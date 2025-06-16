智慧金融：從AI應用看台灣金融業的轉型與挑戰

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

從美債風暴到金融詐騙橫行，創新投資將成為國家金融戰略的核心。對於金融產業而言，AI金融科技不僅是技術創新，更是制度變革的契機，金融科技新創發展同時，可能帶來技術風險、數據安全、與法規適應等重要議題。AI金融科技協會日前舉辦「2025 Al金融科技展論壇」，AI金融科技協會理事長姚木川強調，金融科技的目的不是讓金融機構賺更多錢，而是讓全民擁有更公平、更安全的金融生活。

在數位轉型與AI技術推動下，全球金融產業面臨重大挑戰與重塑。國際政策變動使資金流動與風險控管變得更複雜，推升AI在風控、普惠金融及創投扮演更重要角色。AI金融科技協會日前舉辦「2025 Al金融科技展論壇」，聚焦AI驅動金融創新，推動普惠，匯聚政策、產業、學研與新創力量，共探數位金融新解方。

姚木川認為，金融科技如果讓金融機構主導，受限於各種法規限制是很難創新的，可是如果把金融機構的業務項目拿出來到產業的時候，很多新的想法和作法就會活潑亂跳的出現了。現在台灣金融創新面臨政府資源傾斜金融機構、開放銀行落後、法規保守、競爭不對等以及創投資源不足等結構性問題，必須仰賴制度優化、技術革新和資本激活來發展金融科技。姚木川進一步提出金融科技發展的六大解方，包括強化金管會創新處的功能性、完成開放銀行友善外資、建構去中心化的數位身份（DID）平台基礎設施、制定創新金融的專法並推動分級沙盒制度、建置新創業者的保護與扶植機制，以及成立百億元金融科技創投基金。

圖2. AI金融科技協會理事長姚木川談台灣金融科技如何在變局中突圍；攝影：北美智權報╱吳碧娥

金管會最新調查：約三成金融機構開始使用AI

根據金融監督管理委員會2025年4月調查金融業者及周邊單位應用人工智慧的結果，相較於2024年，金融業使用AI及生成式AI的比率均提升，主要用於提高作業效率及生產力、節省人力及優化客戶體驗。

金管會調查383家金融機構及周邊單位計，其中126家業者已有導入AI，占總調查對象的33%，較去年提升29%，其中使用AI比例最高的是銀行（87%），其次為壽險公司（67%）及產險公司（45%）。

本次調查顯示，金融業者應用AI主要目的為提升作業效率、節省人力及優化客戶體驗，應用場域集中於內部行政作業、智能客服及防制金融犯罪等領域。最常採用的AI技術為自然語言處理（NLP）與大型語言模型（LLM）、機器學習及機器人流程自動化（RPA）。

金管會創新處副處長施宜君表示，依調查結果，目前已有61家金融業者導入生成式AI，占使用AI金融業者的比例達48%，比去年增加21%。雖然有近半數金融機構使用生成式AI，但由於AI產出仍具有不確定性，甚至可能產生錯誤與幻覺，加上需處理大量個資，可能引發個資安全與合規性的疑慮，故就目前已導入AI的業者來看，金融機構導入AI的主要用途以內部行政作業及智能客服較多，運用AI系統進行自動化決策的程度尚低，43%業者無自動化決策，40%業者自動化決策比例在25%以下，顯示金融機構目前多數應用仍採「人機協作」模式，避免使用AI進行全權決策。

圖3. 金管會創新處副處長施宜君分享AI應用在台灣金融業的挑戰；攝影：北美智權報╱吳碧娥

施宜君指出，針對AI在金融業的應用風險，國際間提出六大原則作為指引，包括治理與問責、公平性及以人為本、資安與個資保護、決策透明及可解釋性、系統安全與第三方監控、永續發展與員工轉型，這六大原則同樣是金管會推動AI應用的核心方針。未來金管會將持續與數發部及相關部會合作，在兼顧消費者權益及金融市場秩序下積極投入科技創新，透過金融科技產業聯盟啟動相關合作機制，並持續鼓勵金融機構投入技術共研與應用實驗，並尋求適合的AI監理機制，同時降低個資外洩與系統風險。

在未來規劃部分，有47%（179家）金融機構表示未來將導入或擴大AI應用領域，重點領域仍為內部行政作業、智能客服及打擊金融犯罪等範疇。此外，金融業者認為可透過業界合作共同發展的AI領域包括：防詐AI科技應用、在地金融業大型語言模型及風險管理等項目。

金融產業使用AI的挑戰

AI需要大量的資料來做訓練會牽涉到個資保護，如何避免個資不會外洩並符合個資法規定，同時兼顧日益升溫的資訊安全問題，對於金融業是重大挑戰。而各家金融業者最關心法遵的議題，因為一旦不合規會被罰錢，其實有時候金融業者會比主管機關來得更嚴謹，會先觀望其他同業應用AI之後的狀況，才考慮是否跟進。因為全部換新系統會花費很高的成本，業者可能會在現有系統中導入AI，除了新的系統如何跟現有的系統技術整合，新舊併行也會有是否能順利相容的問題。

金管會在2024年1月16日正式啟動開放銀行第三階段，開放銀行的第三階段是「交易面資訊」，讓客戶可以透過第三方服務業者（TSP）的應用程式（APP），在經過客戶同意後，直接連結帳戶進行扣款、支付、轉帳等交易行為。施宜君指出，雖然金管會目前已經進入到開放銀行第三階段，但涉及銀行資料的開放跟分享，各家業者就會比較小心因應。

金管會在今年1月1日成立「金融市場發展及創新處」，專責「金融科技與創新」、「綠色及轉型金融」及「金融市場發展」等擬訂政策、統整資源，並依據國內市場發展需求及國際趨勢推動相關措施，以提升台灣金融市場競爭力。施宜君表示，金管會創新處成立之後舉辦「金融市場卓越計畫」，受訪的相關業者均深感台灣AI人才不夠因應需求，人才培養另外一個重點是文化衝擊，AI人才進入金融業之後，必須經過轉型跟改善，才能與現有的從業人員達成良好的理解跟溝通，這些都是金融機構或金融市場在使用AI上會遇到的挑戰。

資料來源：

2025/6/10，AI金融科技協會「2025 Al金融科技展論壇」 。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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