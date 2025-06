川普重新上任後美國發起關稅戰的後續 — 減緩的虧損與下半年可能的動盪

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

全球在Trump於2025年1月20日上任美國總統以後,跟著美國一起經歷了3~4月的關稅戰戲碼。許多國際進出口貿易企業,趕在美國增加關稅以前,把商品都出口到美國;然而,美國企業則是用最短的時間在全球各地大採購,提前補滿庫存。

開始減緩虧損的美國財政

美國政府因為關稅增加了收入,依據美國財政部公布2025年近3個月的財政赤字是1,605億美元,可以看到4月份出現了2,584億美元的盈餘,這是相當好的成果。代表美國2025年的財政很可能會比先前預期的更好,雖然欠的債務還在增加,但增加速度至少減緩了。

圖1. 2025年4月美國政府收入統計;資料來源:Trading Economics

圖2. 2025年4月美國政府支出統計;資料來源:Trading Economics

美國財政收入比預期高許多的主因是,資本利得稅和關稅的收入更高,如果美國股市能衝更高,民間消費將會更熱絡,國內企業擴大進口採買商品,美國政府將很有機會因此得到更多稅收。Trump開源節流的策略是,透過美國政府效率部(Department of Government Efficiency, DOGE)來減少聯邦支出中不必要的浪費。

無法推動Fed改變,因此透過國際外交及商業策略減緩虧損

還有一項可以有效減少支出的方式是透過美國聯準會(Fed)改變貨幣政策。但目前Fed還在執行縮減資產負債表(QT),美國的財政赤字仍會持續增加,Fed又不肯加快降息速度、減少利息支出,導致美國債務的利息支出一年約達1.2兆美元,平均每個月要付出1,000億美元,使得美國政府被高負債一直追趕,財政壓力相當大。

然而,雖然Trump無法逼迫Fed快速改變貨幣政策,但他可以透過國際外交和商業貿易來賺取關稅收入,因此經歷過2025年3~4月Trump關稅live show後可以體會到那是極為困難的任務,美國歷史上大概只有Trump這位較沒有道德枷鎖的總統能達成這項任務。直接對主要貿易國增加10%的進口關稅,雖然貿易國會強力反彈,但是先針對幾個國家,把關稅提高到30%以上的水平,那麼10%的關稅即會變成相對輕微的負擔,貿易國反而轉變為尚可接受的態度。加上微妙的90天緩衝期,Trump政府挺住了股市大動盪,然後國際外交關係還沒有出現嚴重破裂,不過到了2025年下半年,歐盟、加拿大、墨西哥、中國等國仍有可能和美國出現外交動盪;更甚到9、10月學生暑假後,美國關稅緩衝期結束,屆時可能還有其他「surprise」出現。

圖3. 美國政府2025年關稅收入直升;資料來源:US Treasury Shocks With Second Biggest Budget Surplus In History. Posted On May 13, 2025, TalkMarkets.

直面處理衝突,用「錢」創造合作商機

不可否認Trump的談判能力和外交處理其實非常高效率與傑出。例如處理巴勒斯坦和以色列在加薩走廊的衝突,在Trump上台以前,沒有任何政治領袖可以有效化解這種宗教和種族的戰爭。但Trump在第一任期內就化解了中東地區的許多問題 — 伊斯蘭國和索馬利亞海盜爭議也逐漸消逝,直到Biden上台,許多宗教和種族衝突才又浮上檯面。

美國民主黨有太多的道德枷鎖,例如沙烏地阿拉伯的王儲Mohammed bin Salman涉嫌派出特務謀殺異議記者Jamal Khashoggi事件後,因為人權的議題,當時的Biden政府就沒有跟中東國家熱絡往來,導致一連串的中東問題越來越嚴重。但Trump直接發動美軍壓制,清理對沙烏地阿拉伯等產油國有威脅性的「胡賽組織」(Houthis),讓手握大量資金的中東產油國得以與掌握技術與科技的美國互補投資,讓美國軍工、航太、高科技、能源等相關製造業全能受惠。

持續擴大產能和優化生產成本,或許還可以幫傳統產油國的能源增加生意。更讓長期向俄羅斯買原油的印度和中國,可以轉向與中東產油國購買,藉此削弱中俄合作的強度,又能緩和中東局勢。同時因為沙烏地阿拉伯王儲的牽線,Trump竟然可以和與敘利亞過渡政府總統Ahmed al-Sharaa會面,讓伊朗願意簽署核子協議,使用經濟制裁化解了敘利亞與恐怖組織的威脅性。

中東一系列的問題,被Trump政府的大整合計畫,大事化小,小事化無。Trump隨行的半導體、汽車、製造業等企業代表,大家都能取得生意訂單。為了創造商機,Trump願當牽線的仲介,因為軍事衝突無法經營商業,那就化解衝突,讓當地經營者可以經營有商機的環境,美國企業從中獲得利益。各方人士為了自己的利益,都不會和錢過不去,那麼化干戈為玉帛就水到渠成。

印度和巴基斯坦、俄羅斯和烏克蘭,甚至是中美關係,Trump都是以「產生商機」為起點 — 原本就有商機,那就整合出更大的商機;無法有商機?那就讓美國參一腳,在當地製造商機。例如,Trump提出在加薩走廊經營娛樂和旅遊產業的點子,整合以色列、巴勒斯坦、埃及等周邊國家與組織的關係。既然美國在烏克蘭東部沒有產權,就提出在烏克蘭東部的礦區入股投資,那麼當俄羅斯侵害烏克蘭東部,就等於損害美國產權。這時的美國就有軍事干預的理由,如果俄羅斯願意停戰,那烏克蘭礦區就能產生商機,美國企業可以協助開發,獲得營利機會。

Trump的策略就是用「錢」去瓦解各方人馬的衝突,如果用錢無法解決,那就用更多的錢去談。有商機,大家都願意坐下來好好談,若手腳慢了,沒跟上談判,反而著急失去商機。當大家都忙著做生意賺錢,誰還會去燒錢搞軍事戰爭?因此Trump在2025年重新上任幾個月,調停了多個地區間的軍事衝突,讓美國民主黨長期以來無法調停的地緣政治或種族衝突,一轉眼解決了不少。

在Biden政府時期,因為人權議題避免和沙烏地阿拉伯王儲Mohammed bin Salman合作,導致中東地區發生許多政治動盪,造成人民流離失所。然而,Trump重視的是美國利益,沒有以人權議題為優先,但是追求美國利益的同時,便可以解決、穩定了多個國際地緣政治的衝突 — 遠比那些呼籲要重視人權的政治人物,實際上做到了更多維護人權的成果。

延燒的美國關稅戰,地緣政治動盪到2025下半年都將待川普持續燒腦

2025年的開頭,本來是美國的債務問題,透過Trump製造成貿易關稅議題,把美國債務變成主要貿易國的出口關稅問題,然後再由美國來幫全世界解決關稅問題,也算是Trump 2.0施政不錯的開局。不過Trump要處理的棘手問題還遠遠未結束,歐盟、加拿大、墨西哥、中國都在等待緩衝期過後將引爆的衝突,2025年下半年或許才是美國點燃關稅戰的地緣真戰場。

