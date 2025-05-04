成大攜手產官學界實踐ESG 首屆「成功永續金質獎」得主公布

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

國立成功大學「永續金融科技產學小聯盟」（SFTA聯盟）所主辦的第一屆「成功永續金質獎」，共分設「環境金質獎」、「社會金質獎」、「治理金質獎」以及「成大鳳凰永續金質獎」四大獎項，並於4月19日舉辦頒獎典禮，在產官學各界共同見證下，表彰在環境（E）、社會（S）及治理（G）三大領域具卓越表現的企業與機構代表，並且分享傳承各家企業機構推動永續實務管理的寶貴經驗，創建一個交流永續管理傳承與成功典範的平台。

為積極接軌全球對永續發展議題的高度關注，國科會於2023年2月支持成立SFTA聯盟，協助國內企業推動數位驅動及低碳淨零雙軌產業轉型，強化國際貿易與產業供應鏈的競爭力。而SFTA聯盟於2024年第三季首度創辦第一屆的「成功永續金質獎」，並於2025年3月7日正式公告得獎機構名單，4月19日假成功大學光復校區管理學院62×05國際演講廳舉辦「成功永續金質獎」頒獎典禮。

SFTA聯盟所主辦的「成功永續金質獎」共分設四大獎項，分別為：「環境金質獎」、「社會金質獎」、「治理金質獎」，以及囊括前揭三大構面的綜合性最高榮譽「成大鳳凰永續金質獎」，由來自不同領域背景的19位專家學者所組成評審團隊，依據公開的虛實整合資料，以及競逐獎項企業所自行提供的文件及報告等，進行全方位綜合遴選評估，希冀擇選出具備高度永續管理意識與實務作為的企業與機構代表並予以表揚。

圖2. 4月19日舉辦首屆「成功永續金質獎」頒獎典禮；圖片來源：成功大學提供

4家機構獲獎

今年共4家機構脫穎而出，包括獲「治理金質獎」的誠美材料科技，以及榮獲「社會金質獎」的京城銀行、根基營造與唐氏症基金會。各家代表皆在典禮中分享其推動ESG的心路歷程與創新實例，包括永續金融、淨零工地管理、弱勢照護等跨領域實踐，為與會者帶來豐富的學習啟發。

首屆「成功永續金質獎」的獲獎企業囊括金融業、營造業、光電業等多元產業別，這些傑出企業分別在不同場域展現ESG理念於跨產業類別的實踐與深耕之多樣化與代表性，舉凡榮獲「社會金質獎」的企業與機構則展現出高度度員工關懷、社會參與及包容性政策之落地；而「治理金質獎」得獎企業，則以透明的資訊揭露與健全的內部治理架構獲得評審委員們的高度評價肯定。

見證企業的永續社會責任

「成功永續金質獎」頒獎典禮由成功大學副校長李俊璋擔任開幕嘉賓，李俊璋指出，SFTA聯盟所主辦的成功永續金質獎，便是為了呼應成功大學的大學社會責任使命，期待透過表揚在ESG具傑出表現的績優企業與機構，號召並引領更多台灣企業與機構見賢思齊，擴大帶動在地企業與各產業對永續行動策略的實踐力。永續不只是流行口號，而是對環境、社會與治理多元責任實際承諾的落實。每一項金質獎殊榮都是對得獎企業與機構在環境減碳、社會責任與公司治理實踐的深刻肯定。在這次永續金質獎得獎的企業，意味著企業管理層峰對ESG永續發展的堅定信念，展現由上而下的管理實務力行，更顯示出企業未來無論面對自然與氣候變遷、社會公義與科技變革等多重挑戰下的潛在創新韌性。

圖3. 成功大學副校長李俊璋擔任開幕嘉賓並致詞指出，成大SFTA聯盟所主辦的成功永續金質獎，呼應成功大學的大學社會責任使命；圖片來源：成功大學提供

成功大學SFTA聯盟召集人兼管理學院院長暨FinTech商創研究中心主任黃宇翔也到場致詞，黃宇翔指出，我國為數最多的就是中小企業，如何在有限的資源分別從內部公司治理、社會關懷及環境保護等三方面排序規劃永續精進的管理路徑，才能在全球關注永續倡議趨勢與國際碳關稅壁壘日益競爭激烈的環境中，建立自身在產業供應鏈或國際貿易中的營運韌性與競爭優勢。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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