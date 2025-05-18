企業邁向AI轉型新紀元：從信任出發 從制度落實

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

全球正邁入AI驅動的全新發展紀元，企業紛紛競相探索跨領域應用，挑戰人類思維極限，開創無界AI未來。同時，在川普就職新政策的牽動下，全球經濟格局發生變動，台灣ICT產業亦受到深遠影響。企業該如何在這波總體經濟變遷中精準應對，掌握未來競爭優勢？

為此，資策會MIC於5月上旬舉辦了【38th MIC FORUM Spring】AI無界研討會，聚焦產業發展趨勢、AI Agent產業應用、新興產業發展以及AI轉型案例分享，解析 2025資通訊產業關鍵議題，深度剖析當前AI Agent應用的核心發展趨勢，以及通訊衛星、人形機器人等前瞻技術。此外，研討會也深入探討了企業如何在 AI 驅動的數位環境中建立數位信任，並邀請業界專家剖析AI於不同領域的應用前景，洞察技術創新與商業模式重塑帶來的挑戰與機遇。

在「AI x 轉型」環節的座談會單元中，AI人工智慧技術的進展與產業應用成為全場焦點；攝影：北美智權報／李淑蓮。

AI x 轉型 企業面臨的機會與挑戰

在研討會第二天的「AI x 轉型」環節的座談會單元中，AI人工智慧技術的進展與產業應用成為全場焦點。座談會由資策會MIC產業顧問兼主任勵秀玲擔任主持，邀請了三位跨領域重磅與談人深入探討AI時代下企業如何建立數位信任與落實安全治理：包括微軟全球助理法務長暨台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成、人工智慧股份有限公司董事長張榮貴，以及數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男。

三位與談人從產業、法規、治理、人才培育到社會接受度，逐一剖析企業在面對AI技術普及與商業應用時所面臨的機會與風險，並給予具體且系統化的策略建議。

詹文男指出，現在許多企業已不再將AI視為前瞻技術投資，而是日常營運的基礎工具；攝影：北美智權報／李淑蓮。

AI商業化落地推動力：從提升效率出發，重塑企業營運結構

座談會首先聚焦於AI對企業實際營運層面的衝擊與機會。詹文男指出，在AI技術日益普及的趨勢下，「效率」已取代「創收」成為推動AI導入的首要驅動力。他舉例說明，如今演講、課程、會議皆可透過AI進行語音辨識與文字轉錄，不僅大幅降低人力記錄成本，更強化資訊再利用的價值。

現在許多企業已不再將AI視為前瞻技術投資，而是日常營運的基礎工具。像是一些大型電商企業會運用生成式AI進行商品圖片自動合成與廣告文案撰寫，一年可節省約數千萬元的內容製作預算；傳統機械廠則以AI導入設計自動化，免除每月數十萬的委外費用。甚至宗教產業也搭上這波浪潮，有廟宇引進AI問答系統，為信眾提供即時解籤與諮詢，創造全新信仰互動體驗。

AI已從實驗室技術走入庶民應用。其所創造的不只是財務節流，更可能徹底重塑企業的組織流程、顧客服務與決策機制。

施立成根據微軟內部分析，企業平均每投入1美元於AI應用，可望產出3.7美元的綜合效益；攝影：北美智權報／李淑蓮。

產業投資節奏轉變：從觀望到全面啟動

施立成以全球數據佐證AI應用的爆發式增長。根據IDC 2024最新報告，生成式AI的企業採用率已從2023年僅19%，一舉提升至今年超過44%，而整體投資規模也以倍數成長，預示AI已成全球企業競逐的新主軸。

他指出，根據微軟內部分析，企業平均每投入1美元於AI應用，可望產出3.7美元的綜合效益，包含營收增長、成本節省、流程優化與品牌形象提升。這不僅代表AI投資具經濟效益，更顯示市場已從早期的觀望期，快速進入「落地期」。

