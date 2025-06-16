快訊

北市罷免吳思瑤、吳沛憶偽造案 黃呂錦茹等5人遭起訴

心疼兒睡超商！正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

智慧金融：從AI應用看台灣金融業的轉型與挑戰

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. AI金融科技協會近日舉辦「2025 Al金融科技展論壇」；圖片來源：AI金融科技協會
圖1. AI金融科技協會近日舉辦「2025 Al金融科技展論壇」；圖片來源：AI金融科技協會

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

從美債風暴到金融詐騙橫行，創新投資將成為國家金融戰略的核心。對於金融產業而言，AI金融科技不僅是技術創新，更是制度變革的契機，金融科技新創發展同時，可能帶來技術風險、數據安全、與法規適應等重要議題。AI金融科技協會日前舉辦「2025 Al金融科技展論壇」，AI金融科技協會理事長姚木川強調，金融科技的目的不是讓金融機構賺更多錢，而是讓全民擁有更公平、更安全的金融生活。

在數位轉型與AI技術推動下，全球金融產業面臨重大挑戰與重塑。國際政策變動使資金流動與風險控管變得更複雜，推升AI在風控、普惠金融及創投扮演更重要角色。AI金融科技協會日前舉辦「2025 Al金融科技展論壇」，聚焦AI驅動金融創新，推動普惠，匯聚政策、產業、學研與新創力量，共探數位金融新解方。

姚木川認為，金融科技如果讓金融機構主導，受限於各種法規限制是很難創新的，可是如果把金融機構的業務項目拿出來到產業的時候，很多新的想法和作法就會活潑亂跳的出現了。現在台灣金融創新面臨政府資源傾斜金融機構、開放銀行落後、法規保守、競爭不對等以及創投資源不足等結構性問題，必須仰賴制度優化、技術革新和資本激活來發展金融科技。姚木川進一步提出金融科技發展的六大解方，包括強化金管會創新處的功能性、完成開放銀行友善外資、建構去中心化的數位身份（DID）平台基礎設施、制定創新金融的專法並推動分級沙盒制度、建置新創業者的保護與扶植機制，以及成立百億元金融科技創投基金。

圖2. AI金融科技協會理事長姚木川談台灣金融科技如何在變局中突圍；攝影：北美智權報╱吳碧娥
圖2. AI金融科技協會理事長姚木川談台灣金融科技如何在變局中突圍；攝影：北美智權報╱吳碧娥

金管會最新調查：約三成金融機構開始使用AI

根據金融監督管理委員會2025年4月調查金融業者及周邊單位應用人工智慧的結果，相較於2024年，金融業使用AI及生成式AI的比率均提升，主要用於提高作業效率及生產力、節省人力及優化客戶體驗。

金管會調查383家金融機構及周邊單位計，其中126家業者已有導入AI，占總調查對象的33%，較去年提升29%，其中使用AI比例最高的是銀行（87%），其次為壽險公司（67%）及產險公司（45%）。

本次調查顯示，金融業者應用AI主要目的為提升作業效率、節省人力及優化客戶體驗，應用場域集中於內部行政作業、智能客服及防制金融犯罪等領域。最常採用的AI技術為自然語言處理（NLP）與大型語言模型（LLM）、機器學習及機器人流程自動化（RPA）。

金管會創新處副處長施宜君表示，依調查結果，目前已有61家金融業者導入生成式AI，占使用AI金融業者的比例達48%，比去年增加21%。雖然有近半數金融機構使用生成式AI，但由於AI產出仍具有不確定性，甚至可能產生錯誤與幻覺，加上需處理大量個資，可能引發個資安全與合規性的疑慮，故就目前已導入AI的業者來看，金融機構導入AI的主要用途以內部行政作業及智能客服較多，運用AI系統進行自動化決策的程度尚低，43%業者無自動化決策，40%業者自動化決策比例在25%以下，顯示金融機構目前多數應用仍採「人機協作」模式，避免使用AI進行全權決策。

圖3. 金管會創新處副處長施宜君分享AI應用在台灣金融業的挑戰；攝影：北美智權報╱吳碧娥
圖3. 金管會創新處副處長施宜君分享AI應用在台灣金融業的挑戰；攝影：北美智權報╱吳碧娥

施宜君指出，針對AI在金融業的應用風險，國際間提出六大原則作為指引，包括治理與問責、公平性及以人為本、資安與個資保護、決策透明及可解釋性、系統安全與第三方監控、永續發展與員工轉型，這六大原則同樣是金管會推動AI應用的核心方針。未來金管會將持續與數發部及相關部會合作，在兼顧消費者權益及金融市場秩序下積極投入科技創新，透過金融科技產業聯盟啟動相關合作機制，並持續鼓勵金融機構投入技術共研與應用實驗，並尋求適合的AI監理機制，同時降低個資外洩與系統風險。

在未來規劃部分，有47%（179家）金融機構表示未來將導入或擴大AI應用領域，重點領域仍為內部行政作業、智能客服及打擊金融犯罪等範疇。此外，金融業者認為可透過業界合作共同發展的AI領域包括：防詐AI科技應用、在地金融業大型語言模型及風險管理等項目。

金融產業使用AI的挑戰

AI需要大量的資料來做訓練會牽涉到個資保護，如何避免個資不會外洩並符合個資法規定，同時兼顧日益升溫的資訊安全問題，對於金融業是重大挑戰。而各家金融業者最關心法遵的議題，因為一旦不合規會被罰錢，其實有時候金融業者會比主管機關來得更嚴謹，會先觀望其他同業應用AI之後的狀況，才考慮是否跟進。因為全部換新系統會花費很高的成本，業者可能會在現有系統中導入AI，除了新的系統如何跟現有的系統技術整合，新舊併行也會有是否能順利相容的問題。

