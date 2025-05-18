KPMG發佈2025Q1創投報告：全球創投金額創11季新高、交易量顯著下滑

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

KPMG安侯建業近日發布《2025年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告出，受貿易關稅緊張局勢與地緣政治不確定性升高影響，加上IPO市場重啟時程延宕，全球創投市場呈現資金集中、態度保守的分歧趨勢。其中，以人工智慧（AI）領域最受資金青睞，吸引大量創投資金湧入，顯示投資人對AI應用前景抱持高度信心；相對而言，其他產業則因市場不確定性而出現投資趨於保守的現象。儘管整體交易筆數持續下滑，全球創投投資金額仍創下新高。2025年第一季全球僅完成7,551筆創投交易，卻募集高達1,263億美元資金，顯示市場資金轉趨集中於少數具高成長潛力的新創企業。

KPMG Private Enterprise全球創新創業網絡每季皆會推出《創投脈動：全球創業投資分析》報告，重點介紹新創投資在全球與主要區域市場中面臨的機會、挑戰以及投資趨勢。本季KPMG報告深入剖析全球及區域創投趨勢，亮點包括：

人工智慧領域持續火熱，跨區域交易活絡 2025年第一季，人工智慧持續主導全球創投市場。美國出現多筆指標性大型交易，如OpenAI、Anthropic與Infinite Reality等，但其他地區也不乏亮眼表現。 在歐洲，人工智慧驅動的產業應用成長強勁，包括瑞典預防醫療新創Neko Health（2.6億美元）、英國AI視訊平台Synthesia（1.8億美元）等多筆千萬美元以上交易。 亞洲市場則有來自中國的自駕新創Neolix Technologies（1.37億美元）、半導體新創Univista（1.37億美元）、澳洲醫療AI新創Harrison.ai（1.11億美元）、香港與波士頓雙總部的新藥研發AI公司InSilico Medicine（1億美元），以及印度法律科技新創Spotdraft（500萬美元）等重大投資案。 值得注意的是，中國AI新創DeepSeek於本季推出的R1模型引發全球關注，隨後騰訊與阿里巴巴也發表自家大型語言模型（LLM），各自宣稱比以往模型更節能高效，反映全球在LLM領域爭奪主導地位的競爭日益白熱化。 地緣政治驅動國防與航太科技投資升溫 面對AI技術主導權的競爭，各國政府亦大舉投入發展。美國啟動「星際之門」（Stargate Project）計劃，投入5,000億美元建構次世代AI基礎設施；歐盟則啟動InvestAI計畫，規模達2,060億美元；法國宣布投資1,120億美元，中國則推出1,380億美元國家引導基金，鎖定AI與量子計算等關鍵領域。 地緣政治升溫也推動國防科技創投交易激增。美國本季出現多筆大型交易，包括Saronic Technologies（6億美元）、ShieldAI（2.4億美元）與Epirus（2.5億美元）。此外，日本航太科技亦受矚目，交易包含ArkEdge Space（5,100萬美元）與Interstellar Technologies（4,500萬美元）等。 替代能源與潔淨科技持續吸金 替代能源與潔淨能源在2025年第一季仍為全球創投熱點，尤其在美國，能源新創獲得顯著資金投入，包括核能公司X Energy（7億美元）與核分裂新創Helion（4.25億美元）。 歐亞市場的能源投資則更具多樣性，例如：德國能源管理新創Reneo（6.24億美元）、瑞典能源合約平台Elvy（1.53億美元）、中國智能電動車製造商長安凱程（2.74億美元）、澳洲永續農業新創Stacked Farm（1.5億美元）等。 美國IPO市場受挫，港交所呈現回暖跡象 2024年第四季末市場對IPO回暖的期望，未在2025年第一季實現。關稅與貿易戰的疑慮拖累多國股市，迫使新創企業對上市計劃轉趨保守。 不過，亞太市場出現些許亮點。中國知名飲品品牌蜜雪冰城（Mixue）成功在港交所上市，為區域市場注入信心。面對美國市場挑戰，香港交易所顯然成為亞洲投資人資金回流的重要管道。

