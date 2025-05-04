企業迎戰新關稅：會計師教你如何合法享受節稅優惠

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

在全球地緣政治與貿易保護主義升溫之際，美國再度掀起新一波關稅政策風暴，不僅針對中國實施最高達245%的對等關稅，更廣泛調整對全球各國的進口稅率結構。這場變局牽動全球供應鏈重新布局的深層動能，對以出口導向為核心的台灣企業而言，無異於一場生存壓力測試。KPMG會計師表示，為了因應美國最新的關稅政策，企業不妨可以利用進口完稅價格的「首次銷售」（FIRST SALE）。首次銷售是一項降低美國進口完稅價格的成熟方案，美國進口人透過申報首次銷售價格，可以顯著降低進口稅費成本。

KPMG安侯建業近日舉辦「美國關稅新風暴：全球供應鏈洗牌下的台商生存戰略研討會」，特邀請畢馬威中國供應鏈及間接稅兼亞太區間接稅及國際貿易關務主管合夥人Kenneth Leung、KPMG美國所貿易與海關業務董事 Kelly Nelson、協理Araceli Beneyto來台與KPMG台灣所專家分享美國近期關稅政策以及台商可能因應策略。

關稅規劃：進口完稅價格之首次銷售

「首次銷售」是基於Nissho Iwai American Corp. v. United States, 982 F.2d 505 （Fed. Cir. 1992）法庭判例所形成的美國海關特有的估價方法。在該法案通過之後，美國財政部已經發佈適用首次銷售的明確法規要件。根據美國海關的資料統計，按美國進口報關數量計算，全年有至少8.5%的進口貨物是按照首次銷售申報，多為紡織、電子產品品類，主要由於這些產業的產品關稅率較高。自2018年起，美國對中國開始加徵301關稅，越來越多的企業開始使用首次銷售申報在美進口貨物。若要申報首次銷售，進口人需對自身進口貨物進行充分的合規性評估，才能滿足首次銷售法規要件。

KPMG美國所貿易與海關業務董事Kelly Nelson說明，首次銷售原則允許美國進口商在多層次交易中，以「供應商對中間商的首次銷售價格」作為報關價格，而非「實際進口時的採購價格」，此舉對面臨高稅率的產業尤其有利，因為它有助於降低進口商品關稅基礎。但企業必須特別注意以下三點：

交易為真實銷售交易，且須明確指定貨物將出口到美國； 須能證明在第一次交易完成後，美國進口商就已經對貨物擁有經濟控制權，且中間商不得對產品進行重大加工； 若供應商與中間商為關係企業，其交易價格應符合公平交易原則。

針對以上三點，企業皆應完整保存相關文件以便向美國海關（CBP）證明其「首次銷售」之合法性。建議企業建立內部適用評估流程，確保交易符合美國海關要求，並定期與律師或報關行確認美國海關對於首次銷售適用標準的實務認定。

短、中、長期進行關稅規劃

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫強調，面對美國新一輪關稅政策帶來的挑戰，企業應從短、中、長期三個層面進行策略規劃與調整。短期內，企業需診斷現有交易模式是否受關稅政策影響，盤點產品適用的稅則稅號，以辨識是否列入豁免清單；同時，釐清受影響產品的產地履歷，特別是最終仍源自中國的商品，並了解美國買方的態度與接受程度。中期策略則著重於合規規劃以達成關稅節省目的，例如評估首次銷售原則及非居民進口人（NRI）制度的適用性，重新檢視進口報關價格並進行成本拆分分析，優化整體進口稅負結構。長期來看，企業應思考如何重新議定交易條件、分散供應商來源，開拓非美市場以減少對單一市場的依賴，甚至評估將部分產能轉移至美國或其他國家的可行性。同時，企業也應確保整體交易過程的真實性、文件完整性與誠實申報，建立健全且可持續的供應鏈合規體系。

圖2.KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫；攝影：北美智權報╱吳碧娥

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥提醒，企業如今面對高額關稅政策，難免會想評估壓低進口價格以減少稅負之可行性，然後此舉也提高被海關質疑低報價格、避稅的風險。此外，集團若因調降產品銷售價格而造成美國子公司營業利益增加，在美國企業所得稅率較高及盈餘匯回扣繳30%之情況下，集團整體租稅負擔反而可能更高。林嘉彥建議，企業首先應重新檢視價值鏈中利潤分配與功能風險是否合理、第二，確保交易價格具合理依據並可被稅局與海關同時接受，降低雙重查核風險。

資料來源：

2025/4/22，KPMG「美國關稅新風暴：全球供應鏈洗牌下的台商生存戰略研討會」簡報。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》379期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》】