整體作業準確性。有77%的受訪者表示，導入AI是為了降低營運成本與時間支出；另有45%的人認為導入AI是產業不可逆的發展趨勢；而42%則樂於接受任何有助於提升效率的工具。部分企業則出於好奇、驗證潛力或因同業壓力而進行測試。

此外，AI的普及不僅改變了使用習慣，也直接影響企業對IP服務供應商的選擇標準。《報告》顯示，有65%的受訪者認為AI將徹底顛覆傳統IP服務商模式，而73%表示AI已影響其對特定供應商的評估與合作意願。

使用頻率升高，AI品質獲得肯定但仍有保留

與2024年調研數據相比，AI工具的使用頻率顯著提升，有46%的受訪者表示每日至少使用一次AI系統，部分人甚至一天使用多次。許多使用者表示，AI不僅能產出可用草稿，更有部分解決方案的成果已達「超出預期」的品質等級。

在專利翻譯、資料核驗與工作流程管理等任務中，有超過四成的受訪者認為AI工具表現優於預期。其中，專利翻譯被評為最可靠的AI應用項目；而在商標領域則以檢索與監測為最普遍的AI應用場景，並常被用來產出可立即使用的初稿。

調查排除非用戶群體後，從圖1可見，專利翻譯(22%)、線上品牌保護(22%) 與商標檢索(19%) 為專業人士最信賴的三大「高品質 / 可靠」AI 解決方案 (紅框處)。另有42% 受訪者回饋專利翻譯品質「超出預期」，工作流管理(34%)與智慧財產權立案備審 / 資料核驗(32.5%) 緊隨其後 (黃框處)。商標檢索(41%) 與監測(41%) 是最常用於生成「可用初稿」的解決方案，異議處理(40%) 和品牌 / 商標創建(40%) 次之(綠框處)

圖1. 應用AI產出的品質與手動或非AI 解決方案相比結果；資料來源：《2025 年知识产权行业前瞻研究报告》，2025 Questel
圖1. 應用AI產出的品質與手動或非AI 解決方案相比結果；資料來源：《2025 年知识产权行业前瞻研究报告》，2025 Questel

不過，儘管整體評價正向，仍有不少受訪者提醒：AI工具尚無法完全取代人工專業。特別在專利撰寫與審查意見答辯等任務中，AI工具的成果尚不穩定，仍需要後續專業審查。某化工企業智權主管坦言，目前市面上的AI工具品質仍難以達成「百分之百可靠」的理想標準，供應商應聚焦於優化既有工具，而非不斷推出未成熟的新解決方案。

可解釋AI與資料保密：信任將成AI普及關鍵

雖然AI工具日漸成熟，但在數據保密與模型透明度上仍存在顧慮。《報告》顯示，過半數專業人士認為資料安全性與工具品質同等重要，尤其是在AI導入專利文件、研發機密與技術分析等高敏感性工作時。

有53%的受訪者偏好使用由可靠供應商提供的雲端SaaS系統，因其兼具可擴展性與即時部署優勢。相對地，僅18%選擇本地端部署方案。此外，有24%的受訪者明確要求AI服務所涉數據必須儲存在本國資料中心，29%則對地理位置無特定要求。

在AI模型選擇上，26%的受訪者偏好以內部資料訓練的專用模型，20%使用如GPT-4、LLaMA等通用大模型，僅14%選擇公開資料訓練的模型。這項選擇反映出使用者對資料安全與結果品質仍高度敏感。供應商如Questel也強調了可解釋AI（Explainable AI）將是提升使用信任度的關鍵，未來AI模型必須具備「抗幻覺機制」，明確呈現結論來源與推理邏輯。

專利數據揭示生成式AI創新版圖

除了用戶面向，《報告》亦分析了全球生成式AI技術在專利佈局上的最新動態。從2011至2023年間，深度學習領域共計產生超過31萬件專利，而大語言模型（LLM）相關專利已突破6,000件，雖占比仍小，但增速極為顯著。

中國在專利總數上居全球首位，占所有深度學習專利申請的57%；而美國則在國際專利中以71.1%占比穩居領先。主導企業則以谷歌、百度、騰訊、微軟與IBM為主，積極搶占技術標準與應用場景。值得注意的是，亞馬遜、Meta與蘋果等公司則傾向透過併購AI新創來構築技術版圖。

生成式AI目前已在自動內容生成、智能聊天助手、合約與法律研究、翻譯與搜尋引擎優化等領域大量應用，展現高度產業延展性。

專業人士最關注的五大未來挑戰

展望未來五年，《報告》整理出智慧財產權從業者最關心的五大轉型挑戰。首先是如何正確甄別適合AI應用的場景，確保技術導入能真正帶來效益，而非形式上的轉型。其次是維持AI與人類專業的健康分工，避免過度仰賴機器導致判斷錯誤或品質流失。

第三項挑戰來自於管理平台的整合。由於現有多數系統的功能分散、操作冗複，業界普遍期待能有統一的智慧財產權管理平台，將資料分析、續展、訴訟、預算與監測功能整合至單一入口。第四是簡化日益複雜的決策流程，業界期盼AI能支援自然語言互動、可預測結果、即時追蹤進度與支出。

第五項挑戰則關係到商業策略與法律工作的整合。隨著經濟不確定性與地緣政治風險升高，企業須以更敏捷的智慧財產權管理來因應市場波動，而非僅將其視為申請與註冊任務。專業人士強調，AI工具若能與國際法律服務整合，提供多國法系下的實務建議，將成為未來最具競爭力的服務模式。

智財權的AI世代已然來臨

從《報告》結果觀之，AI已成為智慧財產權產業無法忽視的關鍵技術。其價值不僅在於節省成本，更在於重新定義智財權專業的定位與價值鏈角色。從申請到分析、從檢索到訴訟支援，AI正一步步嵌入專業實務流程。而這場轉型並非僅限於技術層面，更是關乎人才素質、組織調整與倫理判斷標準的全面革新。

在這場AI驅動的競賽中，企業若僅停留在觀望與試驗階段，勢必落於人後。唯有擁抱創新、積極試用、謹慎選擇供應商並強化內部數據治理，智權部門方能在這波結構性變革中掌握主動，站上新一輪產業競爭的浪頭。

資料來源：《2025 年知识产权行业前瞻研究报告》，2025 Questel

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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