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小反應爐 大戰略 — 美國推動SMR為AI供能 台灣能源政策新選擇浮現？

聯合新聞網／ 北美智權報
照片來源：Stefan Kühn, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
照片來源：Stefan Kühn, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

在人工智慧與能源安全成為國際戰略核心的2025年，美國前總統川普重返白宮後，迅速簽署一項引發全球關注的行政命令。[1]這項命令不僅揭示了「AI + Nuclear」的新戰略組合，更明確宣示：為保障國安與科技競爭力，將快速部署小型模組化反應爐（Small Modular Reactor, SMR）於軍事基地與能源需求龐大的AI運算設施之中。這場核能復興運動背後，不只是技術轉型，更是能源地緣政治板塊的重塑。

在能源轉型難題同樣困擾的台灣，SMR是否也該擺上政策優先順位的議程？特別是在核一、核二、核三廠已逐步除役，再生能源增長卻始終未能彌補備載缺口的現況下，這項全球正在興起的技術，或許正是台灣能源安全與產業永續的新解方。

美國打造AI+核能戰略聯盟，宣示能源主權重回國安議題

根據美國白宮發布的行政命令內容，川普政府已指示能源部與國防部，在30個月內於聯邦場域內部署SMR，以支援AI數據中心與軍事基地所需的高密度電力。更重要的是，這些設施將被視為「國防關鍵基礎建設」，具備優先資源調度與環評簡化等特權。

同時，美國政府也計劃釋出至少20公噸高濃縮鈾，建立專屬燃料庫，並開放聯邦場域興建民間資金投入的核燃料循環設施。外交部則將領導全球推銷美國核能技術的行動，從融資、法規鬆綁到國際核能協議的談判，展現出將核能產業「去中國化」、「去俄羅斯化」的明確意圖。

此舉不僅為AI基礎建設提供穩定、可調度的能源來源，更凸顯SMR在能源地緣政治中作為技術主權載體的關鍵角色。美國的「核能戰略回歸」，無疑正改寫全球能源安全的座標。

再生能源成長受限，火力發電又與淨零碳排背道而馳，台灣能源結構仍需備援穩定基載

台灣自2016年啟動能源轉型政策後，雖太陽能與風力持續擴張，但整體發電占比始終受限於天候與土地條件。截至2024年底，太陽光電與風力合計占比約13%，遠未達成既定路徑。而大型火力機組又面臨空污、碳排與機組老化問題。

更嚴峻的是，核一、核二已除役，核三已於2025年5月全面停機，這將進一步加劇備載能力緊繃的壓力。特別在夏季尖峰時段，若遇極端氣候與電力事故，將高度仰賴天然氣機組緊急調度，進一步暴露能源進口依賴風險。

此一背景下，尋求能快速部署、具高安全性又不受間歇性限制的新型穩定電力來源，成為國家能源規劃不可回避的課題。SMR因其小規模、模組化、高內建安全與可調度特性，成為兼顧分散式能源與能源自主的潛力解方。

台灣部署SMR的潛在選項：離島、工業區與除役核廠再利用

根據工研院IEK於2024年完成的《次世代SMR技術發展》報告，台灣部署SMR的三大場景已逐漸浮現：

首先是離島地區。金門、澎湖、東沙與太平島等地長年依賴柴油發電，不僅成本高、碳排大，亦面臨燃料補給與備援風險。部署微型SMR不僅可大幅提升能源自主，更具軍事戰備意涵。

其次是高耗能產業聚集區。例如台中港、林口、台南沙崙或高雄亞灣等地，均有AI伺服器、儲能與氫能產業群聚，亟需穩定電力支援。SMR可作為特定應用區域的專屬電力來源，有效解決電網壓力與能源負載集中問題。

最後則是除役核電廠址再利用。核一、核二在除役後已具備完善的安全防護與管理基礎，若轉型為SMR示範基地，不僅可延續人才與場址價值，更有助於提升社會接受度。

法規鬆綁與制度創新，成推動關鍵

然而，台灣若要正式邁向SMR實用化，現行法規制度仍需大幅修正。原能會尚未納入SMR相關審查規範，環評法亦未針對低功率模組化設施設有簡易審查路徑。此外，《能源管理法》、《核子反應器設施管制法》等也未明確允許SMR示範與商轉。

有鑒於此，多位核能與能源法專家建議，政府應推動《先進核能發展特別條例》，為SMR試點計畫建立專屬法源依據，包括場址選定、環評寬限、營運監督與燃料後端處理等制度，並可設置「能源科技特區」模式，降低初期發展門檻。

國原院、清大核工所與工研院均已啟動SMR相關研究與國際交流，顯示技術與人才基礎不乏，關鍵在於能否取得政策窗口與社會支持的關鍵動能。[2]

結語：能源安全不能等待，SMR應納入國家戰略

美國的AI+核能戰略，揭示出未來高密度運算與軍事設施對穩定能源的迫切需求。台灣在推動半導體、AI伺服器及離島安全的同時，若仍依賴單一天然氣與不穩定的間歇性再生能源，勢將在下個能源轉型周期中落居不利地位。

SMR並非萬靈丹，但它是少數兼顧低碳、安全、穩定與模組化的選項。在現有大型核電已除役、再生能源增速不及預期之下，台灣若能啟動示範場址與法規鬆綁機制，將為未來能源安全開啟新的可能性。

台灣，準備好擁抱小型核能的大時代了嗎？

備註：

[1] ORDERING THE REFORM OF THE NUCLEAR REGULATORY COMMISSION, Executive Orders, May 23, 2025

[2]目前，台灣在SMR領域的研究主要由國家原子能科技研究院（國原院）主導，並獲得核能安全委員會（核安會）及國家科學技術委員會（國科會）支持。2024年，國原院啟動了「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究」計畫，進行SMR爐心安全評估與地震評估的研究。該計畫已提交行政院國家科學技術發展基金管理會審查，並計劃於2025至2028年期間持續進行相關研究。此外，清大核工所研究SMR已經有好幾大年的歷史了。

延伸閱讀：

  1. 川普力推SMR核電拚2028上線　打造AI算力與國防戰備不斷電根基

  2. 《能源系列報導》理想豐滿，現實骨感？從台灣發電占比看我國能源政策

  3. 《能源系列報導》再生能源政策跳票，台灣能源發展危機四伏

  4. 《能源系列報導》台灣最大的能源危機不是跳電，而是跳票！

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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