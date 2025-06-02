川普力推SMR核電拚2028上線 打造AI算力與國防戰備不斷電根基

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

2025年5月17日，核三廠二號機停機並正式進入除役階段，至此，台灣正式邁入「非核家園」。同年同月，美國在川普總統領導下，將開啟核能復興新時代。歷經數十年停滯與反應爐關閉後，川普為核能創新指明道路，於5月23日簽署了行政命令 (下稱《命令》)，要求快速部署先進核技術以支持國家安全目標，包括為人工智慧（AI）計算基礎設施和國家安全設施供電。該《命令》指示陸軍部長制定建設計劃，在三年內於國內軍事基地建造並運作一座核反應堆；並要求能源部長將位於能源部設施內或與其協作運行的AI數據中心指定為關鍵國防設施，並將其供電核反應堆列為國防關鍵電力基礎設施；《命令》同時允許在能源部實驗室進行反應爐設計測試，為聯邦土地上的核設施建設掃清障礙以保障國家安全與經濟安全，並透過要求核能管理委員會及時作出許可審批以破除監管壁壘。

要設定成核能回歸戰略核心 川普命令部署先進反應爐

根據白宮公布的《命令》內容，主要涵蓋四大主軸：

支援國安能源需求： 《命令》指示美國陸軍部於三年內在境內軍事基地建立並啟用先進核反應爐。能源部亦將AI資料中心列為「國防關鍵設施」，為其設置之核能電廠則列為「關鍵國防電力基礎設施」。此舉代表AI算力已與國防戰略密切連結，而SMR因具備小型、模組化、快速建置、高功率密度等特性，被視為最符合軍事與AI應用的能源解方。

《命令》指示美國陸軍部於三年內在境內軍事基地建立並啟用先進核反應爐。能源部亦將AI資料中心列為「國防關鍵設施」，為其設置之核能電廠則列為「關鍵國防電力基礎設施」。此舉代表AI算力已與國防戰略密切連結，而SMR因具備小型、模組化、快速建置、高功率密度等特性，被視為最符合軍事與AI應用的能源解方。 促進民間參與與供應鏈自立： 《命令》要求能源部釋出至少20公噸的高濃度低濃鈾（HALEU）建立「燃料銀行」，供私人企業營運之AI核電專案使用。同時也授權能源部與國防部簡化環評程序，加速民間於聯邦設施建置與營運SMR的進程。

《命令》要求能源部釋出至少20公噸的高濃度低濃鈾（HALEU）建立「燃料銀行」，供私人企業營運之AI核電專案使用。同時也授權能源部與國防部簡化環評程序，加速民間於聯邦設施建置與營運SMR的進程。 強化核能外銷戰略： 川普要求國務院在90日內提出具體策略，擴大美國核能技術輸出、增加對外投融資機會，並主導簽署原子能法第123條下的雙邊核能合作協議，協助美國企業進入新興市場。此舉意圖抗衡中國與俄羅斯在全球核能市場的影響力。

川普要求國務院在90日內提出具體策略，擴大美國核能技術輸出、增加對外投融資機會，並主導簽署原子能法第123條下的雙邊核能合作協議，協助美國企業進入新興市場。此舉意圖抗衡中國與俄羅斯在全球核能市場的影響力。 提升AI與國防基礎設施供電能力：《命令》指出，SMR因具備即時啟動、高可靠性與獨立性，在難以穩定供電之軍事地點如極地、戰區、偏遠基地特別關鍵。隨著AI算力需求暴增，SMR可提供大規模資料中心穩定、高密度電力，是支撐下一代運算能力的關鍵。

AI人工智慧將重塑全球能源格局 資料中心用電量恐翻倍

川普的行政命令中，其中一大關鍵是「支援國安能源需求」，對此，美國能源部將AI資料中心列為「國防關鍵設施」，代表AI算力已與國防戰略密切連結。然而，AI算力與能源又有什麼關係？

國際能源總署（IEA）最新發布《能源與人工智慧》（Energy and AI）特別報告 (下稱《報告》)指出，AI將在未來十年徹底改變能源產業 — 全球資料中心用電量預計於2030年前突破945太瓦時（TWh），比當今日本全國用電總量還多出一些。其中AI優化型資料中心的電力需求增幅將達4倍以上，成為推升用電量的關鍵引擎。

