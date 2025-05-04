2025智慧車電國際產業趨勢

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

隨著智慧駕駛與電動車技術的蓬勃發展，全球汽車產業正經歷前所未有的變革。各國政府與國際車廠均積極投入研發資源，加速推動電動化與智慧化轉型。在觀察智慧車產業變化的同時，不能忽視現今國際政經趨勢所帶來的衝擊和不確定性，可能造成車系供應鏈的再遷移，加上AI跟新能源的技術正在改變車輛產業，都將成為影響未來新世代車輛技術發展的關鍵因素。

關稅與匯率戰衝擊

電電公會台灣車輛系統整合聯盟（V-team）日前舉辦「2025智駕電動車技術趨勢研討會」，中華經濟研究院副主任戴志言指出，美中貿易戰造成車輛產業發展呈現分裂，在中國生產零組件的台商，將面臨產能去化危機。而美國新政府上台可能發動關稅與匯率戰，對於回台生產的台商來講產生很大的衝擊，不利回台生產出口台商經營美國市場，因為台商目前在台灣生產再銷售到美國的優勢，可能會被關稅稅率和匯率的因素給抵消掉，也讓大家開始對於未來規劃有一些比較不一樣的想法。過去台灣廠商採取低成本的策略、逐水草而居，哪邊成本較低就往那邊去，低成本策略在未來競爭環境下的影響性降低，因為跑到哪裡生產都一樣面對高關稅問題，反而對於提升差異性與科技創新的要求會更高。

圖2. 中華經濟研究院副主任戴志言出席「2025智駕電動車技術趨勢研討會」分享智慧車電產業的最新趨勢；攝影：北美智權報╱吳碧娥

產業供應鏈遷移與變形

從前兩年開始，中國車系供應鏈已經成為全球出口主力，中國品牌取代傳統大廠成為出口主力，全球供應鏈系統呈現歐、美、日、中四大體系，且中國創新產品比例日增，在這種情況下，國際圍堵中國的政策會讓全球工業的複雜度再提高，會不會產生供應鏈再遷移的現象，也是需要特別留意的問題點；另一方面，雖然科技創新很重要，但因為市場被切割了，新創科技越來越難透過全球生產的供應模式，像過去一樣利用規模經濟來取勝，這也是另外一個難題。

科技跨界融合現象日增

第三個現象是科技跨界融合現象日增，AI跟新能源的技術在正改變車輛產業，消費者的車輛體驗介面開始出現資訊融合的挑戰，以後車輛的智慧座艙上面，可能需要整合很多不同的裝置（device），不僅硬體跌價速度加快，如何讓消費者在使用上有更好的體驗，這件事情其實不容易做。

最後就是跨界的現象出來後，車用系統專屬介面會讓車輛的售後服務市場出現新的障礙，萬物上車皆需晶片與通訊規範，比方車輛開始智慧化，使用的是新一代的智慧車燈，如果今天車主想要更換副廠零件，也必須保證它是否能相融，和過去汽車更換零組件的邏輯亦是大相逕庭。

從「CASE」到「AI for Automotive」

戴志言指出，當前AI在汽車產業中有四大主要發展趨勢。伴隨生成式AI崛起， 自動駕駛 是一個很重要的趨勢，包括交通號誌識別、目標檢測的感知系統，和車輛控制、安全系統的控制系統；第二則是 智慧車內體驗 ，使用AI增強客戶體驗，提高客戶誠度和滿意度，並利用車聯網服務對車輛性能、位置或駕駛員行為的實時分析。從汽車產業的應用層面上來看， 供應鏈 跟 能源管理 這兩個部分值得關注，智慧供應鏈方面，像是利用AI進行汽車製造、品質控制和供應鏈優化；電動汽車能源包含電池優化、自主充電和能源管理，並利用AI分析車輛感測器數據和歷史數據、進行機械故障的預測性維護。

觀察車輛產業未來發展，將從「CASE」到「AI for Automotive」，戴志言解釋，市售新車多數都已具備聯網功能，並提供改裝套件的售後服務，電動車成為新動力主流選項之一，進一步推動潔淨動力的多元市場。在汽車科技中，CASE特徴（車聯網、自動駕駛、共享汽車經濟及電動）成為未來新車的基本配備，並扮演日益重要的角色，未來發展將走向「AI for Automotive」新階段，自駕車技術帶來新衝擊，車用AI技術及自駕車服務平台帶動創新的服務應用，AI促成更個人化平價運輸服務，形成以AI為基礎的交通行動服務（AI-based MaaSS）模式。數據（Data）將形成支撐未來汽車電子發展基礎。從感測器整合（Sensor Fusion）到資料融合（Data Fusion），以CASE技術為基礎推動環境資料融合、感知發展的機會。

AI應用成為未來重要的車用科技，在邁向無人駕駛的過程中，車用AI功能與資料需求明顯增加，未來途徑如生成式AI走向通用原則式AI，需要更多感測元件、環境資訊AI交互整合技術，以達成惡劣天候、高齡駕駛輔助、前瞻物流系統的運作要求；軟硬體架構上必須維持不同世代車輛之間顧客體驗的一致性，但AI新科技要如何解決舊車改裝升級與高昂成本仍是問題。

多元應用需求日增

戴志言強調，自駕車的技術，其實是機器人感知與決策能力的縮影，車用AI只是開始，下一步是通用人工智慧（AGI）與機器人結合。智慧車電的運用日趨多元，已非以往單純負責車輛控制系統娛樂，更大的價值在於不同駕駛情境的對應，新一代的車電能夠辨識駕駛員與情境的差異，提供更為安全的駕駛環境。隨著車用AI技術發展迅速，未來所有車輛都具備聯網與資料收集處理功能，車用AI成為下一個重要的發展科技項目，要注意從AI到AGI的差異，設計邏輯與應用的方式有所不同。而透過生成式AI、感測器與資料融合技術等方式，將會更強化人與車之間的互動模式，系統工程整合需求亦將明顯增加，於同一個平台中發展出以不同駕駛為主的技術解決方案，智慧車電更強調人機互動。

提升從零組件到關鍵模組的系統能力

戴志言建議，由於車電零組件進入技術成熟與價格下滑階段，若以零組件銷售作為定位，將遭遇更多的價格競爭壓力，軟體開發能力未來在關鍵模組以及次系統的發展上重要性日增，特別是在車用AI逐漸普及的情形之下，廠商間的合作模式將成為重要的關鍵因素，必須提升從零組件到關鍵模組的系統能力，台灣特有環境結合數位科技應用的發展機會，或可成為未來車電產業發展的特色。此外，為因應車輛產業未來訂閱制模式的發展，必須強化不同情境應用下的技術與商業創新機會，透過硬體結合軟體AI，提供車廠和駕駛員服務需求，由於技術與商業創新是持續不斷改良的過程，在各類情境下提供有價值的服務，將成為未來各車廠與零件供應商發展的核心概念。

資料來源：

1.2025/4/24，電電公會主辦「2025智駕電動車技術趨勢研討會」，戴志言簡報。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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