快訊

隔63年再處極刑！以色列擬起訴22哈瑪斯成員 傳絞刑伺候

00878、00919、0056三檔組月配息收1萬！存股哥「門檻真的不高」

新任世界最高齡人瑞！115歲英國婦親曝長壽3秘訣

成大攜手產官學界實踐ESG 首屆「成功永續金質獎」得主公布

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 4家機構獲得首屆「成功永續金質獎」，包括獲「治理金質獎」的誠美材料科技，以及榮獲「社會金質獎」的京城銀行、根基營造與唐氏症基金會；圖片來源：成功大學提供
圖1. 4家機構獲得首屆「成功永續金質獎」，包括獲「治理金質獎」的誠美材料科技，以及榮獲「社會金質獎」的京城銀行、根基營造與唐氏症基金會；圖片來源：成功大學提供

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

國立成功大學「永續金融科技產學小聯盟」（SFTA聯盟）所主辦的第一屆「成功永續金質獎」，共分設「環境金質獎」、「社會金質獎」、「治理金質獎」以及「成大鳳凰永續金質獎」四大獎項，並於4月19日舉辦頒獎典禮，在產官學各界共同見證下，表彰在環境（E）、社會（S）及治理（G）三大領域具卓越表現的企業與機構代表，並且分享傳承各家企業機構推動永續實務管理的寶貴經驗，創建一個交流永續管理傳承與成功典範的平台。

為積極接軌全球對永續發展議題的高度關注，國科會於2023年2月支持成立SFTA聯盟，協助國內企業推動數位驅動及低碳淨零雙軌產業轉型，強化國際貿易與產業供應鏈的競爭力。而SFTA聯盟於2024年第三季首度創辦第一屆的「成功永續金質獎」，並於2025年3月7日正式公告得獎機構名單，4月19日假成功大學光復校區管理學院62×05國際演講廳舉辦「成功永續金質獎」頒獎典禮。

SFTA聯盟所主辦的「成功永續金質獎」共分設四大獎項，分別為：「環境金質獎」、「社會金質獎」、「治理金質獎」，以及囊括前揭三大構面的綜合性最高榮譽「成大鳳凰永續金質獎」，由來自不同領域背景的19位專家學者所組成評審團隊，依據公開的虛實整合資料，以及競逐獎項企業所自行提供的文件及報告等，進行全方位綜合遴選評估，希冀擇選出具備高度永續管理意識與實務作為的企業與機構代表並予以表揚。

圖2. 4月19日舉辦首屆「成功永續金質獎」頒獎典禮；圖片來源：成功大學提供
圖2. 4月19日舉辦首屆「成功永續金質獎」頒獎典禮；圖片來源：成功大學提供

4家機構獲獎

今年共4家機構脫穎而出，包括獲「治理金質獎」的誠美材料科技，以及榮獲「社會金質獎」的京城銀行、根基營造與唐氏症基金會。各家代表皆在典禮中分享其推動ESG的心路歷程與創新實例，包括永續金融、淨零工地管理、弱勢照護等跨領域實踐，為與會者帶來豐富的學習啟發。

首屆「成功永續金質獎」的獲獎企業囊括金融業、營造業、光電業等多元產業別，這些傑出企業分別在不同場域展現ESG理念於跨產業類別的實踐與深耕之多樣化與代表性，舉凡榮獲「社會金質獎」的企業與機構則展現出高度度員工關懷、社會參與及包容性政策之落地；而「治理金質獎」得獎企業，則以透明的資訊揭露與健全的內部治理架構獲得評審委員們的高度評價肯定。

見證企業的永續社會責任

「成功永續金質獎」頒獎典禮由成功大學副校長李俊璋擔任開幕嘉賓，李俊璋指出，SFTA聯盟所主辦的成功永續金質獎，便是為了呼應成功大學的大學社會責任使命，期待透過表揚在ESG具傑出表現的績優企業與機構，號召並引領更多台灣企業與機構見賢思齊，擴大帶動在地企業與各產業對永續行動策略的實踐力。永續不只是流行口號，而是對環境、社會與治理多元責任實際承諾的落實。每一項金質獎殊榮都是對得獎企業與機構在環境減碳、社會責任與公司治理實踐的深刻肯定。在這次永續金質獎得獎的企業，意味著企業管理層峰對ESG永續發展的堅定信念，展現由上而下的管理實務力行，更顯示出企業未來無論面對自然與氣候變遷、社會公義與科技變革等多重挑戰下的潛在創新韌性。

圖3. 成功大學副校長李俊璋擔任開幕嘉賓並致詞指出，成大SFTA聯盟所主辦的成功永續金質獎，呼應成功大學的大學社會責任使命；圖片來源：成功大學提供
圖3. 成功大學副校長李俊璋擔任開幕嘉賓並致詞指出，成大SFTA聯盟所主辦的成功永續金質獎，呼應成功大學的大學社會責任使命；圖片來源：成功大學提供