《報告》同時指出，美國用電結構正呈現劇變：

至2030年，美國資料中心耗電量將佔全國電力需求增量的近半

AI數據處理用電將首度超越鋼鐵、水泥、化學品等高耗能製造業總和

已開發國家資料中心用電增量將貢獻整體需求成長逾20%，終結多年用電停滯局面。

報告顯示，再生能源與天然氣將成為滿足資料中心需求的主力，關鍵在於成本競爭力與主要市場的供給能力。IEA執行長Fatih Birol警告：「全球資料中心用電量將在五年內翻倍，各國衝擊程度懸殊 — 美國近半、日本過半、馬來西亞達五分之一的新增用電皆來自此領域。」

圖1. 全球資料中心電力主要驅動因素的年平均變化：2005-2015年及2015-2023年全球消費量；資料來源：《Energy and AI，World Energy Outlook Special Report》，IEA Publications, April 2025. (IEA 根據思科 (2008)、思科 (2015)、思科 (2019)、ITU (2025)、Meltwater（2024 年）、SPEC（2024 年）和世界銀行（2024a）的資料進行的分析。) * 資料始於 2007 年。 ** 資料結束於 2022 年，為 2022 年的估計值。

圖 1 從另一個角度展現了2005年至2015年以及2015年至2023年資料中心電力消耗的驅動因素。從2005年到2015年，全球網際網路協定 (IP) 流量、行動寬頻訂閱量和活躍社群媒體帳號每年增長超過25%。這些都是數位服務需求最初快速成長的代表。到了2015年至2023年期間，成長率有所放緩。相較之下，資料中心伺服器總存量的成長率從2005年至2015年期間的年增長率4% 加速到 2015年至2023年期間的年增長率8%。顯示服務在需求強勁成長下，伺服器總量亦加速成長，而部分效率指標放緩導致電力消費成長加快。

2005 年至 2015 年間，幾個關鍵的效率指標都得到了更快的提升，包括從效率較低的企業資料中心向效率更高的超大規模、主機託管和服務提供商資料中心的轉變速度。由於這些趨勢，資料中心電力消耗成長率從 2005 年至 2015 年的每年 3% 加速到 2015 年至 2024 年的每年 10%。

圖2. 2020-2030年人工智慧對資料中心電力需求預估。對於人工智慧（AI）占數據中心總耗電量比例的估計值差異極大，且最多僅能基於不完善的替代指標進行推測。 資料來源：《Energy and AI，World Energy Outlook Special Report》，IEA Publications, April 2025. (IEA根據德勤 (2024)、Gartner (2024)、高盛 (2024)、施耐德電機 (2024)、SemiAnalysis (2024) 和 Shehabi 等人(2024)的資料進行的分析。)

AI革命背後的能源考驗：核能成關鍵輔助角色

當ChatGPT在5秒內寫出一篇論文，當無人駕駛系統實時處理百萬筆道路數據，這些突破性人工智慧應用的背後，是遍佈全球的數據中心正以驚人速度在消耗電力。IEA《報告》揭示，2024年全球數據中心耗電量已達415太瓦時（TWh），相當於全球總用電量的1.5%，且過去5年以年均12%的增速狂飆。這股由AI驅動的能源需求海嘯，正將人類推向數位轉型與能源轉型的關鍵交叉點。

《報告》描繪了2030年用電版圖的4大預測情境。

在基準情境 (Base Case)下，2030年數據中心用電將較2024年翻倍成長至945太瓦時。若AI應用進入起飛情境（Lift-Off Case，假設建設限制寬鬆且技術普及加速），耗電量將衝上1,260太瓦時；反之若能效技術突破帶動高效情境（Efficiency Case），用電可控制在800太瓦時；而當能源基建陷入逆風情境（Headwinds Case），則可能壓縮至670太瓦時。值得注意的是，至2035年時，四大情境的預測區間更將擴大至700-1,720太瓦時，顯示未來十年存在巨大不確定性。地域分布上，美國將以壓倒性優勢成為絕對增量龍頭，中國與歐洲緊隨其後。