美洲為全球資金最集中的地區

從創投總投資額來看，2025年第一季美洲表現亮眼，創投投資金額大幅攀升至914.8億美元，成為全球資金最集中的地區。此增長主要受到多起大型交易案推動，包括OpenAI獲得高達400億美元的矚目投資，以及Anthropic於兩輪募資中籌得45億美元、美國AI新創Infinite Reality募集30億美元、Groq獲得15億美元資金、新加坡軟體管理新創DayOne籌集12億美元，以及美國社群平台X獲得10億美元。

相比之下，歐洲市場則呈現較為溫和的成長，創投投資總額達179.6億美元。本季歐洲最大筆融資為馬爾他加密貨幣新創Binance，籌資20億美元，其次為德國房地產科技公司Reneo，籌集6.24億美元。亞洲地區則再度面臨季下滑，創投投資金額跌至129.3億美元，創下自2015年統計以來最低水準。區域內具代表性的交易包括新加坡資料中心新創DayOne的12億美元融資、中國清潔技術公司SE Environmental獲得6.88億美元投資，以及印度電商平台Meesho籌得5.5億美元。

2025Q1交易活動顯著下滑

儘管人工智慧領域持續吸引大量資金，推升全球創投投資總額創新高，但交易活動則呈現顯著下滑趨勢。2025年第一季全球創投交易筆數降至7,551筆，較2024年第四季的8,801筆顯著減少，創下歷史新低，僅略高於2016年第三季的7,245筆交易。

圖1. 2016～2025年全球創投活動統計；資料來源：KPMG

面對當前宏觀經濟不確定性，許多創投機構採取觀望態度，暫緩出手以評估市場波動是否為短期現象。此外，IPO市場遲未回溫也使創投家傾向保留資本，進一步壓抑交易動能。隨著企業逐步調整對市場的風險評估，全球各區的創投交易速度也同步放緩，所有主要地區的交易量均呈下滑趨勢。

創投處於觀望、新創公司延遲公開上市計畫

許多創投原本對2025年第一季持謹慎樂觀態度，預期隨著商業信心回升、投資與退出活動增加，市場將逐步復甦。然而，隨著多項不確定因素浮現，特別是美國行政命令、關稅與貿易談判反覆不定所帶來的不穩定性，讓樂觀情緒逐漸降溫，並促使創投機構再次暫緩人工智慧以外領域的大型交易案。

市場原先預期2025年第一季美國IPO市場有望出現反彈，但由於不確定性揮之不去，許多新創公司選擇推遲公開上市計畫。例如，美國AI基礎設施新創CoreWeave於季末掛牌上市，但其平淡表現與特殊商業模式，並未成為市場的風向指標；而瑞典金融科技新創Klarna原預計於本季IPO，最終也延期，若其在第二季成功上市，預料將成為其他晚期科技新創評估上市時的重要參考。隨著IPO市場回溫時程進一步延後，創投機構勢必重新評估資本配置策略，一些新創企業也可能需在更遙遠的上市之前，尋求額外融資以延續成長。

2025Q2展望

展望2025年第二季，人工智慧仍將是驅動全球創投市場的核心動力。特別是產業應用的AI解決方案、先進機器人技術，及光學雷達等賦能科技，預計將吸引更多關注。同時，在地緣政治緊張情勢升高的背景下，國防科技與網路安全領域的創投活動也可望同步增加。在面對貿易戰升溫及其可能帶來的經濟衝擊，創投市場在本季仍保持觀望態度。

此外，隨著IPO不確定性持續升高，併購活動可望成為企業尋求策略性退出的重要替代方案。全球科技巨頭為搶先布局，也積極出手收購具潛力的新創企業。就在美國政府宣布提高關稅之前，Google以320億美元收購以色列網路安全新創Wiz，此舉可能成為催化科技與資安領域併購潮的關鍵指標。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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