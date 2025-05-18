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以2025年設計專利實例探討CAFC在2024年發布的幾項重大決定 － 2：涉及訴訟不正行為及因應新檢測標準重新審判的裁定

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

葉雪美╱北美智權報　專欄作家

本次將接續北美智權報379期介紹內容，接著在380期介紹與「不潔淨之手」理論相關的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件和因應LKQ案判決後新的檢測標準而申請重新審判的Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC.案件。

Apple Inc. v. Masimo Corp.案件（Oct.10,2024）[1]

如果案件涉及不正當行為以及向地方法院和USPTO做出一系列虛假陳述、遺漏和隱瞞重要資訊。CAFC必須進行全部情況的評估才能決定公平的補救措施和辯護。

背景

原告/反告Apple是全球科技領導企業，以其消費性電子產品、軟體和服務而聞名。被告/反訴原告Masimo Corporation則是專門從事非侵入式監控解決方案，而其子公司Sound United, LLC是生產高階音響產品。在這場訴訟中，Apple主張設計專利和發明專利。涉案的設計專利眾多，其中包括美國專利號D883,279（D279，圖3右側）、D947,842（D842，圖4）、D962,936（D936，圖5）和D735,131（D131，圖3左側）。甚至涵蓋了Apple Watch裝飾設計相關專利，例如：背面電極設計和充電裝置。所主張的發明專利包括美國專利號10,627,783（783）、10,942,491（491）、10,987,054（054）、11,106,352（352）和11,474,483,106,352（352）和11,474,483,106,352（352）和11,474,4832k7等專利。

圖3. USPTO公告D131及D279之圖式[2]
圖3. USPTO公告D131及D279之圖式[2]

圖4. USPTO公告D842之圖式[3]
圖4. USPTO公告D842之圖式[3]

圖5. USPTO公告D936之圖式[4]
圖5. USPTO公告D936之圖式[4]

Apple提起訴訟，主張Masimo的「W1」智慧手錶侵害了其設計和發明專利。Apple辯稱，W1的背面電極設計和重新設計的充電器侵害了其設計專利。Apple還主張W1中的健康監測功能侵害了其發明專利。作為回應，Masimo反駁，「由於不公平行為，Apple的專利無效且不可執行」。並指控Apple遺漏了關鍵發明人，並且未揭露設計的功能性質。隨後，Apple提起簡易判決，駁回Masimo提出的不公平行為反訴。

對設計的貢獻和工程師是否須被納入發明者的辯論

Masimo論點的核心部分是，Apple在其專利申請中遺漏了對Apple Watch的功能方面做出貢獻的關鍵工程師（特別是其光學感測器和電極設計）。不過，法院澄清說，設計專利保護的是產品的裝飾性特徵，而不是功能性特徵。法院引用了Ethicon Endo-Surgery, Inc.案[5]，重申即使某些特徵具有功能性目的，外觀設計專利仍然有效。

Masimo還主張，這些工程師應該被列為Apple設計專利的發明者。然而，Apple指定發明人和工程師的證詞顯示，參與功能設計的工程師並不認為他們應該被指定為發明人，因為這些專利保護的是Apple Watch產品的美學和裝飾，而不是功能。法院也引用了Pro-Mold and Tool Co., Inc.一案[6]，強調如果某人沒有主張自己是發明人，那麼未能將他發明列為人並不構成不公平行為。法院的結論是，Apple將這些工程師排除在專利申請之外並非有意欺騙的行為。

設計的功能性質

Masimo進一步辯稱，Apple未能向USPTO揭露Apple Watch設計的功能性質。然而，法院仍駁回了這一訴求，援引了LA Gear案[7]，該案裁定產品的功能性不會使其外觀設計專利無效。法院發現，Apple的外觀設計專利合法涵蓋了手錶的裝飾性特徵，並且沒有證據表明Apple的發明者或專利律師故意隱瞞了有關設計功能的重要資訊。

法院進一步指出，Apple公司發明人的證詞一致表明，涉案設計僅具有裝飾性，這進一步證明，Apple公司並未對設計的功能性進行虛假陳述。因此，沒有證據表明Apple在設計和發明專利申請中故意欺騙或遺漏發明人。「如果在一般觀察者眼中，購買者在通常的關注下，認為兩項設計基本相同，如果相似性足以欺騙觀察者，誘導其將其中一項誤認為另一項而購買，則構成外觀設計專利侵權。」[8]另請參閱Egyptian Goddess一案，裁定「一般觀察者」測試是設計專利侵權的適當標準[9]。「即使專利設計和被控設計完全一樣，也足以判定外觀設計專利侵權。」[10]設計專利侵權是一個事實問題[11]。

當事人對於被控侵權產品的外觀無異議。他們確實對自己的外表是否滿足「一般觀察者」的侵權測試提出異議。Masimo指出了所請求保護的設計與被控產品在某些方面存在差異，但法院不能根據這一記錄說，一個合理的陪審團無法發現，在一般觀察者眼中，被控設計和所要求保護的設計實質上相似。

特拉華州聯邦地方法院批准原告Apple的簡易判決動議，駁回被告Masimo在專利侵權訴訟中提出的不公平行為反訴。法院發現，Masimo未能證明Apple在審查其專利申請期間故意向USPTO隱瞞重要資訊[12]。

Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC, No. 24-2191案件

背景

Top Brand LLC（Top Brand）和Cozy Comfort Company LLC（Cozy Comfort）是銷售超大號連帽運動衫的競爭企業，兩家公司都擁有類似產品的設計專利。Cozy Comfort擁有The Comfy品牌和設計專利號D859,788（D788專利，圖7左側）、USD886,416（D416專利，圖7右側）、USD903,237（D237專利，圖8左側）及USD905,380（D380專利，圖8右側），該等專利涵蓋帶有凸起動物口袋超大連帽衫的裝飾設計。其產品的特點可參圖6：「COMFY連帽衫是世界第一款可穿戴的毯子，無論你是在家中還是在旅途中，都能讓你保持溫軟舒適」。

