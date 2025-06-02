法院駁回音樂出版商對AI公司的初步禁制令聲請：2025年Concord案

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王思原／世新大學法律學系副教授

2023年10月18日，原告包括Concord Music Group在內的8家音樂出版商（以Concord方統稱）於美國田納西州中區聯邦地區法院起訴AI公司Anthropic，指控其擅用受著作權保護的歌詞來訓練生成式人工智慧（Gen AI）模型，侵害Concord方的著作權。2024年6月24日，本案因管轄權問題，改由加州北區聯邦地區法院審理。2024年8月1日，Concord向法院聲請初步禁制令（preliminary injunction），要求禁止Anthropic繼續侵害其著作權。法院於2025年3月25日作成裁定。

本案背景

Concord方享有數百萬首音樂作品之著作權。Concord方藉由著作授權收入來支持及推廣詞曲創作者，而詞曲創作者則依靠授權版稅維持生計[1]。

Anthropic是一家科技公司，旗艦產品是名為「Claude」的Gen AI大型語言模型（LLMs）。包括Claude在內的LLMs建置一種被稱為「神經網路」（neural network）的程式來進行訓練。訓練資料可能包含數億甚至數十億的音樂片段，來源為網際網路上公開可得的資訊、來自第三方的非公開資料或由Anthropic創建的內容。依Anthropic所述，當Claude訓練完成後，Anthropic會對其進行微調，使其學會遵循一定原則，根據使用者的提問，生成原創內容[2]。

2023年10月18日，Concord方於美田納西州中區聯邦地區法院起訴，指控Anthropic訓練「Claude」的過程中侵害著作權，並於同年11月16日聲請初步禁制令。Anthropic則於11月22日以該法院欠缺屬人管轄權為由，聲請駁回案件或變更審理法院。2024年6月24日，法院准許部分Anthropic駁回起訴書的聲請，並將案件移轉至加州北區聯邦法院，但未對初步禁制令申請作出裁定。8月1日，Concord方重新聲請初步禁制令[3]。

初步禁制令之性質及審酌因素

「初步禁制令」是法院命令執行或禁止某項行為的司法命令。聲請人必須證明在法律上沒有其他明確、充分且完整的救濟途徑，且若不准予救濟將導致無法彌補的損害[4]才可獲得。初步禁制令核發前，必須通知被告並賦予其陳述意見之機會[5]。美國最高法院於2008年Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc.案中將初步禁制令定性為一種特殊救濟措施，而非理所當然的權利，並闡明核發與否的四項審酌因素。亦即，聲請人必須證明：（1）其主張在實體爭點上很可能勝訴；（2）在缺乏臨時救濟的情況下很可能遭受無法彌補的損害；（3）衡平因素考量上有利於自己；以及（4）該禁制令符合公共利益。這四項因素通常被稱為Winter因素，且全部都必須滿足[6]。

2025年3月25日，法院以Concord方所聲請之救濟範圍不當以及無法證明將遭受無法彌補之損害為由，裁定駁回Concord方之聲請。

Concord方聲請之初步禁制令範圍不當

首先，法院指出，Concord方請求的範圍在聲請程序中持續變動。一開始，Concord方要求禁止「未來訓練Anthropic AI模型」的禁制令是否包括目前正在開發或已經發布的AI模型並不清楚。法院認為，若要求Anthropic重新訓練已發布或重建開發中AI模型的訓練資料庫，可能對Anthropic造成無法預見的成本。幾經周折，Concord方表示不要求Anthropic重新訓練現有或撤下已發布的AI模型，禁制範圍也不及於開發中的AI模型。儘管如此，法院仍認為該禁制令的範圍難以確定[7]。

其次，由於Concord方所聲請的禁制範圍龐大且持續擴張，法院對其可執行性和可管理性存疑。雖然起訴書只提及500首特定歌曲，但Concord方聲請的禁制範圍涵蓋其擁有數十萬首歌曲，以及未來可能收購的任何歌曲。Concord方無法具體說明有多少歌曲將受到禁制令約束，並提議持續更新清單。Anthropic則表示，排除數量不明的未知材料，並且每當Concord方更新其歌曲目錄時，就需要更新其AI資料庫並重新開始訓練過程，根本是不可能的任務[8]。

由於禁制範圍不明確，加上缺乏可管理的執行程序，法院認為不宜核發Concord方聲請的禁制令[9]。

Concord方未能證明將遭受無法彌補的損害

如前所述，證明無法彌補的損害是禁制令救濟的先決條件。Concord方主張，如果容許Anthropic繼續使用其具著作權的歌曲，將使其遭受無法彌補的聲譽損害（reputational harm）和市場相關損害（market-related harm）[10]。

聲譽損害

Concord方主張，Anthropic未經同意使用其具著作權的歌曲，不但剝奪了其對著作的控制權、減損其商譽，更透過創造未經授權的衍生著作而導致其聲譽受損。法院承認，對於業者本身商譽或對其客戶商譽的損害可能構成無法彌補的損害[11]。

