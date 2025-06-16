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中國專利審查指南修正草案重點簡介

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

邱英武╱北美智權　智權法規研究組資深副理

中國知識產權局 (CNIPA) 於2025年4月30日公布了專利審查指南修正草案徵求意見稿，我們率先看看有那些修正重點。

2025年4月30日，中國知識產權局公布了專利審查指南修正草案徵求意見稿，現簡介修正重點如下，供各位讀者參酌。本簡介僅供參考，最終實際施行的版本，仍應以中國國家知識產權局公告內容為準。

  1. 發明人資料

    當前的請求書中的要求是僅需填寫「第1發明人」即可，草案改為「所有發明人」，清楚標記所有發明人。

  2. 分案之優先權主張聲明

    當申請之母案有合法主張優先權，而在提出分案申請時，也要主張母案的優先權主張時，必須在分案請求書中聲明要求主張母案之優先權主張，否則會被視為未聲明主張優先權。

  3. 一案二請

    同一申請人可以於同一申請日，對相同發明創造，分別提出發明與實用新型，當實用新型已經授權，發明申請案實體審查後，認為應給予授權者，則會發函請申請人確定是否放棄實用新型專利權，以取得發明申請案授權。若不聲明放棄者，發明申請案將會被駁回。現行審查指南記載發明申請案可以透過修正方式，而無須一定要放棄實用新型專利權，可能會取得二個專利權。草案中已經明確規範僅能以放棄方式處理，只能取得一個專利權。

  4. AI人工智能發明

    因應AI人工智能的快速發展，特闢單一章節，對於AI人工智能的審查基準以及相關案例提出，以供讀者能更清楚審查要求。

  5. 比特流[1]發明

    同樣地，因應比特流發明申請，也闢單一章節，對於比特流發明的審查基準以及相關案例提出，以供讀者能更清楚審查要求。

  6. 植物品種發明

    因應植物品種範疇的修正，相對應於審查指南部分，也做部分修正。

  7. PCT進入中國國家階段

  • 7.1 原規定之「(優先權)證明文件應當由轉讓人簽字或簽章」中之「轉讓人」修改為「在先申請的全體申請人」，以避免誤解。

  • 7.2 提交之序列表部分，以電子方式提交可讀形式者，不列入附加費之計算頁數，但是若仍以紙本提交者，則在超過400頁時，會計入附加費計算。

  1. 無效宣告

  • 8.1 任何申請行為都必須是出於申請人的真正意思表示，但是無效宣告申請案卻出現冒用他人名義情況，此時通常伴隨著偽造請求書或委託文件的簽名，已經違反誠信原則之基本原則。因此，於無效宣告請求人規範中增列「無效宣告請求的提出非請求人真實意思表示的」，列為不予受理狀況之一。

  • 8.2 一事不再理

    審查指南規定於無效宣告程序中的一事不再理原則，其中「同樣的理由和證據」於實際案情中，均是理解為「理由和證據相同或者實質相同」。因此，便直接以「理由和證據相同或者實質相同」取代原敘述內容。

  • 8.3 修改文本提交

    於無效宣告程序中，專利權人修正專利文件者，對於修正文本部分，原無任何的規定。草案中新增「專利權人修改權利要求書的，應當提交全文替換頁和修改對照表。」以及「專利權人提交多次均符合規定之修改文本時，以最後一次提交之文本為審查文本。」二項內容，更確定審查文本的依據。

  1. 快速審查

    指南中第五部份第七章新增「3快速審查」規範，即「對於經國家級知識產權保護中心或快速維權中心預審合格後提交的專利申請，符合快速審查相關規定的，可以快速審查。」但截至2025年5月20日止，於中國國家知識產權局的公告文件中，並未查閱到此項規範。或許日後，會有相關細部規範文件公告。

傭註：

[1]「比特流是一種互聯網傳輸協定。它很像 http（超文字傳輸協定）和 ftp（檔案傳輸通訊協定），是一種從互聯網下載檔案的方法。但是與 http 和 ftp 不同的是，位元流是一種分散式傳輸協定。」其餘內容，詳見：什麼是位元流？它是否安全？ – 卡巴斯基

 

作者：邱英武
現任：北美智權 智權法規研究組主管
經歷：電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師（1995-2002）

智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

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