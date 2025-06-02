川普力推SMR核電拚2028上線 打造AI算力與國防戰備不斷電根基
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李淑蓮╱北美智權報 編輯部
2025年5月17日，核三廠二號機停機並正式進入除役階段，至此，台灣正式邁入「非核家園」。同年同月，美國在川普總統領導下，將開啟核能復興新時代。歷經數十年停滯與反應爐關閉後，川普為核能創新指明道路，於5月23日簽署了行政命令 (下稱《命令》)，要求快速部署先進核技術以支持國家安全目標，包括為人工智慧（AI）計算基礎設施和國家安全設施供電。該《命令》指示陸軍部長制定建設計劃，在三年內於國內軍事基地建造並運作一座核反應堆；並要求能源部長將位於能源部設施內或與其協作運行的AI數據中心指定為關鍵國防設施，並將其供電核反應堆列為國防關鍵電力基礎設施；《命令》同時允許在能源部實驗室進行反應爐設計測試，為聯邦土地上的核設施建設掃清障礙以保障國家安全與經濟安全，並透過要求核能管理委員會及時作出許可審批以破除監管壁壘。
要設定成核能回歸戰略核心 川普命令部署先進反應爐
根據白宮公布的《命令》內容，主要涵蓋四大主軸：
- 支援國安能源需求：《命令》指示美國陸軍部於三年內在境內軍事基地建立並啟用先進核反應爐。能源部亦將AI資料中心列為「國防關鍵設施」，為其設置之核能電廠則列為「關鍵國防電力基礎設施」。此舉代表AI算力已與國防戰略密切連結，而SMR因具備小型、模組化、快速建置、高功率密度等特性，被視為最符合軍事與AI應用的能源解方。
- 促進民間參與與供應鏈自立：《命令》要求能源部釋出至少20公噸的高濃度低濃鈾（HALEU）建立「燃料銀行」，供私人企業營運之AI核電專案使用。同時也授權能源部與國防部簡化環評程序，加速民間於聯邦設施建置與營運SMR的進程。
- 強化核能外銷戰略：川普要求國務院在90日內提出具體策略，擴大美國核能技術輸出、增加對外投融資機會，並主導簽署原子能法第123條下的雙邊核能合作協議，協助美國企業進入新興市場。此舉意圖抗衡中國與俄羅斯在全球核能市場的影響力。
- 提升AI與國防基礎設施供電能力：《命令》指出，SMR因具備即時啟動、高可靠性與獨立性，在難以穩定供電之軍事地點如極地、戰區、偏遠基地特別關鍵。隨著AI算力需求暴增，SMR可提供大規模資料中心穩定、高密度電力，是支撐下一代運算能力的關鍵。
AI人工智慧將重塑全球能源格局 資料中心用電量恐翻倍
川普的行政命令中，其中一大關鍵是「支援國安能源需求」，對此，美國能源部將AI資料中心列為「國防關鍵設施」，代表AI算力已與國防戰略密切連結。然而，AI算力與能源又有什麼關係？
國際能源總署（IEA）最新發布《能源與人工智慧》（Energy and AI）特別報告 (下稱《報告》)指出，AI將在未來十年徹底改變能源產業 — 全球資料中心用電量預計於2030年前突破945太瓦時（TWh），比當今日本全國用電總量還多出一些。其中AI優化型資料中心的電力需求增幅將達4倍以上，成為推升用電量的關鍵引擎。
《報告》同時指出，美國用電結構正呈現劇變：
- 至2030年，美國資料中心耗電量將佔全國電力需求增量的近半
- AI數據處理用電將首度超越鋼鐵、水泥、化學品等高耗能製造業總和
- 已開發國家資料中心用電增量將貢獻整體需求成長逾20%，終結多年用電停滯局面。
報告顯示，再生能源與天然氣將成為滿足資料中心需求的主力，關鍵在於成本競爭力與主要市場的供給能力。IEA執行長Fatih Birol警告：「全球資料中心用電量將在五年內翻倍，各國衝擊程度懸殊 — 美國近半、日本過半、馬來西亞達五分之一的新增用電皆來自此領域。」
圖 1 從另一個角度展現了2005年至2015年以及2015年至2023年資料中心電力消耗的驅動因素。從2005年到2015年，全球網際網路協定 (IP) 流量、行動寬頻訂閱量和活躍社群媒體帳號每年增長超過25%。這些都是數位服務需求最初快速成長的代表。到了2015年至2023年期間，成長率有所放緩。相較之下，資料中心伺服器總存量的成長率從2005年至2015年期間的年增長率4% 加速到 2015年至2023年期間的年增長率8%。顯示服務在需求強勁成長下，伺服器總量亦加速成長，而部分效率指標放緩導致電力消費成長加快。
2005 年至 2015 年間，幾個關鍵的效率指標都得到了更快的提升，包括從效率較低的企業資料中心向效率更高的超大規模、主機託管和服務提供商資料中心的轉變速度。由於這些趨勢，資料中心電力消耗成長率從 2005 年至 2015 年的每年 3% 加速到 2015 年至 2024 年的每年 10%。
AI革命背後的能源考驗：核能成關鍵輔助角色