成功大學SFTA聯盟召集人兼管理學院院長暨FinTech商創研究中心主任黃宇翔也到場致詞，黃宇翔指出，我國為數最多的就是中小企業，如何在有限的資源分別從內部公司治理、社會關懷及環境保護等三方面排序規劃永續精進的管理路徑，才能在全球關注永續倡議趨勢與國際碳關稅壁壘日益競爭激烈的環境中，建立自身在產業供應鏈或國際貿易中的營運韌性與競爭優勢。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報資深編輯
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》379期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

台灣高鐵 蟬聯公司治理前5%

商用車大展台中登場 呈現智慧節能新趨勢

不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車

台南建城300年…成大用竹子「築城」 人文歷史與當代創作對話

相關新聞

川普關稅戰2.0：全球貿易再洗牌 台灣如何突圍？ ─ 中經院院長連賢明深度解析

川普二次執政，一連串的措施、命令讓人目不暇給，政策的多變與對經濟影響的深遠，可謂比詭譎多變的景氣更加詭譎多變。過去3個多月以來，川普馬不停蹄的推動關稅政策，讓全球金融經濟陷入一片混亂[1]。近一、二年來，台灣對美國出口大幅攀升，占台灣總出口之比重超過2成，對美國出超金額達700億美元之多。川普的高額對等關稅將對台灣電子資訊業、半導體，乃至傳統產業，均帶來重大衝擊。 有鑑於此，中華經濟研究院於4月28日舉辦了「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會，針對川普不斷推出的關稅政策，討論對台灣總體經濟、資通訊產業、傳統產業、中小企業之可能影響及因應，並進一步研析重要且未來會持續進行的台美談判策略。此外，此波美中貿易戰愈演愈烈，極可能造成兩敗俱傷，中國大陸經濟受到重大衝擊，台商該如何審慎布局、因應轉變，亦為會中討論焦點。

中經院副院長王健全深度解析 台灣應如何因應全球供應鏈再洗牌

隨普川普回歸白宮，全球貿易戰的風暴再起。在這場席捲全球的新一波關稅升級賽中，中華經濟研究院副院長王健全，以敏銳的國際視角與產業洞察，深入剖析川普政策背後的動機與結構性問題，並指出台灣應在此全球供應鏈重組關鍵期，未雨綢繆，謀定而後動。

台灣中小企業於風暴中前行 ─ 關稅衝擊下的挑戰與契機

2024年起，美中貿易局勢再度緊繃。面對川普式關稅政策捲土重來，台灣經濟的神經再次被牽動。台灣中小企業是否足以應對這場重壓？又將如何因應全球貿易規則重組所引發的深層變動？中華經濟研究院台灣經濟研究所所長黃勢璋日前於「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會的專題演講中提出深刻見解，點出中小企業的結構本質、產業挑戰與未來機會。本文將整理與延伸其觀點，深入剖析台灣中小企業於變局中的角色與韌性。

川普2.0年代下的全球貿易新思維

在川普1.0的年代，跨國企業還能透過搬遷工廠規避美國的高額關稅，但第二次主政的川普，則是企圖以關稅作為重塑全球貿易秩序的工具，推動「美國優先」的單邊主義政策，試圖強化美國主導權、推動製造業回流並增加美國財政收入，這意味著過去企業常見的作法已經行不通，在川普2.0年代下，更應重新建立全球貿易的新思維。

企業迎戰新關稅：會計師教你如何合法享受節稅優惠

在全球地緣政治與貿易保護主義升溫之際，美國再度掀起新一波關稅政策風暴，不僅針對中國實施最高達245%的對等關稅，更廣泛調整對全球各國的進口稅率結構。這場變局牽動全球供應鏈重新布局的深層動能，對以出口導向為核心的台灣企業而言，無異於一場生存壓力測試。KPMG會計師表示，為了因應美國最新的關稅政策，企業不妨可以利用進口完稅價格的「首次銷售」（FIRST SALE）。首次銷售是一項降低美國進口完稅價格的成熟方案，美國進口人透過申報首次銷售價格，可以顯著降低進口稅費成本。

公私協作啟動智慧引擎 AI應用與資料治理佈局探究 — 2025 Deloitte E & A Summit-2

勤業眾信《2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit》 （E&A Summit）於4月16日 進入第二天，活動嘉賓陣容包括衛生福利部資訊處處長李建璋、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、叡揚資訊董事長張培鏞、高通通訊科技業務總監呂承翰、聯華電子資深副總經理吳宗賢、友達數位執行副總經理趙新民、中國信託副總經理宋政隆、國泰金融協理顏勝豪，以及凱基金融協理鄒政倫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。