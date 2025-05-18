歐盟《資安韌性法》2027 年強制執行 台灣廠商如何應對？

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

歐盟的《資安韌性法》（Cyber Resilience Act，CRA）已於2024年12月10日正式生效，並於2027年全面上路，歐盟將對網路供應鏈提供強制性網路安全標準，並課予數位產品製造商在網路安全方面的義務，以提高產品安全性之透明度。值得注意的是，相關的產品製造商最早將於2026年就必須遵守強制性的通報義務，違反者恐將面臨巨額罰款。

根據《CRA》規定，未來數位產品要銷售到歐盟國家，製造商及其授權代理商、進口商與經銷商必須符合法遵義務，產品設計、開發與生產須符合資安要求（cybersecurity requirements），且製造商須遵循漏洞處理要求，產品始得進入歐盟市場。而為證明數位產品已符合資安及漏洞處理要求，製造商須依數位產品類別，對產品執行合規評估程序：若屬於重要數位產品（無論I類或II類）及關鍵數位產品應透過第三方進行驗證，一般數位產品得由製造商自行評估。通過合規評估程序後，製造商須提供「歐盟符合性聲明」（EU declaration of conformity），並附標CE標誌以標示產品符合規範。

《CRA》將從2026年6月11日開始適用「通知合格評估機構」的相關規定，成員國須確保2026年12月11日前，歐盟境內有足夠數量的指定合規性評估單位，其餘主要規定將於2027年12月全面生效，製造商須確保其產品符合《CRA》的資安要求 。

如為2027年12月11日前已於歐盟市場上提供的產品，將適用製造商通報義務並不受其他條文規範，除非在2027年12月11日後該產品有重大調整（substantial modification）；至於2027年12月11日後才在歐盟市場上提供的產品，則所有條文均適用。

《CRA》重點規範

國家資通安全研究院國合治理中心研究員李婉萍指出，CRA重點規範包括：

產品基本資安要求：產品於生命週期各階段需符合基本資安要求（essential cybersecurity requirements），包含 產品資安機制的相關要求 ，與 漏洞處理 兩個面向，舉例來說，產品資安機制例如防止漏洞與不當操作、漏洞應對與更新機制、存取控制與資料保護、可用性與系統靭性；漏洞處理相關要求包括識別與紀錄、漏洞修補、測試與評估、漏洞披露政策和安全更新機械制。 認驗證機制與標章：部分產品須通過合規評估（conformity assessment）與CE標章相關義務。

若未能達到《CRA》相關規範，業者最高可被處以1,500萬歐元，或前一會計年度之全球年營業額2.5%之行政罰缓，必須特別注意以免不慎受罰。

圖1. 國家資通安全研究院國合治理中心研究員李婉萍在「AIoT資安法規趨勢研討會」中解析歐盟CRA的相關規範；攝影：北美智權報╱吳碧娥

《CRA》主要規範對象之法定義務

《CRA》主要規範對象包括製造商、開源軟體管理者、進口商及經銷商四大類別。

製造商：開發或製造產品，或委託他人設計、開發或製造，並以自身名稱或商標進行市場銷售，無論是營利或免费提供； 開源軟體管理者：對預期商用的自由與開源軟體之開發，持續、系統化支持其開發； 進口商：設立於歐盟境內，將標示有設立於歐盟境外之業者名稱或商標的產品投放至歐盟市場； 經銷商：在不影響產品性質的情況下，於歐盟市場提供產品。

製造商

製造商重點義務包括風險評估及通報義務。製造商必須針對 產品特性 與 漏洞處理 兩面向進行基本資安要求的風險評估，要提供合規性評估、歐盟合規性聲明及CE標章等技術文件，製造商通報義務必須持續履行，包括漏洞利用和對產品資安產生影響的重大事件。

開源軟體管理者

《CRA》希望能促進開發者自願通報漏洞，涵蓋漏洞紀錄、處理以及修補相關事項，並促進開源社群（open-source community）分享已發現漏洞的資訊，當開源軟體管理者參與產品開發時，或是發生響產品安全的重大事件，會波及開源軟體管理者提供的網路與資訊系統時，開源軟體管理者應履行法定通報義務。

進口商與經銷商

進口商與經銷商重點義務包括 產品合規 、 必要文件 以及 告知義務 三大面向，雖然進口商與經銷商之義務不盡相同，但均須符合以下規範：

產品合規：確保產品已標示歐洲合格認證推章（CE標章）

必要文件：依要求提供產品合規性的文件

告知義務：發現漏洞時，應即時告知製造商；若發現產品存在重大資安風險，須立即告知製造商與市場監理單位（MSA）；若發現製造商已停止經營，須告知市場監理單位，並盡可能告知使用者。

另外，就屬於歐盟《AI法》所定義的高風險AI系統（high-risk Al systems）之產品，應遵守歐盟《CRA》的產品基本資安要求。製造商的風險評估應特別納入以下內容：

未經授權第三方試圖變更系統用途、行為或效能之資安風險；

包含資料下毒（data poisoning）或對抗攻擊（adversarial attacks）等AI特有漏洞；

依據歐盟《AI法》應納入考量的基本權利風險（如果相關）。

李婉萍指出，若符合歐盟《CRA》的產品基本資安要求，在根據歐盟《CRA》發布的合規性聲明中，聲明達成歐盟《AI法》所要求的資安保護水準，則可被視為符合歐盟《AI法》的資安要求。

《CRA》誕生於高度互聯且涉及複雜地緣政治關係的全球數位環境，隨著歐盟在網路安全威脅日益加劇，《CRA》實施將使得全球製造商皆需進行相應調整，以符合歐盟嚴格的網路安全要求。台商可以先盤點產品與出貨國別，確定哪些需遵循《CRA》合規，並開始進行產品資安風險評估與漏洞管理制度、建立技術文件與通報流程，未來歐盟將如何應對《CRA》，亦值得台灣廠商後續保持關注。

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