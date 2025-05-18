2025年歐洲統一專利法院案件負荷解析：啟動兩年後的司法運作全貌

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

自歐洲統一專利法院（Unified Patent Court, 下稱UPC）於2023年6月正式開庭運作以來，歐洲專利訴訟制度即邁入一個新紀元。統一訴訟程序、跨境判決效力與專業技術法官制度，使UPC在短短不到兩年內，逐步受到歐洲企業與專利權人青睞。

根據UPC官方截至2025年4月30日的統計報告，自法院開庭以來，光是一審階段就累計處理了836件案件，涵蓋侵權訴訟、撤銷訴訟、臨時處分申請等多元類型，顯示統一專利法院已逐漸成為歐洲專利爭端解決的核心機構。

一審法院案件總體輪廓：德國地區仍為主戰場

UPC一審法院受理的836件案件中，侵權訴訟與專利撤銷行動依舊為核心類型。統計顯示，已有305件為原告提起的侵權訴訟，292件為被告提出的撤銷反訴，另有61件為獨立提出的撤銷申請。此外，法院也受理了82件臨時處分申請（含保全證據、檢查令與資產凍結），反映出現代專利戰爭的多軌策略性與法律工具的多樣化。

表1. UPC一審法院的案件分布整體數據；資料來源：Unified Patent Court, 2025年4月30日更新；北美智權報／李淑蓮整理。

德國慕尼黑與杜塞道夫：歐洲專利訴訟雙引擎

從區域分布觀察，德國的四大法院 — 慕尼黑 (Munich)、杜塞道夫 (Düsseldorf)、曼海姆 (Mannheim)與漢堡 (Hamburg) 依然為案件最密集的主戰場。光是慕尼黑地方分院就處理了103件侵權訴訟與118件反訴，是整個UPC系統內訴訟最密集的地方法院。

與此同時，杜塞道夫也以63件侵權訴訟居第二，其餘如曼海姆（43件）與漢堡（23件）亦不容小覷。這樣的分布，實際上延續了過去德國國內專利法院高活躍度的傳統，只不過如今是在統一訴訟制度下進行。

此外，巴黎地方分部亦有20件侵權訴訟，顯示法語區企業對UPC訴訟機制亦逐步投入使用。米蘭（15件）、海牙（19件）則顯現出南歐與低地國家的參與度穩定上升。

圖1. UPC一審法院案件區域分佈；資料來源：Unified Patent Court, 2025年4月30日更新。

中央法院職責重點：撤銷審理的權力中心

雖然地方法院處理多數侵權案件，但位於巴黎、慕尼黑與米蘭的三大中央法院，則成為專利撤銷案件的主要審理機構。從統計來看：

巴黎中央法院受理 44件獨立撤銷訴訟，佔整體超過七成；

慕尼黑中央法院受理10件，米蘭中央法院則為7件。

這樣的配置，反映出UPC設計初衷，即將撤銷的技術複雜性交由擁有專業背景的中央法院統一審理，有助於建立一致的法律標準與判決品質。

臨時處分與應變機制：企業保護權益的利器

值得關注的是，法院接收了多達82件臨時處分申請，類型包括：

保全證據： 如突擊搜查、文件保存；

如突擊搜查、文件保存； 檢查令： 進行現場鑑識；

進行現場鑑識； 資產凍結令：防止潛在侵權方轉移財產。

這些申請多發生於德國與荷蘭法院，其中慕尼黑地方法院光是此類申請就有26件 （含23件保全證據、2件檢查、1件資產凍結），漢堡10件、米蘭與杜塞道夫則分別處理5與11件，顯示德語區與義大利法院的司法反應能力，在緊急程序上的信賴度已逐漸建立。

上訴法院狀況：程序權保障與法律一致性雙軌並行

UPC上訴法院目前共受理：

65件屬於RoP第1條第a或b款的上訴；

41件為第c款；

83件則依RoP第2條提出；

另有4件依RoP第221條提起之上訴；

16件裁量性覆審請求；

20件要求原裁定暫緩執行的申請；

26件申請上訴程序加速。

此外，亦有3件依RoP第245條提出的重審申請。這些程序項目的活躍度不僅凸顯當事人對於裁定救濟之需求，也展現法院在設計之初即考量快速科技變動下的司法彈性與實務應變。

表2. 原訟法庭案件總數詳細分類；資料來源：Unified Patent Court, 2025年4月30日更新。

法庭語言概況：英語主導，德語緊隨其後

語言是跨境訴訟的重要因素。UPC設計允許選擇訴訟語言，目前英語佔一審法院程序語言的55%，德語佔38%，其餘為法語、義大利語等。

這不僅展現英語在跨歐盟商務環境中的主導地位，也讓非母語國家的企業得以透過英文參與程序，降低語言門檻。德語比例之高，則再次驗證德國在專利訴訟體系中的核心角色。

圖2. UPC一審法院語言分佈；資料來源：Unified Patent Court, 2025年4月30日更新。

初步觀察與未來展望：制度穩定化後的精緻調整期

總結而言，UPC在近兩年內已奠定穩固基礎，案件量穩定成長、程序運作順暢，並逐步形成司法實務與案例累積。雖然目前仍以德國主導的趨勢明顯，但其他如法國、義大利、荷蘭的參與度也在提升。

隨著系統走向穩定，未來值得觀察幾項趨勢：

案件技術領域的集中與擴散：隨資料更新納入IPC分類後，可分析熱門產業（如圖3) ； 小型企業或新創的參與度：觀察是否進一步降低訴訟門檻； 法院裁定一致性與預測性：影響企業是否持續採用UPC系統。

UPC的成功與否，不僅關乎法院本身的營運效率，更關係到整個歐洲在全球智慧財產權競爭中的制度信任與法律公信力。

圖3. UPC一審法院案件IPC分佈；資料來源：Unified Patent Court, 2025年4月30日更新。

資料來源：

Case load of the Court since start of operation in June 2023, update 30 April 2025, 30 April 2025, UPC官網

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》380期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》】