中經院副院長王健全深度解析 台灣應如何因應全球供應鏈再洗牌

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

隨普川普回歸白宮，全球貿易戰的風暴再起。在這場席捲全球的新一波關稅升級賽中，中華經濟研究院副院長王健全，以敏銳的國際視角與產業洞察，深入剖析川普政策背後的動機與結構性問題，並指出台灣應在此全球供應鏈重組關鍵期，未雨綢繆，謀定而後動。

關稅政策：既是目標也是手段

王健全於中經院「川普關稅風暴 智庫視角 x 政策對應」研討會的專題演講中直指，川普的關稅政策呈現出「雙重角色」特性：一方面，關稅是手段，藉以施壓貿易對手、迫使供應鏈移轉；另一方面，關稅本身也是目的，因為高額關稅收入可為美國政府帶來資金，進而支撐川普欲推動的國內減稅政策。

根據美國統計資料，美國每年自全球進口高達3.3兆美元商品，即便課徵10%關稅，也足以帶來數千億美元的財政收入。因此，川普並不單純追求「零關稅、自由貿易」的理想，而是明確將關稅作為美國國內經濟調控的資源來源。這樣的設計，使得關稅政策兼具財政與外交雙重功能，也使其施行上充滿高度彈性與不可預測性。

沒有整體戰略，只剩單一手段

然而，王健全也毫不諱言指出，川普的關稅政策存在一個致命缺陷：有清晰目標，但缺乏完整戰略。

在對中政策上，川普強調高關稅施壓，意圖迫使中國讓步。然而，他忽略了自身供應鏈結構對中國的高度依賴，也未能及時建構完整替代體系。在推行高關稅的同時，美國內部消費成本節節攀升，尤其是食衣住行等民生必需品，受制於關稅成本轉嫁，勢必導致基層民眾的不滿情緒累積。

王健全進一步指出，川普施政風格屬於「各個擊破、挑軟柿子吃」，透過雙邊談判施壓各國，卻因缺乏多邊合作體系與持續盟友支持，導致美國在國際貿易上逐漸陷入孤立局面。與此同時，若對抗中國的高科技戰爭全面升級，將使美國企業在資訊電子、電動車、半導體等關鍵領域面臨巨大供應風險，進一步削弱美國產業競爭力。

從左至右：中經院副院長王健全、中經院副院長陳信宏、中經院台灣研究所副所長黃勢璋；攝影：北美智權報／李淑蓮。

供應鏈重塑下的台灣困境與契機

台灣在這波全球供應鏈重塑潮中，既是受害者也是潛在受益者。

王健全指出，過去二十年間，台灣在全球產業分工中，扮演了中國製造崛起的重要推手。然而，在中美對抗升級，供應鏈「去中國化」成為不可逆趨勢之下，台灣若能及早調整，將有機會在全球新一輪分工中取得更高階的位置。

首先，高科技產業仍然是台灣的核心競爭力。半導體、AI伺服器、資訊電子等領域，台灣具備完整供應鏈與高技術密集度，短期內難以被其他國家取代。然而，王健全也提醒，高度集中於單一產業的風險不容小覷。台灣應同步推動服務業產業化、國際化，並加速傳統產業的「第二次轉型」，使整體經濟結構更為均衡且具備抗震性。

其次，在地理與市場策略上，王健全建議台灣應採取「台灣＋美國＋東南亞」的多元布局策略。除了加強在美國的投資，爭取供應鏈本地化的政策優惠之外，也應深化對東協市場的布局，以分散出口市場過度依賴單一經濟體的風險。

台灣應有自己的長期戰略

針對如何因應美國強勢推進關稅政策，王健全提出了清晰的建議：

首先，台灣必須捍衛與美國、日本、韓國之間在高科技供應鏈中的地位，積極爭取在關稅談判中的公平待遇。尤其應確保與日本、韓國在稅率待遇上的一致性，避免被孤立或過度犧牲。

其次，在台美貿易談判中，台灣不宜過早妥協。王健全認為，美國目前尚未與主要貿易夥伴完全敲定協議，台灣應耐心觀察，掌握談判節奏，在適當時機提出有利自身的條件交換方案。

第三，台灣必須積極推動產業升級，從過去的代工型經濟體，轉型為技術、品牌與系統整合能力俱佳的創新型經濟體。唯有掌握高附加價值鏈的主導權，台灣才能在未來的國際競爭中立於不敗之地。

結語：從被動應對到主動出擊

在全球貿易秩序重整的今天，川普關稅戰略所揭示的，不僅是地緣政治的對抗，更是全球經濟結構劇變的開始。

王健全最後強調，台灣不能僅以短期戰術回應外部變局，而必須以更高的戰略思維，建立長期國際競爭力。從產業結構調整、人才培育、國際佈局，到外交經濟談判能力，台灣唯有全面提升，方能在未來國際經濟新秩序中，穩住自己的位置，甚至開創新局。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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