施立成並歸納了AI商用化的5項關鍵觀察：首先，生成式AI已不再是技術新奇，而是核心競爭力所在；其次，信任成為推廣AI的最大門檻；第三，AI將逐步滲透企業日常流程，從員工助理到客戶接觸點全面改變；第四，未來各國監管機構將加強立法與合規要求，企業須提前準備；第五，對話式AI將成為企業與內外部用戶互動的主要介面，導入AI不再只是工具部署，而是介面革命。

張榮貴建議政府與大型平台共同研擬類似「AI版ISO」的標準制度，讓企業有一套明確的開發、部署與驗證流程可以遵循；攝影：北美智權報／李淑蓮。

技術可信度建構需從制度治理開始

張榮貴則從技術供應端出發，強調AI技術「可信任」是推廣與普及的基礎，而這份信任並非來自單一技術成果，而必須由制度、流程與文化共同形塑。

他提出四項核心：包括資料治理、開發規範、品質驗證與教育普及。其中，資料治理是所有AI應用的起點。企業若無法確認訓練資料來源的合法性與品質，即無從談起公平性與責任歸屬；而開發規範涉及AI開發者需遵守的標準、法令與倫理指南，如無明確要求，將容易導致黑箱操作與技術濫用。

為此，他建議政府與大型平台共同研擬類似「AI版ISO」的標準制度，讓企業有一套明確的開發、部署與驗證流程可以遵循。此外，可比照早期資安輔導或ERP補助機制，推動中小企業導入AI治理制度，形成可複製、可推廣的產業升級模式。

責任AI實務操作經驗分享：微軟的內部治理架構

施立成進一步分享微軟自2016年以來在AI倫理治理方面的內部實踐。早在生成式AI風潮爆發前，微軟即設立AI倫理與法務小組，並在2018年明確提出「六大責任AI原則」：分別為可靠性、安全性、隱私保障、包容性、透明度與公平性。

這些原則不僅是掛在牆上的標語，而是實際納入研發與營運流程。微軟成立跨部門「負責任AI辦公室」，由董事會層級監督與落實，並設計內部風險評估工具與合規清單，讓每個產品從資料收集、模型訓練、部署應用到使用者體驗都有明確指引與風險控管。

他強調，微軟是目前少數在合約條款中提供IP法律保障的AI平台之一，若客戶因使用微軟AI產品而涉入智慧財產糾紛，微軟將主動協助法律防禦，與客戶一起面對，這正是平台願意對自家技術負責的具體展現。

文化與人才是AI成功導入的根基

詹文男特別指出，企業在推動AI時，最容易忽略的環節不是技術能力，而是文化準備。他表示，AI落地的前提是「信任」，這不只來自客戶或社會，更來自企業內部員工的心態與參與。

他呼籲企業應以正向方式建立AI素養訓練體系，讓基層員工理解AI是協作的夥伴而非威脅，讓管理層理解AI是未來競爭力的關鍵而非短期投資。企業不應期待半年內徹底翻轉營運結構，而是應採取「小步快跑、快速修正」的策略，從可控的小專案入手，逐步擴大應用範圍與組織熟悉度。

在實際推動上，跨部門協調扮演關鍵角色，尤其是IT部門與業務、法務、人資等單位必須建立共同語言與工作流程，才能真正形成以AI為核心的營運模式。

結語：以信任為基礎，邁向可持續的AI治理與應用未來

座談會以深度多元的視角，描繪出AI時代企業所必須面對的信任工程。AI技術絕非萬靈丹，也不是單靠技術就能推廣的解方。唯有制度、法規、組織文化與產業自律同步建構，企業才能真正實踐「可信任的AI轉型」。

AI是下一波產業革命的主引擎，而「信任」，則是這部引擎穩定運轉的燃料。當企業從教育與制度雙軌推動，為AI鋪設安全與透明的道路，數位轉型方能走得長遠，真正創造永續價值。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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