當ChatGPT在5秒內寫出一篇論文，當無人駕駛系統實時處理百萬筆道路數據，這些突破性人工智慧應用的背後，是遍佈全球的數據中心正以驚人速度在消耗電力。IEA《報告》揭示，2024年全球數據中心耗電量已達415太瓦時（TWh），相當於全球總用電量的1.5%，且過去5年以年均12%的增速狂飆。這股由AI驅動的能源需求海嘯，正將人類推向數位轉型與能源轉型的關鍵交叉點。
《報告》描繪了2030年用電版圖的4大預測情境。
在基準情境 (Base Case)下，2030年數據中心用電將較2024年翻倍成長至945太瓦時。若AI應用進入起飛情境（Lift-Off Case，假設建設限制寬鬆且技術普及加速），耗電量將衝上1,260太瓦時；反之若能效技術突破帶動高效情境（Efficiency Case），用電可控制在800太瓦時；而當能源基建陷入逆風情境（Headwinds Case），則可能壓縮至670太瓦時。值得注意的是，至2035年時，四大情境的預測區間更將擴大至700-1,720太瓦時，顯示未來十年存在巨大不確定性。地域分布上，美國將以壓倒性優勢成為絕對增量龍頭，中國與歐洲緊隨其後。
面對飆升的用電需求，各國能源結構也正經歷戰略重組。
- 天然氣擔當應急火種：在基準情境下，2035年前需新增175太瓦時天然氣發電，其中76%集中於美國。若進入起飛情境，需求更將躍升至290太瓦時，使天然氣成為緩解電網壓力的過渡方案。
- 再生能源扛起主力大旗：憑藉部署週期短、成本競爭力強雙重優勢，再生能源在基準情境中將貢獻450太瓦時增量，佔需求缺口53%。科技巨頭採購政策更成關鍵推手 — 微軟與Google近年簽署的風電採購協議，單筆規模已突破800兆瓦。
- 核能扮演穩定基載：英國賽茲韋爾C核電站、法國弗拉芒維爾3號機組等項目，正透過長週期投資鞏固基載電力，為數據中心提供不間斷支援。
從以上能源結構戰略重組分析，即可以清晰理解為何川普政府要求快速部署先進核技術，以支持國家安全目標 (包括為人工智慧（AI）計算基礎設施和國家安全設施供電)。
天然氣相較於其他化石燃料，可以被視為更「潔淨」的能源，但並非完全的潔淨能源，也不是「綠色能源」。天然氣的主要成分是甲烷，也是一種溫室氣體，雖然釋放後在大氣中停留的時間只有12年，比二氧化碳的500年短，但是溫室效果高達二氧化碳的12倍，是相當強力的溫室氣體。[1]對2050淨零碳排的目標是背道而馳的；再者，天然氣也會有耗盡的一天，在越來越稀少的情況下，發電成本更是節節攀升。
至於再生能源，最大的問題就是不穩定。即便儲能技術日新月異不斷進步，但在來源產出本來就有很大不確定性的情況下，要確保穩定供電是有一定難度的。至此，核能扮演穩定基載的角色便相當明確了。
SMR技術優勢鮮明 美國借重核能強化AI與國防
目前全球SMR（Small Modular Reactor，小型模組化反應爐） 發展正進入實用化與商轉階段。相對於傳統大型反應爐（GW等級），SMR僅有數十至數百MW電力輸出，便於模組化製造與組裝，具備下列優勢：
- 建置快速：模組化設計可於工廠預製，現地組裝大幅減少工期與成本。
- 安全性高：多數設計採用被動式冷卻系統，可於無人操作下自動降溫，降低災難風險。
- 應用彈性：可用於發電、海水淡化、製氫、遠端軍事基地或AI資料中心等多樣用途。
- 經濟性提升：單位成本下降，有利於初期資金不足或地狹人稠國家部署。
美國能源部長Christopher Allen Wright強調，美國核能行業長期受制於繁文縟節與過時政策，但得益於川普總統，核能復興終於到來。隨著人工智慧崛起與總統推動的『美國製造』政策發力，核能有望成為美國最大增量能源 — 無論風力和日照條件均可運行，且能靈活適應各地規模需求。
美國內政部長Doug Burgum則表示，總統的行政命令拓展了『美國能源主導』戰略。面對持續增長的能源需求，擴大現有核能規模並投資先進技術將保障家庭用電穩定、支撐總統的製造業革命，並強化國家電網。
備註：
參考資料：
- Fact Sheet: President Donald J. Trump Deploys Advanced Nuclear Reactor Technologies for National Security, The White House, May 23, 2025
- President Trump Signs Executive Orders to Usher in a Nuclear Renaissance, Restore Gold Standard Science, The White House, May 23, 2025
- 《Energy and AI，World Energy Outlook Special Report》，IEA Publications, April 2025.
- 小反應爐，大戰略 — 美國推動SMR為AI供能，台灣能源政策新選擇浮現？川普力推SMR核電拚2028上線 打造AI算力與國防戰備不斷電根基
- 《能源系列報導》理想豐滿，現實骨感？從台灣發電占比看我國能源政策
- 《能源系列報導》再生能源政策跳票，台灣能源發展危機四伏
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