WIPO揭曉2025年全球獎30強名單 五大類新創企業用智財發熱發光！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2025年世界智慧財產權組織（WIPO）全球獎項匯聚來自全球各地最具創新性的中小企業與新創公司，展現出世界各國在智慧財產權應用、技術革新與永續發展方面的卓越成果。今年WIPO收到了來自95個國家共780多份申請，最終選出入圍的30家企業，涵蓋健康、環境、資訊通訊科技、創意產業、農業食品等多元領域，展現企業如何利用智慧財產權為各行各業帶來正面影響。

30家企業入圍，中、韓囊括最多

WIPO日前公布2025年入圍全球獎決賽的30家企業，展示了中小企業和新創公司如何利用強大的智財權策略和創新解決方案，對社會、環境及經濟帶來正面影響。其中，中國共有六家企業入圍，包括開發智慧折疊輪椅的上海邦邦機器人、以合成生物學開發微生物肥料的MoonBiotech、復興傳統戲劇文化的成都成華蝶華天文化旅遊開發、打造自主水面清潔船的陝西奧卡電子科技（ORCA）、開發高性能四足機器人的宇樹機器人（Unitree Robotics），以及專注電池材料創新的碳一號（Cone），都憑藉著在智慧科技與永續發展的深厚實力而獲選。

韓國的創新重點集中於人工智慧與資訊安全領域。五家來自韓國的公司包括：諾爾（Noul）提供便攜式血液診斷平台，ICTK聚焦硬體網路安全，CodeGream 創造沉浸式3D商品展示體驗，FestivalOn開發隱私友善的智慧感測技術，Teramime則將AI融入生物辨識系統，打造安全的臉部身份驗證工具。

法國則有兩家公司入選，展現出對環保與循環經濟的重視：Toopi Organics 將人類尿液轉化為農業用肥料，EcoXtract 則以天然植物溶劑取代石化產品，用於農業與食品領域。

英國亦展現技術實力，ClicknClear透過其音樂授權平台簡化運動與表演領域的版權使用，Quinas Technology則開發出結合DRAM和快閃記憶體優勢的下一代記憶體晶片UltraRAM。

其他歐洲入圍者包含：荷蘭的韋爾托羅（Vertoro）開發木質素基生物燃料；拉脫維亞的聲納工程（Sonarworks）專精於音訊校準；斯洛維尼亞的Kavčič 提供模組化的永續家具設計；義大利的百事達（PepTiDa）專注於罕病治療用的胜肽藥物；以及瑞士的 Planetary，以菌蛋白精密發酵推動食品永續轉型。

亞洲地區還有來自新加坡的蜂鳥生物科學（Hummingbird Bioscience），致力於癌症抗體療法；泰國的 OsseoLabs則運用3D列印開發生物相容性骨植入物；印度的Glovatrix研發手語翻譯手套「第五感」；斯里蘭卡的智慧排水系統則為城市防洪提出創新解方。

非洲則由尚比亞的AFNON出線，其開發節能清潔爐灶改善室內空氣品質；南美洲的參賽者有智利的噬菌體實驗室（PhageLab），推動抗生素替代療法，以及阿根廷的UNIBAIO，以奈米膠囊實現更環保的農藥輸送。

冰島的Carbfix 提供創新的碳捕捉與礦化儲存方案，阿聯酋的GAM3S.GG則打造Web3遊戲生態平台，反映中東地區日益成長的數位創新能量。印尼的BANIQL也以發展環保鎳與鈷的回收提取技術，支援電動車產業鏈的綠色轉型獲得肯定。

WIPO指出，2025年決賽入圍者分為健康、環境、資訊通訊科技、創意產業、農業食品五大類，基於這些企業的 商業案例和當前的智慧財產權組合 、 未來成長和國際智慧財產權策略 、 公司內部的智慧財產權文化 以及 他們對更美好社會的影響 作為選拔的四個關鍵標準。此外，今年WIPO全球獎引入了雙類別評選方式，同時表彰新創公司和中小企業，以突顯企業發展不同階段的創新和智慧財產權卓越表現。

健康

便攜式疾病診斷設備商：韓國Noul

韓國的Noul公司，將生物醫學工程與人工智慧相結合，為服務不足的社區提供分散的診斷解決方案，其miLab平台能夠對瘧疾、敗血症和其他疾病進行快速現場血液分析，因此無需集中實驗室。 Noul擁有強大的智慧財產權組合，包括微流體、機器學習和設備設計專利，成為在資源匱乏的環境中取得救命診斷的途徑。