法院認為，基於以下理由，Concord方在此並未作出此項證明[12]。

首先，Concord方所描述的名譽損害主要與Claude的輸出相關，而非僅僅因使用作品進行訓練目的。例如，Concord方中的音樂出版商之一聲稱Claude經常在其輸出中重製、散布和展示受著作權保護的歌詞，但未能表彰出處（屬於哪間出版商或創作歌手為何）。法院指出，Anthropic與唱片業者已於2025年1月2日達成協議，由Anthropic在其AI產品中設置安全護欄（guardrails），防止Claude輸出受保護的歌詞。因此雙方協議已處理並解決了出版商就Claude輸出所提出的禁制令救濟聲請[13]。

其次，法院認為，Concord方提出的證據未能實質證明Anthropic基於使用著作作為訓練Claude輸入造成的名譽損害。儘管法院承認創作者對控制其作品所賦予的價值，但沒有任何聲明書解釋使用作品訓練Claude如何或為何已經或將會對出版商或創作歌手造成極其嚴重的損害[14]。

初步禁制令必須「基於證據」（grounded in evidence），而非基於「可能遭受」（might suffer）的損害。由於Concord方的證據未能證明因名譽損害產生無法彌補損害之虞（likelihood），故無權基於此獲得臨時禁制令[15]。

市場相關損害

Concord方主張Anthropic的運作模式一方面降低對歌詞授權的需求，破壞音樂出版商談判新授權及續約現有授權的能力，另一方將對新興的AI訓練授權市場產生負面影響，減損其未來談判此類授權的能力[16]。

法院分就現有授權市場和新興AI開發授權市場兩方面反駁Concord方主張。

現有授權市場

首先，法院認為Concord方未提交任何實質證據證明Anthropic使用歌詞訓練Claude會降低現有被授權人的授權費用。例如，出版商未指出任何失去的授權交易或任何出版商必須以較不利條件重新談判的授權安排[17]。就出版商論證歌詞出現在Claude輸出中會破壞其授權的能力而言，此潛在損害已由雙方協議處理[18]。

法院同時指出，就算Concord方舉證Anthropic使用其著作訓練Claude減損了其在現有授權市場的地位，也未能證明其損失無法透過金錢賠償獲得補償。因此，Concord方未能證明無法彌補的損害[19]。

新興AI開發授權市場

Concord方主張Anthropic使用其著作將對AI訓練授權的新興市場產生負面影響，並減損其未來談判此類授權的能力。他們推論，如果Anthropic繼續剝削並貶低作品價值，即使僅在本案待決期間，其行為將在AI行業和公眾意識中根深蒂固。出版商進一步主張Anthropic的AI訓練方式將永久破壞出版商與AI開發者就授權歌詞作為訓練資料進行未來談判時的槓桿[20]。

法院認為，Concord方引用的證據不足以支持此理論。例如，Concord方以經濟學專家陳述，如果像Anthropic這樣的LLM開發者被允許在不補償權利人的情況下取得歌詞和其他受著作權保護的作品，發展中的授權市場可能會萎縮並崩潰。但法院認為，此陳述只是無根據的臆測，未能提供詳細資訊或具體說明Anthropic使用作品訓練Claude如何影響其各自與其他AI開發者談判訓練授權的能力，或將如何對新興授權市場造成損害。因此，Concord方未能證明Anthropic使用作品進行訓練目的可能造成損害[21]。

再者即使Concord方證明Anthropic的作法會在新興AI授權市場內對其造成損害，但Concord方提出的證據仍未能證明此類損害是無法彌補的 — AI訓練授權市場在本訴訟過程中是成長而非減少。可以推論此市場並未因Anthropic未經授權使用著作而受到重大影響，且授權費損失的價值是可以確定的，因此，在新興AI授權市場中遭受的任何損害並非無法彌補[22]。

由於Concord方未能確立本項先決因素，法院無須繼續審酌其他Winter因素[23]。

結論

基於前述理由，Concord方，意即出版商一方無權獲得臨時禁制令這項特殊救濟。出版商之聲請駁回，但不妨礙再行聲請。在得出此結論時，法院不處理出版商是否能合理陳述對Anthropic的直接或次要侵權主張，因為這些問題應適當地保留給Anthropic駁回起訴書的聲請以及後續的實體審理程序。

備註：

[1] Concord Music Group, Inc., et al v. Anthropic PBC (N.D. Cal., No. 24-cv.-03811-EKI) at 2. [2] Id. [3] Id. [4] Bryan A. Garner (editor in chief), Black’s Law Dictionary, 11th ed. (Thomson Reuters, 2019) p. 937. [5] Bryan A. Garner (editor in chief), Black’s Law Dictionary, 11th ed. (Thomson Reuters, 2019) p. 938. [6] Concord Music Group, Inc., et al v. Anthropic PBC (N.D. Cal., No. 24-cv.-03811-EKI) at 4. [7] Id. at 5-6. [8] Id. at 6-7. [9] Id. at 7. [10] Id. at 7. [11] Id. at. 8. [12] Id. at 8. [13] Id. at 8. [14] Id. at 9. [15] Id. at 9-10. [16] Id. at 10. [17] Id. at 10-11. [18] Id. [19] Id. at 11. [20] Id. at 11. [21] Id. at 11-12. [22] Id. at 12. [23] Id. at 13.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 王思原 現任： 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授 經歷： 開南大學法律學系助理教授

世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授 學歷： 台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士 專長： 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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