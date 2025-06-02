Wi-Fi 7市場迎來爆炸性成長 科技巨頭競逐標準必要專利

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

隨著物聯網設備的興起、連網型設備和智慧家電需求的增加、智慧型手機用戶數量的成長，2030年全球使用行動互聯網人口將上升至55億用戶，對於高速連接和高效數據傳輸的需求日益顯著，Wi-Fi 7市場即將迎來爆炸性成長。根據MarketsandMarkets發布的研究報告，Wi-Fi 7市場規模將在2030年達到242億美元，2023年至2030年的複合年成長率為57.2%。

電機電子工程師學會（Electrical and Electronics Engineers，IEEE）在1997年創立了第一個Wi-Fi標準 802.11b被廣泛接受後，至今發展至第七代標準Wi-Fi 7（IEEE 802.11be），透過2.4、5 和 6 GHz三個資料頻段以及超寬數據頻道，合併在一起以實現更高的效能，從而推動從消費電子到工業自動化等各個行業的創新。然而，在Wi-Fi 7這項技術飛躍的背後，隱藏著標準必要專利（SEP）的激烈戰場。

GreyB近期發布了一份《誰擁有WiFi 7標準必要專利？》報告，統計顯示歐洲專利權人遠遠落後亞洲和美國，後兩者擁有超過60%的核心SEP。中國在整體專利族數量上領先，華為（Huawei）位居榜首，並和高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等主要參與者正在積極建立大量的SEP產品組合，光是在美國就提交了超過3,000項與Wi‑Fi 7相關的專利。

Wi-Fi 7核心標準必要專利持有者

在當前Wi-Fi 7市場中，美國的主要供應商包括高通、博通（Broadcom）、是德科技（Keysight Technologies）；中國有華為、中興通訊（ZTE）、新華三（H3C），台灣則以聯發科（MediaTek）為代表，隨著相關技術的進展，標準必要專利的開發與控制競爭也愈演愈烈。

GreyB的分析顯示，華為目前處於領先地位，擁有最多的核心Wi-Fi 7 SEP，以636項Wi-Fi 7相關專利族總數位居榜首，鞏固了華為作為下一代無線技術的主導力量；韓國LG公司以620項緊隨其後，英特爾397項、高通323項和聯發科213項分居第三至第五。前十名還包括三星、OPPO、恩智浦（NXP）以及日本的公司佳能（Canon）和索尼（Sony）。專利排名顯示了Wi-Fi 7市場技術開發、競爭概況及潛在未來，擁有更廣泛核心SEP組合的公司將在製定標準方面具有更大的影響力，並可能在許可談判中佔據更強的地位。

圖1. Wi-Fi 7核心標準必要專利排名；圖片來源：GreyB

Wi‑Fi 7核心標準必要專利的所有權凸顯了無線創新的競爭性和全球性，從區域所有權觀察，中國大陸企業在多個地區的SEP所有權方面表現出強勁的影響力，除了在中國本土擁有54.69%的專利族份額外，在歐洲和日本市場分別擁有52.17%和52.5%，表明中國積極推進Wi‑Fi 7的標準化並具有潛在的市場影響力。美國公司在本土市場佔45.37%，表現出顯著的控制力，並在歐洲也佔有顯著的份額（21.74%）；韓國企業在韓國處於領先地位（45.45％）。相較之下，歐洲和日本的公司並未在本土以外的任何地區佔據主導地位（詳見圖2）。

圖2. Wi-Fi 7核心標準必要專利區域所有權；圖片來源：GreyB

Wi-Fi 7的關鍵技術

標準必要專利在不同技術領域的分佈，揭示了Wi‑Fi 7的創新關鍵重點：多重鏈路操作（Multi-Link Operation，MLO）和極高速傳輸欄位（Extremely High Throughput Fields，EHT Fields）是領先技術，擁有最多的核心SEP，這些技術對Wi‑Fi 7標準至關重要，在MLO和EHT領域持有SEP的公司將可能對許可和標準化產生重大影響，成為Wi‑Fi 7市場中潛在影響力和競爭地位的有力指標。

MLO是Wi-Fi 7最關鍵的創新技術之一，MLO可用於Wi‑Fi 7「多連結設備」，允許裝置同時透過多個頻段或頻道進行連線與資料傳輸，例如同時使用 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 頻段，並在複雜網路環境中減少網路連線的干擾。Wi-Fi 7的多連接操作是一項重大的技術進展，這項新標準能夠實現並維持1毫秒的延遲，即使對於最需要大量數據的即時應用程式也能保持穩定，對於跟上即時和對延遲敏感的應用程式極為重要[1]。

EHT是 Wi-Fi 7 中新增的封包欄位，主要用於支援高達 320 MHz 頻寬、4096-QAM 調變、16×16 MIMO 等高效能功能，這些欄位包括 EHT-SIG A 和 EHT-SIG B，分別承載基本訊號解碼資訊和進階操作參數[2]。在IEEE 802.11be標準下，Wi-Fi 7引入了EHT來支援其先進的特性和能力。

圖3. Wi‑Fi 7標準必要專利的技術焦點分析；圖片來源：GreyB

專利權人集中半導體和電信公司

從專利權人產業觀察，半導體企業直接參與了為Wi-Fi 7設備提供動力的核心晶片開發，因此持有44%的Wi-Fi 7核心SEP；電信/網路公司佔據第二大份額（26%），反映了它們在開發和部署Wi‑Fi 7基礎設施和服務方面發揮的關鍵作用；將Wi‑Fi 7技術整合到最終用戶設備中的電子和硬體公司則佔據第三（23.3%）。而大學/學術機構僅持有1.3%的標準必要專利，顯示Wi-Fi 7的標準化進程是由產業界所主導。

圖4. Wi‑Fi 7標準必要專利所屬的專利權人產業分佈；圖片來源：GreyB

對於智慧財產權的高度關注，雖然推動了Wi‑Fi 7市場創新，但也為參與其中的企業帶來了重大挑戰，若未能在專利池中占有一席之地，公司將面臨授權談判複雜化、過高的專利費率，以及專利訴訟增加的風險，並為公司帶來高額的代價。隨著Wi‑Fi 7標準的最終確定和商業部署的加速，關於標準制訂的許可談判和潛在爭議將會增加，對於市場參與者來說，清楚了解對手的專利組合與關鍵技術領域，將成為至關重要的智財議題。

資料來源：

GreyB : WiFi-7 SEPs Report (2025). MarketsandMarkets: Wi-Fi 7 Market worth $24.2 billion by 2030.

備註：

[1] 參考資料：MediaTek「Wi-Fi 7 多連接操作（MLO）」。

[2] 參考資料：RF Wireless World：Wi-Fi 7 EHT Frame Structure.

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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