金管會在2024年1月16日正式啟動開放銀行第三階段，開放銀行的第三階段是「交易面資訊」，讓客戶可以透過第三方服務業者（TSP）的應用程式（APP），在經過客戶同意後，直接連結帳戶進行扣款、支付、轉帳等交易行為。施宜君指出，雖然金管會目前已經進入到開放銀行第三階段，但涉及銀行資料的開放跟分享，各家業者就會比較小心因應。

金管會在今年1月1日成立「金融市場發展及創新處」，專責「金融科技與創新」、「綠色及轉型金融」及「金融市場發展」等擬訂政策、統整資源，並依據國內市場發展需求及國際趨勢推動相關措施，以提升台灣金融市場競爭力。施宜君表示，金管會創新處成立之後舉辦「金融市場卓越計畫」，受訪的相關業者均深感台灣AI人才不夠因應需求，人才培養另外一個重點是文化衝擊，AI人才進入金融業之後，必須經過轉型跟改善，才能與現有的從業人員達成良好的理解跟溝通，這些都是金融機構或金融市場在使用AI上會遇到的挑戰。

資料來源：

  1. 2025/6/10，AI金融科技協會「2025 Al金融科技展論壇」 。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》382期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

個資法初審 保留關鍵條文全案保留協商

立院初審個資法修法 私部門納管過渡條款保留送協商

陸政經風險增 金融三業對中曝險續創歷史新低

嘉市舊派出所轉型西門創新所 開展「圈」出舊城新鮮事

相關新聞

用地理標示說好產品故事 智慧局應扮演領頭羊角色！

在國際市場競爭愈趨激烈、消費者日益重視產品來源與文化價值的時代，地理標示（Geographical Indications, GI）不再只是單純的產地證明，而是串連品質、文化、信任與品牌的強力工具。越南智慧財產局（IP VIETNAM）在過去十年間，透過積極推動地理標示制度，成功讓一系列原本僅限於地方消費的農漁產品躍上國際舞台。這項成果對台灣而言，不僅具有借鏡價值，更凸顯出智慧財產制度在產業升級與地方經濟振興中的潛力與急迫性。越南的積極作法尤具借鏡價值，讓我們重新思考：台灣的智慧財產局，是否應該也扮演更積極的角色，利用地理標示說好在地特色好物的動人故事，並將之推向國際舞台？

2025智財服務業AI應用報告：專利翻譯及商標檢索應用最普及且品質受肯定

在生成式人工智慧（Generative AI）席捲全球的浪潮中，智慧財產權（Intellectual Property, IP）領域也免不了身陷其中，正悄悄的走向一場前所未有的轉型變革。Questel於2025年發布的《知識產權行業前瞻研究報告》(下稱《報告》)顯示，AI已不再是實驗性工具，而是重塑產業格局的核心力量。從工具應用邁入策略轉型，從流程輔助走向決策驅動，智慧財產權的未來，正在AI的演算之中被重新定義。

AI時代的電力黑洞：引發能源產業下一波科技革命

人工智慧（AI）正掀起新一波全球技術浪潮，不僅重新定義商業與社會運作邏輯，更對能源系統帶來前所未見的挑戰與機會。根據國際能源總署（IEA）於2025年發表的《Energy and AI》特別報告 (下稱《報告》)，AI在訓練與部署階段對電力的高度依賴，已使「電力」成為AI擴張的關鍵資源，而AI本身也具備轉型能源體系的巨大潛能。

AI技術拓展材料科學領域新應用

近年來，隨著人工智慧（AI）技術逐步導入材料科學領域，傳統研發模式正走向轉型，過往材料開發仰賴大量實驗試錯與高成本模擬，其週期冗長且效率有限，而AI可透過加速運算與深度學習模型，在極短時間內完成材料的設計、性能預測與製程優化，可大幅壓縮開發時間並降低資源浪費，例如可協助人們由目標材料特性反推潛力候選物、設計可行的合成與驗證流程以及根據實驗數據即時調整模型參數等。 過去耗時、耗力的流程，現在僅需數天即可完成，大幅縮短傳統研發流程。因此，AI應用於材料科學的技術亦受到國際企業的高度關注，如Google與Microsoft已積極布局相關應用，顯示出AI在材料科學的應用將正成為新一輪技術投資與產業布局的焦點。

2025能源轉型未來投資展望：聚焦再生能源、能源效率與交通運輸

在全球氣候危機與能源安全雙重壓力下，能源轉型已成為不可逆轉的潮流。根據KPMG最新發布的《能源轉型投資展望：2025年及未來》報告，基於對36個國家、11個產業1400名能源轉型投資者的深入研究，多數投資者（72%）認為能源轉型資產的投資正迅速增加。事實上，2024年全球能源投資預計將創下3兆美元的歷史新高，其中約2兆美元將用於再生能源技術與基礎建設，接近同年度化石燃料投資額的兩倍。這場能源革命不僅重塑能源產業本身，金融投資者、新興能源開發商、再生能源業者與高耗能產業皆在尋求相關投資機會與商機。

智慧金融：從AI應用看台灣金融業的轉型與挑戰

從美債風暴到金融詐騙橫行，創新投資將成為國家金融戰略的核心。對於金融產業而言，AI金融科技不僅是技術創新，更是制度變革的契機，金融科技新創發展同時，可能帶來技術風險、數據安全、與法規適應等重要議題。AI金融科技協會日前舉辦「2025 Al金融科技展論壇」，AI金融科技協會理事長姚木川強調，金融科技的目的不是讓金融機構賺更多錢，而是讓全民擁有更公平、更安全的金融生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。