開源技術在AI潮流下的重要性：風險與進步共存

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Sheryl Lu╱產業分析師

隨著專有人工智慧（AI）模型的成本面考量、雲端基礎設施的普及化，以及開源技術（open source technology）社群逐漸成熟和活躍，使開源AI模型蓬勃發展，如由Meta開發的Llama、由Google推出的Gemma及由Microsoft開發的Phi-2等代表性基礎模型，可兼顧運算效能、輕量化與企業部署彈性，且提供使用者/開發者客製化地調整、部署並整合至特定應用情境中。

隨著生成式AI（Gen AI）正加速進入商業應用階段，各界愈加重視模型的開發來源透明度、應用過程的掌控程度以及推論結果的可驗證性，亦使開源技術逐漸成為企業導入AI的優先考量。

企業已逐漸擴大採用開源技術，當前應用集中於模型與開發工具面向

針對開源技術在企業的部署程度，麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company，下稱麥肯錫）訪問700多位來自41個國家的技術開發者，並與Mozilla基金會以及帕特里克·J·麥戈文基金會（Patrick J. McGovern Foundation）在2025年4月21日聯合出具「人工智慧時代的開源技術報告」（Open source technology in the age of AI），該報告指出開源技術已普遍在企業端應用，以技術堆疊（tech stack）區分，開源技術多用於模型（models）、開發工具（tools）及資料（data），相對而言在託管/推論運算基礎設施（hosting / inference compute）以及模型修改（modifications）則使用度較低，麥肯錫推測原因可能是，如vLLM等開源AI推論運算模組推出時間尚短，或是使用者傾向以企業內部工具及專有資料進行開發。

技術堆疊（Tech stack） 功能說明 代表性開源專案 企業定期使用比例 模型（Models） 包含模型權重（如預訓練、檢查點、調適版本）與訓練所需之程式碼 Mistral、Gemma、Llama、GPT-J、Stable Diffusion、Aya（Cohere） 63% 開發工具（Tools） 支援AI開發與部署的工具，包括模型編排、資安防護、可觀測性與效能評估等 PyTorch、Tensorflow、LangChain、Llama Guard 59% 資料（Data） 用於模型預訓練、評估、微調與偏好學習的開源資料集 Common Voice、The Pile、Dolma 56% 使用者體驗/應用（User Experience/Applications） 直接提供給終端使用者的應用服務與體驗 HuggingChat 49% API 與指令處理（APIs & Prompt Handling） 提供外部存取與指令管理的開源介面，強化模型在特定場景下的實用性 Hugging Face Serverless Inference API 49% 託管/推論運算基礎設施（Hosting / Inference Compute） 提供模型託管與推論執行之伺服器或雲端運算設施 llamafile、NomicAI、Ollama、llama.cpp 32% 模型修改（Modifications） 針對基礎模型進行微調或整合模組，以滿足特定應用需求 PEFT、LoRa 25%

表1. 七項技術堆疊分類與說明；資料來源：麥肯錫；整理製表：北美智權報／Sheryl Lu

開源技術模型可達成高效部署與技術自主，揭示企業導入的三項關鍵優勢

隨著AI技術持續普及，企業導入AI時必須考量資源分配、性能、使用者體驗及技術靈活性等因素，而開源模型正因具備上述優勢，逐漸成為企業發展AI策略的重要選項之一。以下詳述各項效益：

成本效益 ： 在實務應用上，開源技術具備相對低廉的執行與維護成本，可有效降低中小企業與新創導入AI模型的門檻。企業無需支付高額的專有API授權費用，即可利用現有模型進行修改與微調，快速應用於特定場景，進而節省自建模型與完整訓練流程所需的龐大資源與時間成本。

在實務應用上，開源技術具備相對低廉的執行與維護成本，可有效降低中小企業與新創導入AI模型的門檻。企業無需支付高額的專有API授權費用，即可利用現有模型進行修改與微調，快速應用於特定場景，進而節省自建模型與完整訓練流程所需的龐大資源與時間成本。 高性能和易用性 ： 根據麥肯錫調查，曾同時使用開源與專有模型的使用者多數對開源工具表示高度滿意，主因在於其具備顯著的成本優勢，同時仍能提供接近商用模型的效能表現，且開發、部署與整合流程相對易於上手，此顯示越來越多企業已成功導入開源模型，並從中獲得效益。

