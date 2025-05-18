從美烏簽署礦產協議看科技強權的稀土戰爭

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芮嘉瑋╱財團法人中技社 科技暨工程研究中心主任

2025年5月1日，美國與烏克蘭正式簽署關鍵礦產合作協議，目標直指關鍵資源—稀土（Rare Earth Elements, REEs）。雙方將在烏克蘭稀有金屬及關鍵礦產的勘探、開發與供應鏈建設上深化合作。根據協議內容，美方將提供技術援助與資金支持，協助烏克蘭發展本地礦產資源，並優先保障美國高科技產業的關鍵原料來源。此舉不僅是烏克蘭在戰後重建進程中的一項重要外交與經濟成就，也進一步凸顯稀土與關鍵礦產在當代地緣政治中的戰略地位。對美國而言，此協議為其降低對中國稀土依賴再添一環，並強化其在北約盟邦中的資源整合與科技韌性。

關鍵又陌生的稀土元素

儘管我們每天使用的高科技產品幾乎都離不開稀土元素，但大多數人對它們卻幾乎一無所知。稀土就像是隱形的關鍵角色，藏在智慧型手機、電動車、風力發電機、軍事武器等背後，默默驅動著現代科技。

稀土元素指的是17種化學元素，包括鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、鉕(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、鎦(Lu)等15種鑭系元素，再加上鈧（Sc）和釔（Y）共17種元素，可分為輕稀土與重稀土。這些元素在地殼中其實並不罕見，但因為分布零散、難以提取與精煉，才被稱為「稀土」。由於具特殊的光、電、磁及催化特性，使其廣泛應用於電動車馬達、風力發電機、雷達系統與高端武器中，是高科技產業與國防軍事裝備不可或缺的材料。

稀土已被視為戰略資產

稀土因在高科技與綠能產業的不可或缺性、供應鏈脆弱性以及戰略儲備必要性，被公認為關鍵戰略資源。這些元素廣泛應用於智慧型手機、半導體、風力發電機、電動車馬達（如釹鐵硼磁鐵）、國防武器（導彈、雷達、潛艦、戰機）及石油催化、合金等工業領域。沒有稀土，許多高科技與軍事設備將無法正常運作，直接影響國家科技與國防實力。

稀土供應高度集中於中國，全球約八至九成稀土由中國生產與精煉。由於提煉過程污染嚴重、技術門檻高，其他國家難以快速建立替代供應。這種壟斷結構使稀土成為地緣政治與經濟談判的重要籌碼，過去中美貿易戰、中日釣魚台爭端期間，中國都曾以限制稀土出口作為制衡手段。一旦供應中斷，全球高科技與國防產業將遭受重大衝擊。因此，許多國家將稀土納入戰略儲備體系，仿效石油儲備，確保在危機或價格飆升時能維持產業穩定與國防安全。同時積極尋求多元來源與回收技術，以降低對單一國家的依賴，提升供應鏈韌性。

川普與稀土：從格陵蘭到烏克蘭的全球佈局

從川普第一次總統任期就開始針對格陵蘭、烏克蘭的戰略布局，實則直指地表下的稀土等戰略礦產。美國積極尋求掌控全球關鍵礦產供應鏈，對烏克蘭稀土礦產高度關注。若美國成功掌握烏克蘭約50%的礦產資源，將對全球供應鏈、地緣政治、戰略資源競局產生深遠影響。

一、強化美國礦產控制，降低對中國依賴

稀土是高科技與軍工核心原料，自主掌握程度直接關係國家安全。若美國介入烏克蘭礦區，有助於打造「去中國化」替代供應鏈，提升美國航太與軍工產業的原料自主性。美國若能推動「民主供應鏈」，與盟國共組資源聯盟，將在地緣政治與貿易談判中取得更大主導權，削弱中國影響力。

二、歐洲面臨資源壓力，美國籌碼上升

烏克蘭原為歐盟潛在的關鍵礦產供應國，若資源轉由美國主導，歐洲將失去重要供應鏈，進一步仰賴美國。這將提升美國在歐洲談判中的地緣籌碼，影響軍售、科技交流等議題。

三、中俄聯手反制，地緣衝突升溫

美國試圖掌控烏克蘭礦產，可能促使中國與俄羅斯深化資源合作，維持其全球供應鏈影響力，抗衡西方壓力。這不僅加深中俄聯盟，還可能重塑全球資源格局，引爆新一輪地緣摩擦。隨著新能源與高科技產業依賴日增，「礦產戰爭」或將取代傳統能源爭奪，成為全球強權角逐的新戰略高地。

