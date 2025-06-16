快訊

北市罷免吳思瑤、吳沛憶偽造案 黃呂錦茹等5人遭起訴

心疼兒睡超商！正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

AI時代的電力黑洞：引發能源產業下一波科技革命

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

人工智慧（AI）正掀起新一波全球技術浪潮，不僅重新定義商業與社會運作邏輯，更對能源系統帶來前所未見的挑戰與機會。根據國際能源總署（IEA）於2025年發表的《Energy and AI》特別報告 (下稱《報告》)，AI在訓練與部署階段對電力的高度依賴，已使「電力」成為AI擴張的關鍵資源，而AI本身也具備轉型能源體系的巨大潛能。

隨著人工智慧的興起，全球資料中心 (Data Center) 的能源需求正快速增長。資料中心是用來存放伺服器、儲存系統、網路設備及相關組件的設施，這些設備通常被安裝在機架上並排成行。資料中心是AI模型訓練和部署的主要場所，要了解資料中心在能源系統中的角色，首先需要了解其組成部分及運作方式。

圖1. 2024年資料中心及設備類型用電量佔比；圖片來源：IEA, International Energy Agency, www.iea.org
圖1. 2024年資料中心及設備類型用電量佔比；圖片來源：IEA, International Energy Agency, www.iea.org

資料中心的組成與運作方式

資料中心的主要組件包括伺服器、儲存系統、網絡設備、冷卻系統和其他基礎設施。伺服器是處理和儲存數據的計算機，通常會配備中央處理器（CPU）和專門的加速器（例如圖形處理單元GPU）。伺服器在現代資料中心的能源需求中占約60%的比例，而不同類型的資料中心在此比例上會有所不同。

儲存系統主要用於集中儲存和備份數據，佔據資料中心約5%的電力消耗。網路設備包括交換機、路由器及負載平衡器等，這些設備用於連接和優化資料中心內部的流量，通常佔據約5%的電力需求。冷卻與環境控制系統則負責維持資料中心內的適宜溫度與濕度，確保IT設備能在最佳條件下運作。這些冷卻系統的能耗比例會因資料中心的效率而異，高效的超大規模資料中心其冷卻系統的能源消耗比例約為7%，而企業級資料中心可能超過30%。

此外，不間斷電源（UPS）和備用發電機則確保資料中心在停電期間仍能運作，儘管這些設備的使用頻率不高，但它們對確保資料中心的高可靠性至關重要。其他基礎設施如燈光、辦公設備等，也會消耗一定的電力。資料中心的電力消耗比例會根據其設備種類與運行效率有所不同 (詳圖1)。

圖2. 2020-2030 年全球資料中心用電量（基準情景Base Case，依設備劃分）；圖片來源：IEA, International Energy Agency, www.iea.org，最後更新時間：2025年4月10日
圖2. 2020-2030 年全球資料中心用電量（基準情景Base Case，依設備劃分）；圖片來源：IEA, International Energy Agency, www.iea.org，最後更新時間：2025年4月10日

AI崛起與加速伺服器的能源需求

隨著AI的發展，高效能加速伺服器 (high-performance accelerated servers) 的部署進一步提升了資料中心的電力密度。AI的快速發展使得加速伺服器的需求迅速增加，這也將成為未來資料中心電力需求增長的主要驅動因素。根據目前的預測，資料中心的電力消耗將從2024年的約415太瓦時（TWh）增長至2030年預計的約945 TWh，這將占全球電力需求的近3%。此期間，資料中心的電力需求將每年增長15%，是全球其他行業電力需求增長的四倍以上。

加速伺服器的電力需求，尤其是在AI應用驅動下，預計將以每年30%的速度增長。相比之下，傳統伺服器的電力需求增長則相對緩慢，約為每年9%。在資料中心的電力需求增長中，幾乎一半來自加速伺服器，而傳統伺服器的增長僅占約20%。此外，其他IT設備和基礎設施（如冷卻設備等）需求也分別占了10%和20%的增長比例 (詳圖2)。

圖3. 2020-2030 年全球主要區域資料中心用電量（基準情境Base Case）; 圖片來源：IEA, International Energy Agency, www.iea.org。最後更新時間：2025年 4月10日
圖3. 2020-2030 年全球主要區域資料中心用電量（基準情境Base Case）; 圖片來源：IEA, International Energy Agency, www.iea.org。最後更新時間：2025年 4月10日

資料中心能源需求的增長趨勢

在地區分佈方面，美國、中國和歐洲將繼續是未來數年內資料中心能源需求的最大市場。然而，其他地區的資料中心發展也在快速增長，特別是東南亞，預計到2030年，該地區的資料中心能源需求將翻倍，部分原因是新加坡和馬來西亞南部成為區域資料中心的樞紐。

