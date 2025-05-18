快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

「IC Taiwan Grand Challenge」競賽揭曉，展現台灣晶片創新能量！

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 國科會主委吳誠文（圖左3）頒獎予IC Taiwan Grand Challenge第二梯次獲獎團隊；圖片來源：國科會提供
圖1. 國科會主委吳誠文（圖左3）頒獎予IC Taiwan Grand Challenge第二梯次獲獎團隊；圖片來源：國科會提供

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

國家科學及技術委員會（國科會）15日舉辦「2025 AI創新應用論壇暨IC Taiwan Grand Challenge頒獎典禮」，由國科會主委吳誠文頒獎給來自新加坡、英國、法國、瑞典共五家新創團隊，並匯集國內外產業的重量級人士，共同探討台灣如何善用半導體產業優勢，開拓AI創新應用的新局。

吳誠文參加論壇致詞時指出，IC Taiwan Grand Challenge自2024年起致力挖掘吸引全球的IC設計創新、晶片創新應用及系統整合人才，第一梯次選出了5隊國內外新創及學研團隊獲獎，獲選新創已有2家進駐南港IC育成中心，來自美國的新創公司GalaVerse在國科會的極力促成下，完成與國內外大廠對接合作；在資金媒合面向，亦獲得IC設計大廠種子輪投資，反映市場對新創技術應用前景的高度肯定。而在論壇上也揭曉第二梯次競賽結果，在來自全球154隊新創、學研團隊與個人報名中，最終選出5隊優秀團隊，包含英國Genenet Technology Limited聚焦AI和量子驅動的基因電路工程技術、法國WISE-INTEGRATION鑽研氮化鎵電源元件、瑞典NSS Water提出奈米純水解決方案、新加坡JMEM TEK投入後量子密碼學安全晶片研究，以及新加坡TurboNext深耕AI大語言模型異質計算與高效記憶體技術。

圖2. 「IC Taiwan Grand Challenge」第二梯次獲獎團隊5家新創技術；圖片來源：國科會提供
圖2. 「IC Taiwan Grand Challenge」第二梯次獲獎團隊5家新創技術；圖片來源：國科會提供

獲獎團隊除於論壇上受獎，也將在5/20～5/23於COMPUTEX的國際新創展InnoVEX主題館展出創新技術，並於5/22在InnoVEX Pi Stage舉行創新技術發表會，國科會將持續協助獲獎團隊來台技術媒合、對接需求產業鏈。

圖3. IC Taiwan Grand Challenge第二梯次獲獎團隊將於COMPUTEX的國際新創展InnoVEX主題館展出創新技術；圖片來源：國科會提供
圖3. IC Taiwan Grand Challenge第二梯次獲獎團隊將於COMPUTEX的國際新創展InnoVEX主題館展出創新技術；圖片來源：國科會提供

延伸閱讀：國科會IC Taiwan Grand Challenge第二梯次五家新創出列，第三梯次開放報名中！

集結專產業家分享AI創新應用趨勢

隨著AI技術持續成長，帶動半導體躍升為驅動AI產業創新的核心引擎，為讓台灣成為「人工智慧之島」，同時把握這波AI浪潮中的獨特優勢與市場契機，因此第三梯次IC Taiwan Grand Challenge更擴大競賽領域，納入AI核心技術與晶片，期望促成國內外人才來台落地合作，協助建設本國的AI運算系統，並使百工百業都能應用發展。

「2025 AI創新應用論壇」邀請到五位產業領袖，分享不同領域的AI創新應用觀點。首先，義隆電子董事長兼總經理葉儀晧，以「AI影像辨識的創新應用」為題，分享AI驅動的影像辨識技術，在智慧城市、自動駕駛等多元場景的應用與潛力。友達光電資深副總經理洪泓杰，聚焦「智慧座艙AI感測的新應用」，闡述AI感測技術對車用體驗的革新，以及行車安全、智慧化的提升。台灣西門子總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert），從「以前瞻科技Supercharge智慧製造」切入，探討AI技術對加速製造業效能的協助。群聯電子創辦人兼執行長潘健成以「邊緣AI數位轉型，群聯aiDAPTIV+方案好行」為題，分享群聯如何運用邊緣運算技術，提供創新的AI儲存解決方案。台灣發展軟體科技（Skymizer）董事長賴俊豪，針對「加速生成式AI在邊緣部署」的主題，剖析生成式AI在邊緣運算的發展趨勢與挑戰。

圖4.國科會主委吳誠文與論壇講者合影 ，圖由左至右為台灣西門子總裁暨執行長張合翕(Frank Grunert)、義隆電子董事長兼總經理葉儀晧、國科會主委吳誠文、友達光電資深副總經理洪泓杰、Skymizer、臺灣發展軟體科技董事長賴俊豪；圖片來源：國科會提供
圖4.國科會主委吳誠文與論壇講者合影 ，圖由左至右為台灣西門子總裁暨執行長張合翕(Frank Grunert)、義隆電子董事長兼總經理葉儀晧、國科會主委吳誠文、友達光電資深副總經理洪泓杰、Skymizer、臺灣發展軟體科技董事長賴俊豪；圖片來源：國科會提供