稀土之戰：川普重塑美國製造與AI供應鏈的關鍵

川普政府推動「美國製造回流」與「AI產業自主」，稀土元素正是兩大戰略產業背後的支撐。電動車核心馬達仰賴釹鐵硼（NdFeB）磁鐵，其關鍵元素釹、鏑、鐠決定馬達效能。AI伺服器與數據中心也高度依賴稀土材料，釹、鉺、釔、鈧分別應用於磁性儲存、散熱元件與高頻電子設備，影響處理器性能與能源效率。以釹為例，隨著AI運算及雲端資料中心儲存需求增加，帶動HDD需求成長。釹鐵硼永磁體廣泛應用於硬碟機主軸馬達與磁頭，可大幅提升資料讀寫精度與密度。現代數據中心普遍採用節能馬達與高效能風扇系統，這些馬達常使用釹等稀土元素製成的永磁體，提升冷卻系統效能，減少能源浪費，影響整體電力消耗與運算穩定度。若美國掌握烏克蘭稀土資源，將強化本土製造能力，降低對中國、台灣、韓國的高科技供應依賴，推進AI技術發展與伺服器基礎設施升級，有助於重奪產業主導權。

美烏簽署關鍵礦產協議：稀土戰略再升級

從全球角度觀察，美烏合作將對稀土供應格局產生幾項潛在影響：第一，牽制中國主導地位：透過投資開發非中國來源的礦產，美國可逐步建立多元化供應網。第二，烏克蘭地位升溫：烏克蘭儼然成為美歐在關鍵礦產安全上的新樞紐，其礦產價值的地緣重要性將進一步提升。第三，加劇資源爭奪戰：中國、俄羅斯與其他資源強權勢必將反制西方介入，全球稀土競爭恐進一步升溫，尤其在非洲、南美等新興礦區的博弈將更趨激烈。此協議標誌著稀土戰略已從傳統軍工領域延伸至AI與綠能科技等高階產業的命脈，而烏克蘭也正從被動的「戰略緩衝地」，轉型為主動參與全球供應鏈重構的「資源戰略地」，其地緣角色正被重新定義。

台灣面對稀土競逐的因應策略

在全球對稀土資源日益激烈的競逐下，雖然台灣本身缺乏關鍵礦產的天然儲量，但並非無所作為。當前可透過評估礦產的經濟重要性、供應中斷風險及其對環境的潛在影響，建立一套系統性的篩選原則，進而制定符合台灣產業發展需求的「關鍵礦產清單」。在國際合作方面，台灣可積極尋求與格陵蘭、越南、美國、澳洲等具備稀土礦產開採能力的國家建立長期合作機制，強化來自中國以外地區的資源供應網絡。同時，也可參考日本與韓國的經驗，建立國家層級的戰略儲備系統，以因應突發性的供應中斷風險，提升整體資源調度的韌性。

技術方面，推動稀土減量與替代材料的開發亦為當前重要方向，美、德、日等國際企業與實驗室皆投入研發，雖目前性能仍有待突破，但已展現潛力。回收技術的強化與循環經濟的推動也是關鍵，提升本土自主化回收技術方能增加談判籌碼。以Apple的強化資源自主與實踐ESG責任為例，Apple已開始要求供應鏈使用的稀土元素要逐步從電子廢棄產品中回收，iPhone 13-16系列中的所有磁性零件（如底部揚聲器、Taptic Engine 線性馬達、攝影鏡頭、電路板處理器、顯示幕模組等）所使用的稀土元素，100% 來自回收來源(從報廢手機回收稀土)。台灣若能在制度規劃、技術創新與永續發展三個層面協同推進，即使自身缺乏礦產資源，仍可在全球資源重組的過程中確保戰略自主性，並提升在國際談判中的相對影響力。

稀土這一原本鮮為人知的名詞，如今已成為全球政經格局重組的重要觸媒。從美方在烏克蘭的戰略部署，到中俄潛在聯手所引發的地緣政治壓力，再到歐美尋求供應鏈重組，稀土資源正成為大國競逐的新戰略焦點。這場圍繞關鍵資源的角力，不僅影響國際政治與經濟格局，也將對台灣未來的科技創新與產業安全產生深遠影響。面對全球稀土競賽，台灣必須及早因應，強化自主性與供應鏈韌性，才能在新一輪的國際競爭中立於不敗之地。

責任編輯：吳碧娥

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報及其任職單位之立場。】

作者： 芮嘉瑋 現任： 中技社科技暨工程研究中心主任 學歷： 清華大學 奈米工程與微系統研究所 博士 中原大學 財經法律研究所 碩士 台灣科技大學 材料科學與工程研究所 碩士 經歷： 工研院技術移轉與法律中心執行長室 工研院電子與光電研究所專利副主委 光電產業智權經理 專長： 長期從事產業研究、專利智財與投資評估等工作，專注於能源、產業、環境、經濟等議題。擅長創新技術策略分析、科技預測及評估、專利分析與布局、產業分析、智慧財產權管理與經營策略、專利的商業化與貨幣化。熟捻產業技術發展趨勢，並常在各媒體平台發表文章、應邀演講，成功引領技術前瞻與產業關鍵議題。

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