根據麥肯錫調查，曾同時使用開源與專有模型的使用者多數對開源工具表示高度滿意，主因在於其具備顯著的成本優勢，同時仍能提供接近商用模型的效能表現，且開發、部署與整合流程相對易於上手，此顯示越來越多企業已成功導入開源模型，並從中獲得效益。 靈活性 ：採用開源模型可降低對單一AI模型供應商的依賴，且可降低技術轉移成本，使企業能更靈活且低成本地調整或切換AI模型或相關AI工具，提升技術部署的靈活性。此外，企業可更快速地回應新穎的AI技術變動或新萌發的市場需求，取得競爭先機，而若要進行技術升級或切換時，亦能大幅縮短系統停機或調整的時間成本。

從資料可靠度、隱私到法規壓力，開源技術導入背後的風險與挑戰

雖然開源模型具成本、效能及使用彈性等優勢，然而開發者仍需留意以下風險：

品質與資料信任度 ： 模型的訓練與微調過程高度依賴資料品質，故若 資料來源不明 或 遭植入惡意樣本 ，可能導致模型輸出異常，故企業可 建立標準化測試框架，定期執行模型準確性與偏差檢測 ，並導入資料集來源文件化制度，提升訓練資料的可追溯性與可信度，以降低模型異常輸出與資安風險。

模型的訓練與微調過程高度依賴資料品質，故若 或 ，可能導致模型輸出異常，故企業可 ，並導入資料集來源文件化制度，提升訓練資料的可追溯性與可信度，以降低模型異常輸出與資安風險。 資料隱私 ： 開源AI模型的透明性雖是一大優勢，但也帶來 潛在的資料隱私風險 。許多開源框架在訓練過程中仰賴大量資料輸入，若資料來源未經嚴格控管，企業機密資訊可能在模型中被使用及散播，故企業導入或訓練開源模型時，必須 重視使用審查機制，且可採用模型測試及觸發檢測等鞏固資料隱私性 。

開源AI模型的透明性雖是一大優勢，但也帶來 。許多開源框架在訓練過程中仰賴大量資料輸入，若資料來源未經嚴格控管，企業機密資訊可能在模型中被使用及散播，故企業導入或訓練開源模型時，必須 。 合規 ：隨著美國與歐盟等主要市場逐步推行更嚴格的AI法規及治理框架，採用開源模型的企業可能面臨法規遵循上的挑戰。由於新法規通常要求模型透明度、可解釋性與風險管控能力，企業若無足夠資源處理複雜的法規需求，發展可能因此受到限制，更甚者可能影響其市場競爭力與技術部署速度。

開源與專有模型的混合部署模式漸成主流，打造具韌性的AI策略架構

開源技術在當前AI時代下扮演的角色已逐漸受到開發者社群及企業的重視，根據Stanford HAI研究院發布的「2024年人工智慧指數報告」（Stanford HAI Releases 2024 Artificial Intelligence Index Report），全球最大的開源技術社群Github上的AI專案，2024年較2023年增長40.3%，而因開源模型在成本、效能與彈性上的優勢，雖然伴隨資安、法規與智慧財產等風險，但透過設立相關管理機制，風險及挑戰仍可被企業有效控管。

面對多樣的應用場景與合規需求，企業逐漸轉往採用開源與專有模型的「混合策略」，將此二種模型同時運用在技術堆疊上，舉例來說，在內部流程、自主資料處理與客製化需求場景中優先部署開源模型，在需要高穩定性、可即時大規模使用的情境下則採用專有模型，這種混合策略可有效降低單一技術及資源使用的依賴，同時強化自主掌控力與落地應用效率，根據麥肯錫的調查，多數受訪使用者有意採用此類混合模型。對企業而言，將開源模型納入企業整體AI策略，不僅是研發技術架構上的關鍵佈局，更是強化創新動能與建立差異化競爭優勢的重要基石。

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責任編輯：盧頎

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作者： Sheryl Lu 學歷： 美國伊利諾大學香檳分校財金所 經歷： 私募基金分析師 專長： 產業分析與市場研究

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