勤業眾信攜手策略夥伴 探討科技驅動企業成長新動能 — 2025 Deloitte E & A Summit-1

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

《2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit》活動第一天與會貴賓合照；攝影：北美智權報／李淑蓮。

勤業眾信於4月15日~16日舉行了《 2025 DELOITTE ECOSYSTEMS & ALLIANCES SUMMIT》（E&A SUMMIT），匯聚了勤業眾信專家與眾多全球頂尖策略聯盟夥伴共襄盛舉，共同探討企業如何透過科技創新與協同合作，推動有效轉型與可持續成長。本次高峰會聚焦科技浪潮之下，如何運用新興技術與企業轉型策略，為企業創造更大綜效，探討議題包括： AI 在金融業的應用、跨國企業如何運用科技在全球化與在地化之間取得平衡，以及供應鏈韌性與科技管理等核心挑戰。透過專題演講、深度對談與工作坊，勤業眾信與聯盟夥伴攜手分享最新趨勢洞察與見解，協助企業掌握市場變革帶來的新機遇。

活動第一天與會嘉賓包括行政院秘書長龔明鑫、台灣玉山科技協會理事長童子賢、NVIDIA AI技術中心台灣區技術負責人李正匡、SAP全球副總裁/台灣暨香港澳門總經理陳志惟、Salesforce 台灣總經理蘇俊熹、SAS台灣總經理龔律安、Palo Alto Networks台灣總經理尤惠生、國泰金融控股股份有限公司副總經理劉浩翔、Splunk 北亞區解決方案總監蔣佳賓、Amazon Web Services（AWS）台灣解決方案架構部負責人謝世衡、Workday台灣總經理許耀邦、華碩電腦全球副總裁暨華碩集團資安長金慶柏、SAP Taiwan 台灣區客戶諮詢負責人吳孟穎、Google Cloud Taiwan技術副總經理林書平、趨勢科技股份有限公司總經理洪偉淦。充分展現Deloitte與生態系夥伴攜手推動創新、共創價值的決心與行動力，為台灣企業在面對數位轉型與全球競爭中注入嶄新動能。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢；攝影：北美智權報／李淑蓮。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢致詞時表示，當今世界變化迅速，企業正面臨前所未有的複雜挑戰與轉型契機。勤業眾信秉持「連結激發創新力量」的核心理念，透過 Ecosystems & Alliances 策略聯盟，攜手科技平台與跨領域夥伴，共同打造開放、多元且具創造力的合作平台，全方位協助企業在數位轉型、AI 導入、資安風險管理及 ESG 永續發展等關鍵面向上，重塑營運流程、強化組織韌性，並提升整體競爭優勢。

玉山科技協會理事長童子賢則以「生態系與聯盟合作」為題，呼應全球產業鏈重組的趨勢。他回顧臺灣科技業的發展歷程，指出臺商過去在筆記型電腦等領域已展現驚人的供應鏈彈性，能在極短時間內因應訂單變更與市場需求。這種靈活調度的能力，正是臺灣在全球經濟生態系中扮演關鍵角色的核心優勢。童子賢進一步分析，臺灣的產業實力不僅來自製造端，更需結合法律、金融、創投等專業領域的支持，才能持續在國際舞台上發揮影響力。他期待透過此次峰會，促進跨產業對話，讓臺灣繼續成為全球供應鏈中最可靠的合作夥伴。

行政院秘書長龔明鑫；攝影：北美智權報／李淑蓮。

行政院秘書長龔明鑫則從政策角度分享對當前經濟情勢的觀察。他坦言，美國近期關稅政策的劇烈波動確實為臺灣產業帶來壓力，但同時也凸顯企業的應變韌性。他以COVID-19期間臺灣經濟逆勢成長為例，強調只要產業界團結因應，便能將挑戰轉化為機會。龔明鑫特別提到，中美貿易衝突導致部分市場空缺，例如原中國出口美國的產品需求可能轉移至其他地區，這正是臺商爭取訂單的潛在機會。此外，國際原料價格的波動也可能帶來成本優勢，關鍵在於企業能否快速調整策略。他鼓勵業界善用三個月的關稅緩衝期，積極布局供應鏈重組與市場拓展，並透過會計、法律等專業服務強化風險管理。

從左至右：勤業眾信科技數位轉型服務負責人溫紹群、Salesforce 台灣總經理蘇俊熹、SAS台灣總經理龔律安、Palo Alto Networks台灣總經理尤惠生、國泰金融控股股份有限公司副總經理劉浩翔；攝影：北美智權報／李淑蓮。