面對飆升的用電需求，各國能源結構也正經歷戰略重組。

天然氣擔當應急火種： 在基準情境下，2035年前需新增175太瓦時天然氣發電，其中76%集中於美國。若進入起飛情境，需求更將躍升至290太瓦時，使天然氣成為緩解電網壓力的過渡方案。

在基準情境下，2035年前需新增175太瓦時天然氣發電，其中76%集中於美國。若進入起飛情境，需求更將躍升至290太瓦時，使天然氣成為緩解電網壓力的過渡方案。 再生能源扛起主力大旗： 憑藉部署週期短、成本競爭力強雙重優勢，再生能源在基準情境中將貢獻450太瓦時增量，佔需求缺口53%。科技巨頭採購政策更成關鍵推手 — 微軟與Google近年簽署的風電採購協議，單筆規模已突破800兆瓦。

憑藉部署週期短、成本競爭力強雙重優勢，再生能源在基準情境中將貢獻450太瓦時增量，佔需求缺口53%。科技巨頭採購政策更成關鍵推手 — 微軟與Google近年簽署的風電採購協議，單筆規模已突破800兆瓦。 核能扮演穩定基載：英國賽茲韋爾C核電站、法國弗拉芒維爾3號機組等項目，正透過長週期投資鞏固基載電力，為數據中心提供不間斷支援。

從以上能源結構戰略重組分析，即可以清晰理解為何川普政府要求快速部署先進核技術，以支持國家安全目標 (包括為人工智慧（AI）計算基礎設施和國家安全設施供電)。

天然氣相較於其他化石燃料，可以被視為更「潔淨」的能源，但並非完全的潔淨能源，也不是「綠色能源」。天然氣的主要成分是甲烷，也是一種溫室氣體，雖然釋放後在大氣中停留的時間只有12年，比二氧化碳的500年短，但是溫室效果高達二氧化碳的12倍，是相當強力的溫室氣體。[1]對2050淨零碳排的目標是背道而馳的；再者，天然氣也會有耗盡的一天，在越來越稀少的情況下，發電成本更是節節攀升。

至於再生能源，最大的問題就是不穩定。即便儲能技術日新月異不斷進步，但在來源產出本來就有很大不確定性的情況下，要確保穩定供電是有一定難度的。至此，核能扮演穩定基載的角色便相當明確了。

SMR技術優勢鮮明 美國借重核能強化AI與國防

目前全球SMR（Small Modular Reactor，小型模組化反應爐） 發展正進入實用化與商轉階段。相對於傳統大型反應爐（GW等級），SMR僅有數十至數百MW電力輸出，便於模組化製造與組裝，具備下列優勢：

建置快速： 模組化設計可於工廠預製，現地組裝大幅減少工期與成本。

模組化設計可於工廠預製，現地組裝大幅減少工期與成本。 安全性高： 多數設計採用被動式冷卻系統，可於無人操作下自動降溫，降低災難風險。

多數設計採用被動式冷卻系統，可於無人操作下自動降溫，降低災難風險。 應用彈性： 可用於發電、海水淡化、製氫、遠端軍事基地或AI資料中心等多樣用途。

可用於發電、海水淡化、製氫、遠端軍事基地或AI資料中心等多樣用途。 經濟性提升：單位成本下降，有利於初期資金不足或地狹人稠國家部署。

美國能源部長Christopher Allen Wright強調，美國核能行業長期受制於繁文縟節與過時政策，但得益於川普總統，核能復興終於到來。隨著人工智慧崛起與總統推動的『美國製造』政策發力，核能有望成為美國最大增量能源 — 無論風力和日照條件均可運行，且能靈活適應各地規模需求。

美國內政部長Doug Burgum則表示，總統的行政命令拓展了『美國能源主導』戰略。面對持續增長的能源需求，擴大現有核能規模並投資先進技術將保障家庭用電穩定、支撐總統的製造業革命，並強化國家電網。

備註：

[1] 天然氣真的是能源模範生嗎？

參考資料：

Fact Sheet: President Donald J. Trump Deploys Advanced Nuclear Reactor Technologies for National Security, The White House, May 23, 2025 President Trump Signs Executive Orders to Usher in a Nuclear Renaissance, Restore Gold Standard Science, The White House, May 23, 2025 《Energy and AI，World Energy Outlook Special Report》，IEA Publications, April 2025.

延伸閱讀：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》381期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】