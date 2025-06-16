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用法語的通用詞到美國註冊商標可以嗎？2025年Vetements案

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

瑞士時尚品牌Vetements多年來試圖將其品牌名稱註冊為美國服裝類商標。2025年5月21日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）作出判決，維持美國專利商標局（USPTO）及其商標審理上訴委員會（TTAB）先前拒絕註冊「VETEMENTS」為商標的決定，理由是該詞為法文單字「vêtements」，即英文的「clothes」，服裝之意，在用於服飾商品與零售服務時屬通用詞，故不得註冊。

事實

Vetements Group AG（Vetements）為一以顛覆性美學與挑戰業界規範著稱的瑞士時尚品牌。自2020年6月，Vetements試圖在美國註冊「VETEMENTS」標誌，涵蓋標準字體與特殊設計版本（見表1），指定的商品服務範圍包括第25類之商品：「襯衫、裙子、毛衣、大衣、夾克、西裝、鴨舌帽、頭部配件、帽子、連帽、遮陽帽、圍巾、手套、鞋子、靴子、腰帶、T恤、長褲、女用襯衫、洋裝」；以及第35類之「前述商品之線上零售服務」[1]。

申請號：88944198

申請號：88946135

表1. Vetements欲在美國註冊商標圖示；資料來源：USPTO網站

然而，兩件申請均遭USPTO及TTAB駁回，理由為「vêtements」為法語「服裝」之意，當用於相關商品與服務時，屬通用詞，或僅具描述性（merely descriptive），並未取得後天識別性[2]。

經Vetements上訴後，TTAB援用「外語對應原則」，認為應將「vêtements」譯為英文（clothes，服裝之意），在翻譯後，一般消費者會認為該詞對於申請註冊之商品與服務而言為通用詞，因此維持拒絕註冊的決定[3]。Vetements則對此決定提起再次上訴。

外語對應原則

所謂「外語對應原則」（doctrine of foreign equivalents），係在評估非英語之商標是否為通用詞或描述性標誌時，其方法是先將其翻譯為英文，再適用相應之法律標準[4]。

CAFC引述過去判決見解，「雖然現代語言中的詞語通常會被翻譯為英文，但『外語對應原則』（doctrine of foreign equivalents）並非絕對規則，而僅應視為一項指導原則」。當「美國消費者不太可能翻譯該外語商標，而是以其原貌接受該標誌時，則不應適用該原則」。因此，「僅在普通美國消費者有可能『停下來並將該詞翻譯為其英文對應詞彙』的情況下，才應適用此一原則」[5]。

其中，所謂「普通美國消費者」（ordinary American purchaser），並不限於對非英語不熟悉的消費者；相反地，此一用語涵蓋所有美國購買者，包括那些熟悉非英語、並在一般情況下會將該語詞翻譯為英文的消費者。CAFC同時也承認，「在某些情境中，許多非英語商標不會被翻譯，而是即使消費者熟知其原語意義，仍會被普通美國消費者直接以原貌接受」。因此，「即便對於熟悉外語的消費者，亦存在特定情況下無須翻譯之可能」[6]。不過原則上還是會先進行翻譯，不翻譯屬於例外。

套用在本案：美國有多少人懂法語？

Vetements主張，「唯有當大多數美國人能理解該外語詞彙時，該原則方可適用」、「實際上只有極少數美國人會說法語」。由於其認為，在一般大眾之相關購買人群中，能夠辨識該法文單詞並了解其英文對應詞的消費者比例極低，同時，其亦認定消費者會「停下來試圖查找翻譯」的機率也為極低[7]。因此，其主張應該至少有50%以上的消費者懂法語，才能適用「外語對應原則」[8]。

反之，USPTO和TTAB援引美國人口普查局（United States Census Bureau）之統計數據，並指出截至2010年，美國有約210萬名5歲以上居民在家中使用某一種法語方言。此外，法語也是美國教育體系中普遍教授的語言：在小學至高中的外語課程中，有14%的學生選修法語；在大學外語學生中，則有12.4%選修法語[9]。

CAFC認為，並不需要達到50%以上人口懂法語，上述援引美國有在進行法語的學習和使用人口，已達到有「相當數量」（appreciable number）比例的美國人民能夠將「VETEMENTS」一詞從法語翻譯為英文。更重要的是，本案所涉詞語「vêtements」（clothes，服裝）為一個簡單且常見的詞彙；相比之下，其他案件中的「widow」（寡婦）則屬於較進階詞彙，需具備較高的詞彙能力[10]。

某些情況下，消費者確實較不會進行外語翻譯

CAFC曾認為，「市場上確實存在某些情境，使得消費者翻譯品牌名稱或標示是既不切實際，甚至不太可能的事情」。在Palm Bay一案中，「VEUVE」一詞係構成擬註冊氣泡酒商標的一部分。「VEUVE」翻譯為英文是「widow」（寡婦），是一個比較少用的字，且「widow」一詞與酒類商品並無直接聯想，所以消費者不會特別翻譯這個字。另一個案件中，「Tia Maria」（瑪麗姨媽）一詞亦與食品或餐飲服務無明顯關聯。消費者進入申請人餐廳的場景係「具有墨西哥風格裝潢，並附有墨西哥美食菜單」，因此不太可能主動將該西班牙語標誌進行翻譯[11]。

相較之下，本案所處的語境與上述案件不同 — 消費者僅把「VETEMENTS」當商標而不翻譯其意涵的可能性較低，因為該商標所處之背景係服裝產業。依據消費者接觸「VETEMENTS」標誌時的具體情境，包括「作為裝飾性文字出現在上訴人之服裝上，或出現在其服裝及服裝相關服務之廣告中」。故在此等情況下，CAFC認為普通美國消費者極有可能會停下來並翻譯該標誌。並且，「vêtement」（服裝之法語詞彙）一詞與服裝密切相關[12]。

「vêtements」一詞屬於通用詞

CAFC認為通常消費者會將vêtements翻譯為服裝後，接著要討論，其屬於通用詞或描述詞。最終CAFC認為，「vêtements」一詞對於涉案之服裝商品與服務而言為通用名稱。

針對通用名稱的判斷，CAFC採取二階段測試：第一，確認所涉商品或服務的種類（genus）；第二，判斷相關公眾是否主要將該詞理解為指涉該種類。在本案中，所涉之商品與服務為「服裝」及「服裝之線上零售服務」。CAFC認同TTAB的見解，即「vêtements」一詞翻譯為「服裝」（clothes）後，指得就是該商標指定的商品服務種類，因而屬於通用詞，不得享有商標保護[13]。

由於該商標申請已被認定為通用詞而不予註冊，CAFC指出，無須再進一步審查「VETEMENTS」是否屬於描述性標誌（merely descriptive）的備位見解[14]。

備註：

  1. [1] In re Vetements Grp. AG, No. 2023-2050, 2025 WL 1449718, at *1 (Fed. Cir. May 21, 2025).

  2. [2] Id. at *1.

  3. [3] Id. at *1-2.

  4. [4] Id. at *2 .

  5. [5] Id. at *3.

  6. [6] Id. at *4 .

  7. [7] Id. at *6.

  8. [8] Id. at *6-7.

  9. [9] Id. at *6.

  10. [10] Id. at *6.

  11. [11] Id. at *8.

  12. [12] Id. at *8.

  13. [13] Id. at *10-11.

  14. [14] Id. at *11.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

 

作者：楊智傑
現任：雲林科技大學科技法律所 教授
經歷：真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授

學歷：台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士

專長：智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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