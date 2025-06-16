2025能源轉型未來投資展望：聚焦再生能源、能源效率與交通運輸

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

在全球氣候危機與能源安全雙重壓力下，能源轉型已成為不可逆轉的潮流。根據KPMG最新發布的《能源轉型投資展望：2025年及未來》報告，基於對36個國家、11個產業1400名能源轉型投資者的深入研究，多數投資者（72%）認為能源轉型資產的投資正迅速增加。事實上，2024年全球能源投資預計將創下3兆美元的歷史新高，其中約2兆美元將用於再生能源技術與基礎建設，接近同年度化石燃料投資額的兩倍。這場能源革命不僅重塑能源產業本身，金融投資者、新興能源開發商、再生能源業者與高耗能產業皆在尋求相關投資機會與商機。

能源投資關鍵項目

2024年全球能源轉型資產的投資總額預估為2兆美元，主要標的為能源效率、再生能源、儲能／電網與交通運輸這四大領域。其中，7,710億美元投資於再生能源、6,690億美元投資於能源效率與電氣化（涵蓋交通運輸、建築與工業），而4,520億美元則投資於電網與儲能。

能源轉型涉及的範疇廣泛，投資參與者不僅限於傳統的能源公司與專案，並延伸至新創企業、科技公司、工業、材料與自然資源企業、高耗能產業以及供應鏈的服務公司，投資標的涵蓋太陽能與風力發電場、電池、電網、原物料、合成燃料、綠氫與電動車基礎建設等各個領域；而浮動式離岸風力發電、直接碳捕捉與合成燃料等數十項新興技術，也成為部分能源轉型投資者的關注焦點。

超過六成（64%）受訪者表示，其組織在過去兩年內已針對能源效率技術（包括電氣化）進行投資，是所有資產類型中比例最高的一項；而超過五成的受訪組織，同樣也投資於再生能源與低碳能源（56%）、儲能與電網基礎建設（54%）、交通運輸與相關基礎建設（51%）。

圖1. 過去兩年最受歡迎的能源投資項目；圖片來源：KPMG

大多數能源轉型投資者在過去兩年主要聚焦於亞洲（54%）、歐洲（52%）與北美（52%）三個地區。全球僅有15%的再生能源投資於新興與發展中國家（不包括中國）。但從氣候變遷的角度來看，增加針對非發展中國家能源轉型資產的投資至關重要，尤其是考量到許多新興經濟體使用化石燃料的速度有所提升，遠超過再生能源的成長速度。

在針對國家或地區進行評估時，能源轉型資產的投資者會將多種因素納入考量，包含監管支持、市場潛力、政治穩定性、基礎建設完備度、環境政策、法律架構、可用技術與資源、當地合作夥伴等。吸引最多投資的地區通常能夠成功整合以上因素，為投資者提供具吸引力的風險與報酬組合。

化石燃料投資仍持續

儘管能源投資策略逐漸轉向永續資產，但僅有25%的投資者停止對化石燃料進行新的投資。因為烏克蘭與中東的地緣政治衝突使能源安全再度成為焦點，更顯出石油與天然氣的重要性，並導致對化石燃料的投資增加。2023年全球石油生產與消費創下歷史新高，2024年全球對化石燃料能源的投資預計將超過1.1兆美元。目前化石燃料仍佔能源結構的82%，61%的能源轉型投資者認為，地緣政治減緩了能源轉型的進展，要取代目前能源結構中佔比龐大的化石燃料用量，對於全球而言都將是巨大的挑戰。

能源轉型正推動發電改革，同時也為製造業、汽車業、鋼鐵業、水泥業、石油與天然氣業、化工業以及建築業等其他產業帶來顯著變化。企業對再生能源與減碳的投資預計將增加，但大型耗能企業或商業大樓的自用發電仍無法滿足其龐大的能源需求，因此，此類企業可能會投資於開發階段的再生能源專案，並與再生能源業者簽訂購電合約。

另一方面，永續議題正在影響企業的估值，越來越多的客戶與股東正在評估企業是否在其營運、產品與供應鏈中實現脫碳。事實上，有72%來自能源、化工與自然資源公司的執行長表示，已在企業營運中全面融入ESG要素，藉此為自身企業創造價值；同時投資者對永續投資的需求持續成長，導致資本流向綠色資產。

能源轉型投資者面臨的主要阻礙

KPMG調查報告表示，「政策或監管風險」是進行能源轉型資產投資的最大阻礙。受地緣政治與經濟不確定性影響，近期投資者更為謹慎，並將「市場波動或不確定性」列為第二大投資阻礙。「技術性能的不確定性」為投資能源轉型資產的第三大主要阻礙，投資者經常對環境因素存有疑慮而猶豫不決，因其將影響風力發電與太陽能等再生能源的績效；此外，投資者也會考量維護成本以及這些資產如何與更廣泛的能源網路整合。而新科技或新興技術所面臨的挑戰則在於如何展現其長期穩定性與效率、耐久性及經營成本等性能指標。

部分阻礙伴隨著風險難以掌控，或者過高的風險導致無法達成其投資可行性。投資者需要更高的報酬以補償其所承擔的更高風險，因此，有時可透過提高預期收益（例如補貼）或減少成本（例如降低設備價格）等方式來克服阻礙。投資者表示，希望政府政策能更具確定性。投資者需要穩定且可預測的政策環境，在缺乏明確指導與支持的情況下，很難承諾投入大量資本。

圖2. 投資能源轉型資產的五大主要阻礙；圖片來源：KPMG

推動能源轉型投資的重要政策

參與本報告調查的投資者表示，躉購制度（FITs）是推動能源轉型資產投資最重要的政策類型。躉購制度之所以受到投資者的青睞，是因為其能夠讓來自再生能源的供電具備固定的支付機制。KPMG英國所併購、氣候與脫碳部門總經理Grant Hill表示，躉購制度提供了長期的收入保障與合約確定性，尤其對尚不成熟的技術具有顯而易見的吸引力。然而，市場導向的相關機制正逐漸發展，如果設計得當，將能以低於躉購制度的成本進一步促進技術發展。

圖3. 受訪者認為推動能源轉型資產投資最重要的政府政策；圖片來源：KPMG

不過，過去十年來，各國政府對躉購制度的熱情有所減退，主要原因在於持續支付的可行性降低。許多國家現在更偏好採用更具競爭性與成本效益的再生能源競標。競標機制能促使開發商彼此競爭，進而壓低電力售價。開發商透過競標提出電力的銷售價格，政府則可藉由差價合約或購電合約為投資者提供保障，同時更有效地掌控再生能源的發展速度與規模。

自2020年以來，能源轉型資產的投資顯著加速，從2020年的約1.2兆美元增至2024年的超過2兆美元。然而，2025至2030年每年皆需投入將近三倍的資金，才能實現《巴黎協定》的目標。儘管達到此投資水準可能需要比預期更長的時間，但未來幾年能源轉型投資仍可能快速擴張。

能源效率、再生能源與交通運輸具投資潛力

經營型投資者（如能源、公營事業、石油與天然氣、自然資源公司，以及汽車與運輸產業）認為，再生能源將是未來兩年最具吸引力的能源轉型投資領域，其次則是能源效率與交通運輸。財務型投資者（如銀行、資產管理公司、創投、私募股權基礎建設基金等）則對再生能源在未來兩年的發展抱持相對中立的態度，將其列為第四具吸引力的資產類型，排在能源效率、關鍵礦物與材料以及交通運輸之後。

圖4. 未來兩年最具吸引力的投資領域；圖片來源：KPMG

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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