AI重塑金融服務核心價值，打造差異化競爭優勢

勤業眾信科技數位轉型服務負責人溫紹群以「AI超進化：金融煉金術，點石成金新賽道」為題帶領探討，發現在面對數位轉型加速、監管要求日益嚴格，以及客戶體驗高度個人化的市場趨勢，金融產業正處於轉型關鍵期。企業領袖紛紛尋求以AI、雲端與自動化技術作為強化競爭力的關鍵手段。勤業眾信報告指出，AI技術對金融業創造「促進營收成長、提升營運效率、降低成本支出、優化風險管理」四大助益。會中多位業界代表亦分享其策略願景，表示在AI以及新興技術的推動下，不僅能更快速應對市場變化，更可藉由整合性解決方案，從內部效能強化進一步邁向差異化的市場定位。

在實務應用層面，AI已廣泛運用於數據分析、業務流程整合、客戶管理、網絡安全等領域，實質推動金融服務創新。然而，轉型之路充滿挑戰，從AI人才與專業能力不足、數據品質與治理機制的落差，到隱私保護與法遵壓力，各項挑戰考驗企業整體韌性與執行力。與會嘉賓普遍認為，唯有建立強化的資料管理架構、導入AI治理與倫理框架，以及深化與技術生態圈的合作，才能持續在競爭中保有優勢，引領金融產業邁向新階段。

從左至右：勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓、Splunk 北亞區解決方案總監蔣佳賓、Amazon Web Services（AWS）台灣解決方案架構部負責人謝世衡、Workday台灣總經理許耀邦、華碩電腦全球副總裁暨華碩集團資安長金慶柏；攝影：北美智權報／李淑蓮。

科技賦能跨國營運，實現全球資源與人才最佳配置

在全球化與在地化並行的趨勢下，企業營運邏輯正經歷深刻變革。勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓主持的專題座談「從全球化到在地化：運用科技重新定義企業邊界」中，指出企業正面臨跨市場法規差異、資料主權限制與分散式架構挑戰，新興科技如雲端運算、資料治理與AI應用，正逐步成為企業維持全球一致性、強化在地敏捷度的關鍵工具。透過全球部署的雲端架構，企業可靈活配置資源、因應在地法規並提升營運效率；而資料驅動的人力資源策略，則讓組織能更精準地配置全球人才，兼顧標準化流程與在地文化差異，進而提升營運效率並加強長期競爭力。

AI技術在企業經營中的角色愈趨關鍵，不僅能強化客戶洞察與提升市場反應速度，更能協助企業在不同區域開展本地化應用，創造差異化價值。從個人化客戶體驗到營運流程的優化，AI的應用已深植於多元產業場景。進一步來說，結合AI與雲端基礎架構的安全防護、資料透明度與風險控管能力，也為企業在全球擴張中提供穩固支撐。在人才發展方面，企業則亟需培養具備雲端、AI與資料治理能力的關鍵職能，藉由科技工具提升培訓效率與學習成效，打造具有全球視野的高潛力人才，推動組織持續創新與永續發展。

科技驅動供應鏈韌性與智能化管理

在「科技供應鏈新競局：韌性突圍與全球在地化的雙贏策略」的層向上，勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理林彥良指出，新興科技正成為提升供應鏈韌性與效率的關鍵驅動力，透過先進的雲端服務與AI解決方案，企業能更靈活地調整全球與區域營運策略，強化供應鏈透明度與決策敏捷性，從而在不穩定的環境中維持營運穩定性。此外，資料流通與高階分析技術也使企業能夠進一步優化端對端供應鏈流程，實現更高效的資源配置與風險預測。

此外，生成式AI與數位孿生等新興科技正在引領供應鏈管理模式的轉變。這些技術不僅能在預測與決策方面提供更精確的支持，還能通過自動化流程降低人為錯誤，提高運營效率。特別是在面對日益複雜的資安威脅時，企業運用AI與自動化技術加強網絡安全與風險管理，從而確保供應鏈的持續運行與穩定發展。隨著全球化與區域化需求的平衡調整，如何應用這些科技創新來實現供應鏈的智能化與可持續發展，將成為企業未來競爭的關鍵所在。

SAP運用AI賦能企業韌性，打造決策新典範

SAP全球副總裁、台灣及香港澳門總經理陳志惟也分享了企業如何透過AI應對地緣政治、關稅變動與氣候風險等挑戰。他強調：「AI不會取代人類，但不用AI的企業將被競爭對手淘汰，這已是全球500大CEO的共識。」

SAP全球副總裁、台灣及香港澳門總經理陳志惟；攝影：北美智權報／李淑蓮。

陳志惟指出，AI發展已進入關鍵轉折點：「過去企業需投入龐大資源建置算力，如今成本大幅下降，雲端與地端解決方案成熟，AI應用門檻不復存在。」他引用SAP研究數據表示，市場上已有三大趨勢：

算力民主化 ：透過與NVIDIA、公有雲夥伴合作，企業可快速取得優化後的AI運算資源。

：透過與NVIDIA、公有雲夥伴合作，企業可快速取得優化後的AI運算資源。 AI代理（AI Agent）崛起 ：如SAP的數位助理「Joule」，能直接嵌入業務場景，無需深究技術細節即可操作。