美國和中國是資料中心電力需求增長的主要地區，這兩個國家的增長將占全球總增長的近80%。美國的電力需求預計將比2024年增長240 TWh（增長130%），而中國將增長175 TWh（增長170%）。歐洲增長超過45 TWh（增長70%），日本則增長約15 TWh（增長80%）。如果將資料中心的電力消耗按人均計算，可以更清楚地了解這個行業在不同經濟體中的重要性。非洲的資料中心電力消耗最低，2024年每人消耗的電力不足1 kWh，到2030年略高於2 kWh；而美國的每人資料中心電力消耗最高，2024年約為540 kWh，預計到2030年將增長到1200 kWh以上，相當於美國家庭年電力消耗的10% (詳圖3)。

未來資料中心能源需求的敏感情境 (sensitivity cases) 分析

雖然資料中心的電力需求增長強勁，但根據基準情境 (Base Case)，從2024到2030年，資料中心的增長將僅占全球電力需求增長的不到10%。其他關鍵驅動因素，如行業產值增長、電氣化進程、電動車普及以及空調使用等，將主導整體電力需求的增長。然而，儘管增長幅度相對較小，資料中心的分佈相對集中，這可能會使其與電網的整合變得更加複雜。

在不同情境下，資料中心的能源需求會有所變化。若AI應用增長快於預期，則資料中心的電力需求將大幅上升，預計到2035年，全球資料中心的電力需求將比基準情境增長45%，達到1700 TWh，佔全球電力需求的約4.4% (Lift-Off Case)。相對地，如果能源效率在軟硬件和基礎設施方面取得更大進展，則可以節省超過15%的能源需求，預計到2035年，全球資料中心的電力需求將達到970 TWh，占全球電力需求的2.6% (High Efficiency Case)。若AI應用增長放緩，或許會出現更為保守的情景，這會使得資料中心的電力需求增長放緩，至2035年，增長的電力需求僅為700 TWh，全球電力需求中資料中心的份額將降至不到2% (Headwinds Case)。

這些情境分析顯示，未來資料中心在全球能源系統中的角色將持續擴大，但同時也充滿不確定性，這需要能源部門對未來的多種發展路徑進行深入探討與規劃。隨著資料中心的需求不斷攀升，能源行業必須提前規劃應對方案，確保可持續發展與有效的能源利用，避免未來的能源瓶頸。

誰來供電？從再生能源到小型模組核能（SMR）

面對激增的AI電力需求，IEA強調必須透過多元電力來源滿足。《報告》指出，2035年前新增資料中心用電需求中，有一半預期由再生能源供應，天然氣與核能亦將扮演關鍵角色：

  • 再生能源：預估新增超過450 TWh供應，因其經濟性與科技巨頭（如Google、Microsoft）採購策略的驅動。

  • 天然氣與核能：天然氣預估增加175 TWh供應量，SMR等新型核能技術預計2030年後進入實際部署階段。

IEA也特別提到，地熱與儲能技術雖尚未成熟，未來可能成為補充性解方。

電網成為關鍵瓶頸：升級不及將延宕AI布局

儘管發電技術日益進步，但電網基礎設施未同步升級正成為重大風險。IEA警告，全球已有超過20%的資料中心建案可能因電網併聯延宕而受阻。

建置一條新電網傳輸線可能需時4至8年，變壓器與電纜的交貨時間已翻倍成為「卡點」。美國目前約有一半在建資料中心集中於5個地區群聚，若不解決電網壅塞，恐對區域能源安全與AI成長造成雙重打擊。

AI也能反過來協助能源業轉型，成為能源技術研發加速器

《報告》指出，除了消耗能源，AI也正在協助能源業「更智慧地」運作：

  • 油氣與礦產供應鏈：利用AI進行資源探勘、洩漏偵測、設備預測維修，已提升生產效率並降低排放。

  • 電網管理：AI可提升可再生能源預測準確度，並透過感測器偵測故障點，縮短停電時間達50%。

  • 傳輸容量提升：運用AI與遠端感測，無需新增電塔即可釋放175 GW容量，相當於2030年前資料中心新增電力需求。

  • 工業與建築：AI自動化可優化製程、冷暖氣系統與照明效率，節能效果相當於墨西哥全年能源消耗。

《報告》指出，AI已在新材料、電池化學、碳捕捉等領域展現突破潛力：

  • 材料研發速度提升45,000倍（以AI輔助蛋白質結構模擬為例）；

  • 能源創新週期可望縮短10年以上，大幅推進零碳技術商品化；

  • 電池與催化劑研發應用已進入實驗室階段，政策推動將是下一關鍵。

能源與AI攜手進入深度整合時代

《報告》清楚揭示：AI與能源的互依關係日益深化，從「誰為AI供電」到「AI如何優化能源」，這場變革不僅牽動全球產業格局，更可能重塑國際能源治理與氣候政策。

IEA呼籲各國政府、能源業者與科技企業儘早展開跨域對話，共同布局未來基礎建設與人才發展，讓AI成為能源轉型的「加速器」，而非「負擔者」。

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》382期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