圖1. 韓國的Noul公司研發的miLab平台；圖片來源：Noul官網

抗體療法：新加坡蜂鳥生物科學

Hummingbird Bioscience利用系統生物學和專有的 Rational Antibody Discovery（RAD）技術，開發針對癌症和自體免疫疾病的下一代精準療法。透過針對新的和以前無法用藥的抗原決定位，Hummingbird 的管道包括目前正在臨床試驗中的高度特異性的單株抗體。他們的創新受到強大的平台和物質組成專利組合的保護，並開創了靶向生物製劑的新時代。

環境

二氧化碳礦物儲存：冰島卡布基

Carbfix透過加速地下的自然礦化過程將二氧化碳轉化為石頭，提供永久且可擴展的碳捕獲解決方案，該公司專有的注入和監測技術已在冰島成功部署，並正在全球推廣。Carbfix 利用關鍵專利和商業機密來保護其流程和監控系統，將碳負債轉化為人類腳下的堅實資產，在氣候技術領域處於領先地位。

圖2. Carbfix將其技術應用於關鍵源頭的二氧化碳排放；圖片來源：Carbfix官網

防洪排水系統：斯里蘭卡Smart Drain

Smart Drain 是一種專利的雨水排水系統，旨在即使傳統排水管被廢物堵塞也能防止城市洪水。其獨特的結構允許水持續流動，同時過濾掉碎片，使其成為人口密集地區的理想選擇。Smart Drain的創新面向市政當局和城市規劃者，透過設計和實用專利進行保護，為氣候適應基礎設施提供實用、可擴展的解決方案。

農產品

抗生素替代品：智利PhageLab

PhageLab開發精準噬菌體療法來取代畜牧業中的抗生素，降低抗生素抗藥性並改善動物健康，其平台利用人工智慧和大數據來創建針對家禽和豬的特定細菌菌株的客製化噬菌體解決方案。PhageLab 擁有強大的專利組合和專有的噬菌體工程技術，在推動全球永續和負責任的農業發展的同時，保護了其技術優勢。

可生物降解作物保護：阿根廷UNIBAIO

UNIBAIO正在利用可生物降解的奈米膠囊改變作物保護方式，以優化農藥輸送並減少環境危害。透過模仿天然生物載體，其專利仿生系統可實現精準農業，降低化學品使用量並提高效率。UNIBAIO的創新透過不斷壯大的國際專利家族得到保障，增強了其在永續農業化學技術領域的競爭地位。

創意產業

個人化音頻校準：拉脫維亞Sonarworks

Sonarworks為音樂創作者提供全球錄音室和耳機使用的精密聲音校準工具。Sonarworks的SoundID技術可在各個設備之間提供個人化、參考級的音頻，確保聽到的內容符合預期。Sonarworks擁有多項專利和專有音訊分析演算法的支持，在音訊創新方面處於領先地位，並彌合了錄音室品質的聲音和消費者聆聽體驗之間的差距。

圖3. 拉脫維亞Sonarworks的SoundID技術；圖片來源：Sonarworks官網

模組化設計師貨架：斯洛維尼亞Kavčič家具

Kavčič家具將數位製程與斯洛維尼亞木工傳統相融合，為現代生活打造高品質、可客製化的家具。他們的 HANGY™ 系列採用簡約、模組化的木質牆面單元，具有智慧、節省空間的設計。透過使用3D配置工具和按需生產，該品牌最大限度地減少浪費，同時透過設計權、商標和版權保護其獨特的設計語言。

資訊和通訊技術

人工智慧臉部認證：韓國Teramime

Teramime 開發了LESA-Pass，剛在CES 2025獲得人工智慧領域獎，這是一種基於人工智慧的網路安全解決方案，它結合了唇形同步密碼和臉部識別，實現同步雙因素身份驗證。這種創新方法透過防止深度偽造攻擊和確保用戶身份驗證來增強安全性。 Teramime 的技術受到涵蓋生物識別認證方法和人工智慧演算法的專利保護，有助於安全存取控制系統的進步。

圖4. 韓國Teramime開發的唇語表情同步認證；圖片來源：Teramime官網

下一代記憶體晶片：英國Quinas Technology

Quinas Technology正在利用其專利的 UltraRAM技術重塑記憶體的未來，該技術將DRAM的速度和快閃記憶體的非揮發性結合在一個裝置中。這項突破實現了更快、更節能的運算，廣泛應用於資料中心、行動裝置和人工智慧硬體。Quinas的核心創新受到涵蓋材料科學、裝置結構和半導體整合的強大專利組合的保護。

WIPO表示，全球獎最終得獎名單將於2025年7/11在日內瓦 WIPO總部舉行的WIPO大會上宣布最終得主。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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