：如SAP的數位助理「Joule」，能直接嵌入業務場景，無需深究技術細節即可操作。 企業級應用爆發：全球已有400個預製AI場景，橫跨財務、供應鏈、人資等領域，從「風險預警」到「商機發掘」全面覆蓋。

「傳統數位化提升的是單點效率，AI時代追求的是跨部門協同韌性，」陳志惟播放一段供應鏈危機模擬影片：當蘇伊士運河阻塞時，企業透過SAP系統整合內部數據與全球供應網絡，由AI即時推算替代方案，提前化解斷鏈風險。

他進一步分享製造業實例：當設備效能（OEE）驟降，AI助理不僅診斷出維修需求，更同步計算「產能缺口對營收的影響」「閒置廠房調度方案」「加班成本評估」，提供決策層「最佳化行動清單」。「這背後是數據、流程與AI的深度耦合，」陳志惟解釋，SAP的「AI就緒架構」將ERP系統產生的原始數據（Raw Data）轉化為「AI可讀格式」（AI-Ready Data），再賦予情境化分析能力。

面對企業「AI過載」的焦慮，陳志惟提出三階段行動指南：

場景優先 ：從「痛點明確」的領域切入，如財務異常檢測、供應鏈風險監控。

：從「痛點明確」的領域切入，如財務異常檢測、供應鏈風險監控。 善用預製方案 ：SAP已與夥伴開發400個AI應用模組，企業可「隨選即用」。

：SAP已與夥伴開發400個AI應用模組，企業可「隨選即用」。 生態系協作：「AI不是獨角戲，」他呼籲結合顧問團隊與技術夥伴（如NVIDIA），將企業知識注入系統，打造專屬決策引擎。

NVIDIA AI技術革新：從模型加速到企業級應用

NVIDIA台灣區AI技術中心負責人李正匡以技術人的視角，深入淺出地分享了AI技術的最新發展與企業應用趨勢。他強調，AI已從單純的「預測工具」進化為能自主思考、規劃的「協作夥伴」，並透過三大核心工具 — NIM（模型加速）、NVIDIA NEMO（企業知識庫整合）、NVIDIA Blueprint（AI代理框架），協助企業快速落地AI應用。

NVIDIA台灣區AI技術中心負責人李正匡；攝影：北美智權報／李淑蓮。

李正匡以ChatGPT為例，對比兩年前的AI與現今技術的差異：早期模型如同「直覺反應」，問題輸入後直接輸出答案；而新一代AI（如採用「Chain-of-Thought」技術的模型）則會在「腦中」進行複雜的自我對話，逐步拆解任務、規劃步驟後再生成回應。例如，若要求AI撰寫「雲端與地端部署的成本分析報告」，它會先思考需蒐集哪些資料、如何交叉比對，最終產出結構化內容，將過去需數天的工作縮短至20分鐘內完成。

這種「思考型AI」不僅提升生產力，更擴展至多模態應用，如生成圖片、影片、音訊等。李正匡指出：「文字已成為人機互動的橋樑，而AI正將這些能力轉化為各行各業的實際解決方案。」

NVIDIA定位為「全端運算平台」，提供從底層硬體（如超級電腦GPU）、系統管理軟體，到頂層領域專用AI工具的完整生態系。企業可免費下載多數軟體包，像是NIM（NVIDIA Inference Microservice）：將開源AI模型（如Llama、Stable Diffusion）壓縮加速，提升推理速度5至10倍，並優化「思考型模型」的響應效率；NVIDIA NEMO：協助企業將內部資料（如產業報告、客戶文件）灌入AI模型，並透過「安全護欄」（Guardrail）過濾敏感資訊，避免外洩風險；以及NVIDIA Blueprint：整合企業內部資料庫與網路資源的AI代理框架，可自動化複雜任務（如市場分析、客服回應），甚至結合RAG技術（Retrieval-Augmented Generation）調用非結構化資料（音檔、影片）。

李正匡建議企業分階段導入AI，像是：

(1) 免費工具試水溫：利用NVIDIA開放資源開發原型，驗證可行性。

(2) 強化資料治理：透過NEMO建立專屬知識庫，確保AI回答符合業務需求。

(3) 部署安全生產環境：採用企業級套件（如NVIDIA AI Enterprise），結合監管機制與顧問支援，確保合規性。

他特別強調，現今AI的語言理解能力已「超越99%人類」，能處理海量資料分析，且成本極低（如ChatGPT月費僅600台幣）。企業若善用這些工具，將大幅提升決策效率與創新彈性。

李正匡呼籲企業擁抱AI的「協作潛力」：「未來的贏家，不是與AI競爭，而是懂得讓AI成為團隊成員。」隨著技術持續突破，NVIDIA的解決方案正降低企業應用門檻，加速從「概念驗證」到「規模化部署」的進程，為產業韌性與競爭力寫下新定義。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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