論壇最後，由知名財經專欄作家林宏文主持「台灣邁向AI創新應用系統大國的關鍵」座談，匯集各演講嘉賓，深入探討台灣AI產業發展的挑戰與契機。業界領袖勾勒台灣AI創新應用的發展藍圖，期盼透過政府與民間合作，推動多元化、差異化的AI應用場景開發，進而帶動整體經濟成長與產業升級。

國科會表示，將持續透過「IC Taiwan Grand Challenge」幫助全球潛力的IC與AI創新應用發展，第三梯次徵案即日起至2025年6月30日開放線上報名，歡迎新創及學研團隊踴躍參與，更多競賽資訊請至「IC Taiwan Grand Challenge」官網查詢。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》380期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

美眾議員提晶片安全法 防先進晶片流入大陸

陸減少買輝達、超微AI晶片

國科會：福衛8號首顆衛星10月升空 關鍵元件自製率達84%

視察福衛八號 賴總統：產學研全力以赴為發射做好準備

相關新聞

2025年歐洲統一專利法院案件負荷解析：啟動兩年後的司法運作全貌

自歐洲統一專利法院（Unified Patent Court, 下稱UPC）於2023年6月正式開庭運作以來，歐洲專利訴訟制度即邁入一個新紀元。統一訴訟程序、跨境判決效力與專業技術法官制度，使UPC在短短不到兩年內，逐步受到歐洲企業與專利權人青睞。 根據UPC官方截至2025年4月30日的統計報告，自法院開庭以來，光是一審階段就累計處理了836件案件，涵蓋侵權訴訟、撤銷訴訟、臨時處分申請等多元類型，顯示統一專利法院已逐漸成為歐洲專利爭端解決的核心機構。

企業邁向AI轉型新紀元：從信任出發 從制度落實

全球正邁入AI驅動的全新發展紀元，企業紛紛競相探索跨領域應用，挑戰人類思維極限，開創無界AI未來。同時，在川普就職新政策的牽動下，全球經濟格局發生變動，台灣ICT產業亦受到深遠影響。企業該如何在這波總體經濟變遷中精準應對，掌握未來競爭優勢？ 為此，資策會MIC於5月上旬舉辦了【38th MIC FORUM Spring】AI無界研討會，聚焦產業發展趨勢、AI Agent產業應用、新興產業發展以及AI轉型案例分享，解析 2025資通訊產業關鍵議題，深度剖析當前AI Agent應用的核心發展趨勢，以及通訊衛星、人形機器人等前瞻技術。此外，研討會也深入探討了企業如何在 AI 驅動的數位環境中建立數位信任，並邀請業界專家剖析AI於不同領域的應用前景，洞察技術創新與商業模式重塑帶來的挑戰與機遇。

擁抱AI浪潮：資策會MIC王義智解析企業轉型的痛點與突破手段

在人工智慧（AI）技術突飛猛進的今日，企業的數位轉型不再只是科技部門的話題，而是關係到整體營運模式、組織結構與未來競爭力的核心命題。資策會MIC【38th MIC FORUM Spring】AI無界研討會「AI x 轉型」環節中， MIC產業顧問兼主任王義智以「AI創新趨勢與企業轉型案例」為題，以豐富的實務觀察與分析架構，條理分明的剖析了企業在AI轉型歷程中面對的現實課題與應採的對應策略。 王義智長期投入網路、電子商務與資訊產業的趨勢研究，近年則致力於協助企業落地導入AI。

「IC Taiwan Grand Challenge」競賽揭曉，展現台灣晶片創新能量！

國家科學及技術委員會（國科會）15日舉辦「2025 AI創新應用論壇暨IC Taiwan Grand Challenge頒獎典禮」，由國科會主委吳誠文頒獎給來自新加坡、英國、法國、瑞典共五家新創團隊，並匯集國內外產業的重量級人士，共同探討台灣如何善用半導體產業優勢，開拓AI創新應用的新局。

ICT廠商資安風險高！資安院推動產品資安行動計畫

2024年黎巴嫩發生呼叫器爆炸事件，當時在現場發現印有「Made in Taiwan」的呼叫器，雖然事後證實是由以色列策劃，但台灣產品出現在事件現場，仍讓外界對產品設計與供應鏈的資安風險產生疑慮。 國家資通安全研究院副院長龔化中指出，由於電子產品出貨量大、使用年限長、韌體更新頻率低，如果電子產品設計不夠安全，很容易成為駭客攻擊的目標，利用產品的資安漏洞進行「供應鏈攻擊」。產品資安對ICT廠商有具重大影響，不僅會影響品牌信任度與營運穩定性，也可能波及國際市場與地緣風險，成為各國政府與產業都必須正視的關鍵議題。

全球電動車持續成長 汽車電子有望成為台灣下個兆元產業

近年輔助駕駛與車用顯示逐漸上車，Level 2以上輔助駕駛將成為標配，使得自動駕駛、智慧座艙、車聯網與軟體定義汽車等未來概念不再遙不可及，亦推動汽車電子系統需求持續成長。2023年全球汽車電子市場已達近3,000億美元，預估2030年更將突破5,000億美元，複合年均成長率（CAGR）達7%。於此同時，台灣汽車零組件產值自2020年起即呈現穩定成長，從2020年約新台幣2,200億元，持續上升至2023年突破2,800億元，亦使汽車零組件成為台灣汽車產業中的重要部分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。