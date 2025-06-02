USPTO IDS 附加費新增說明彙整

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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

USPTO發布《資訊揭露聲明（IDS）附加費快速參考指引》（Information Disclosure Statement (IDS) size fee Quick Reference Guide），本文整理其中新增說明例供讀者參考。

USPTO自2025年1月19日開始實施2025專利規費調整方案[1]，導入數項規費項目，關於其中的IDS附加費（IDS size fee），USPTO另外公告《資訊揭露聲明（IDS）附加費快速參考指引》（Information Disclosure Statement (IDS) size fee Quick Reference Guide，下稱《指引》），本文整理其新增說明如下，冀有益讀者掌握相關規範。[2]

新名詞

為避免混淆，IDS規則相關規費項目及聲明名稱有以下區分：

(1) 規費

(2) 聲明

官方收費原則

(1) IDS附加費金額分三個級距

如原公告調整方案說明，2025年1月19日起，於個別申請案提交IDS/授權後程序呈報資料，每次都須檢附IDS附加費聲明，且若該次送件導致該案/程序累積呈報資料筆數跨越規定級距，並須繳交IDS附加費。

(2) 只計算申請人/專利所有權人方呈報資料的累計筆數

新增的37 CFR 1.17(v)法條寫明，在個別申請案/程序計算呈報資料累計筆數時，只針對申請人/專利所有權人方所呈報的資料，《指引》也特別表明，非申請人/專利所有權人方呈報的資料，在計算是否需繳IDS附加費時，不會納入計算。

換言之，比方依37 CFR 1.290提交的第三人呈報資料，又比方第三方提請Reexamation程序所附引證案，抑或是Relevant Prior Art initiative等辦法下官方系統自動帶入的資料，都不會墊高申請人/專利所有權人應繳的IDS附加費。

(3) 只在累計筆數跨入下一級距該次IDS觸發繳費要件

因IDS附加費2025年1月19日才生效，簡單說：2025年1月18日或該日前跳級者，免費保送。

(3-1) 新規費生效前跳級，在再次跳級前不收IDS附加費（請參考《指引》新增說明例6）

(3-2) 新規費生效前跳滿三級，不收任何IDS附加費（請參考《指引》新增說明例9）

IDS附加費 / 聲明相關違規處置原則

2025年1月19日起所提IDS，若未滿足IDS附加費聲明提交/IDS附加費繳納要件，例如所送IDS未附具符合37 CFR 1.98(a)(4)規定的IDS附加費聲明，或者應繳但未（授權USPTO扣）繳（足額）IDS附加費，USPTO只會把所收該次IDS置入案卷，但不會加以考慮。

依此原則，QPIDS送件若缺足額IDS附加費/IDS附加費聲明，USPTO將不考慮所收IDS呈報資料，申請人併提的Conditional RCE將直接轉為正式RCE，啟動新一輪實審。USPTO同時提醒申請人，遇有這種狀況，要是申請人沒能立即重送IDS，官方有可能在未考慮QPIDS所附IDS的情況下逕行製發新核准通知。

另應注意，USPTO於《指引》再度申明，該局不負責計算IDS呈報資料累計筆數，申請人/專利所有權人方須自行記錄及計算。比方萬一IDS附加費聲明勾選錯誤規費項目、毋須但錯繳IDS附加費想請求退款，因USPTO目前的公告辦法並未記載更正方式，發現錯誤後應盡快以正確方式重送IDS，並以IDS重送時的情況判斷是否需合併繳交IDS階段費及聲明。

備註：

[1] 《北美智權報》第371期〈USPTO將於2025/01/19開徵IDS及延續案附加費〉。

[2] Summary of 2025 patent fee changes，請見https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/summary-2025-patent-fee-changes。

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