2025能源轉型未來投資展望：聚焦再生能源、能源效率與交通運輸

500齣╱「與惡2」掀台劇最強黑洞 林昱伶的5大震撼教育

歐盟擴大核電擬投資8.2兆 向公家與民間籌錢

新聞分析：伊朗發展核能數十年 為何始終沒擁有核武？

相關新聞

用地理標示說好產品故事 智慧局應扮演領頭羊角色！

在國際市場競爭愈趨激烈、消費者日益重視產品來源與文化價值的時代，地理標示（Geographical Indications, GI）不再只是單純的產地證明，而是串連品質、文化、信任與品牌的強力工具。越南智慧財產局（IP VIETNAM）在過去十年間，透過積極推動地理標示制度，成功讓一系列原本僅限於地方消費的農漁產品躍上國際舞台。這項成果對台灣而言，不僅具有借鏡價值，更凸顯出智慧財產制度在產業升級與地方經濟振興中的潛力與急迫性。越南的積極作法尤具借鏡價值，讓我們重新思考：台灣的智慧財產局，是否應該也扮演更積極的角色，利用地理標示說好在地特色好物的動人故事，並將之推向國際舞台？

2025智財服務業AI應用報告：專利翻譯及商標檢索應用最普及且品質受肯定

在生成式人工智慧（Generative AI）席捲全球的浪潮中，智慧財產權（Intellectual Property, IP）領域也免不了身陷其中，正悄悄的走向一場前所未有的轉型變革。Questel於2025年發布的《知識產權行業前瞻研究報告》(下稱《報告》)顯示，AI已不再是實驗性工具，而是重塑產業格局的核心力量。從工具應用邁入策略轉型，從流程輔助走向決策驅動，智慧財產權的未來，正在AI的演算之中被重新定義。

AI時代的電力黑洞：引發能源產業下一波科技革命

人工智慧（AI）正掀起新一波全球技術浪潮，不僅重新定義商業與社會運作邏輯，更對能源系統帶來前所未見的挑戰與機會。根據國際能源總署（IEA）於2025年發表的《Energy and AI》特別報告 (下稱《報告》)，AI在訓練與部署階段對電力的高度依賴，已使「電力」成為AI擴張的關鍵資源，而AI本身也具備轉型能源體系的巨大潛能。

AI技術拓展材料科學領域新應用

近年來，隨著人工智慧（AI）技術逐步導入材料科學領域，傳統研發模式正走向轉型，過往材料開發仰賴大量實驗試錯與高成本模擬，其週期冗長且效率有限，而AI可透過加速運算與深度學習模型，在極短時間內完成材料的設計、性能預測與製程優化，可大幅壓縮開發時間並降低資源浪費，例如可協助人們由目標材料特性反推潛力候選物、設計可行的合成與驗證流程以及根據實驗數據即時調整模型參數等。 過去耗時、耗力的流程，現在僅需數天即可完成，大幅縮短傳統研發流程。因此，AI應用於材料科學的技術亦受到國際企業的高度關注，如Google與Microsoft已積極布局相關應用，顯示出AI在材料科學的應用將正成為新一輪技術投資與產業布局的焦點。

2025能源轉型未來投資展望：聚焦再生能源、能源效率與交通運輸

在全球氣候危機與能源安全雙重壓力下，能源轉型已成為不可逆轉的潮流。根據KPMG最新發布的《能源轉型投資展望：2025年及未來》報告，基於對36個國家、11個產業1400名能源轉型投資者的深入研究，多數投資者（72%）認為能源轉型資產的投資正迅速增加。事實上，2024年全球能源投資預計將創下3兆美元的歷史新高，其中約2兆美元將用於再生能源技術與基礎建設，接近同年度化石燃料投資額的兩倍。這場能源革命不僅重塑能源產業本身，金融投資者、新興能源開發商、再生能源業者與高耗能產業皆在尋求相關投資機會與商機。

智慧金融：從AI應用看台灣金融業的轉型與挑戰

從美債風暴到金融詐騙橫行，創新投資將成為國家金融戰略的核心。對於金融產業而言，AI金融科技不僅是技術創新，更是制度變革的契機，金融科技新創發展同時，可能帶來技術風險、數據安全、與法規適應等重要議題。AI金融科技協會日前舉辦「2025 Al金融科技展論壇」，AI金融科技協會理事長姚木川強調，金融科技的目的不是讓金融機構賺更多錢，而是讓全民擁有更公平、更安全的金融生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。