圖6. Top Brand和Cozy Comfort的超大連帽衫產品[13]
圖6. Top Brand和Cozy Comfort的超大連帽衫產品[13]

圖7. 原告Cozy Comfort的超大號連帽運動衫設計專利[14]
圖7. 原告Cozy Comfort的超大號連帽運動衫設計專利[14]

圖8. 原告Cozy Comfort較短的超大號連帽運動衫設計專利[15]
圖8. 原告Cozy Comfort較短的超大號連帽運動衫設計專利[15]

Cozy Comfort向亞利桑那州地方法院起訴Top Brand侵犯設計專利和商標權後。經過三週的審判，陪審團作出裁決，Top Brand因侵害了Cozy Comfort的D788設計專利，故其必須返還約1,800萬美元的毛利，法院也發布了一項臨時禁制令，其中包括禁止被告繼續其涉嫌的侵權活動、關閉其線上商店並凍結其商店帳戶。之後，Cozy Comfort提出反訴，被告透過律師反對Cozy Comfort提出的初步禁制令。不到一個月後，在LKQ案件[16]中，CAFC全體法官修改了設計專利的顯而見性標準。CAFC推翻了長期存在的設計專利顯而易見性的Rosen ‑ Durling檢測，認為該測試「過於死板」，要求主要參考文獻與所要求保護的設計「基本相同」。相反，法院認為，Graham和KSR中概述的發明專利四因素顯而易見性測試適用於設計專利。經過LKQ案判決後，Top Brand因新的檢測標準而申請重新審判。地方法院法官駁回了動議並維持了陪審團的裁決，並得出結論，無論哪種檢驗，判決都將保持不變。

主張設計專利新的顯而見性標準必須提供有效的主要參考

上訴期間Top Brand提出了三項不同的質疑，

首先，根據CAFC針對LKQ案的裁決，地方法院是否應該准許重新審判？Top Brand辯稱，根據過時的標準，其在提出無效性論點時受到了不公平的限制，現在應該有機會根據修訂後的LKQ案框架質疑 D788 專利的有效性。然而，Cozy Comfort堅持認為，即使根據LKQ案件，Top Brand也未能提供有效的主要參考以使專利顯而易見，因此陪審團的裁決應該成立。

再者，Top Brand也對地方法院針對設計專利權利要求的處理提出質疑，認為其未能正確解釋D788專利的範圍。Top Brand主張，在起訴期間，Cozy Comfort對凸起動物口袋的尺寸和位置、袖孔的位置以及下擺的形狀做出了縮小範圍的聲明，以將其設計與現有技術區分開。Top Brand認為，這些聲明應該限制專利的範圍，並且如果經過適當考慮，就會得出不侵權的結論。作為回應，Cozy Comfort主張陪審團的裁決在一般通觀察者測試下得到了充分支持，並且審查歷史不應該凌駕於專利的整體視覺印象之上。

最後，上訴也引發了有關損害賠償的問題。陪審團裁定設計專利和商標均構成侵權，並判決Top Brand應完全退還其毛利。Top Brand辯稱，該裁決構成不允許雙重追償，因為其金額超過了其毛利的100%，並且相當於從同一利潤池中分別追繳兩項損害賠償。Top Brand還認為，地方法院錯誤地將追繳贓物視為陪審團決定的自動補救措施，而不是考慮法院通常評估的公平因素。然而，Cozy Comfort堅持認為，鑑於Top Brand侵權行為的故意性質，該裁決是適當的。

由上例可知，CAFC對LKQ案的裁決極有可能會影響未來設計專利相關案件的執法 — 將明確作為智慧財產權糾紛補救措施的追繳範圍參考。

備註：

  1. [1] 參見Apple Inc. v. Masimo Corp.，No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。

  2. [2] 圖片來源：2015年7月28日美國專利公報USD735,131:2020年5月5日美國專利公報的USD883,279。

  3. [3] 圖片來源：2022年5月5日美國專利公報USD947,842。

  4. [4] 圖片來源：2022年9月6日美國專利公報USD962,936。

  5. [5] 參見Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015)。

  6. [6] 參見Pro-Mold and Tool Co., Inc. v. Great Lakes Plastics, Inc. , 75 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996)。

  7. [7] 參見LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co, 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993)。

  8. [8] 參見Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871)。

  9. [9] 參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (holding that the “ordinary observer” test is the proper standard for design patent infringement)。

  10. [10] 參見OddzOn Prod., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)。

  11. [11] 參見Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 819 (Fed. Cir. 1992)。

  12. [12] 參見Apple Inc. v. Masimo Corp.，No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。

  13. [13] 圖片來源：Cozy Comfort Company oversized hoodie with an elevated marsupial pocket。

  14. [14] 圖片來源：2019年9月17日美國專利公報USD859,788；:2020年6月9日美國專利公報的USD886,416。

  15. [15] 圖片來源：2020年12月1日美國專利公報USD903,237；:2020年12月22日美國專利公報的USD905,380。

  16. [16] 參見LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024)

系列主題：

  1. 以2025年設計專利實例探討CAFC在2024年發布的幾項重大決定 － 1：審查人員與PTAB依據有關§102(a)(1)規定提出核駁的確認

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：葉雪美（Sherry H.M. Yeh）
學歷：世新大學法律研究所法學碩士

成功大學工業設計系學士

經歷：科技部 研發成果管理審查會委員

經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官

中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76）

中央標準局專利審查委員（80-89）

台灣科技大學 專利所 兼任助理教授

著作：《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。

《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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