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「痠」、「痛」大不同：神經醫學邁入精準治療新時代

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 在國科會的支持下，中研院生醫所陳志成特聘研究員團隊，發現「痠」、「痛」是不同的感覺（症狀），誘發痠的神經並非痛覺神經，而是「本體感覺神經」；圖片來源：國科會提供
圖1. 在國科會的支持下，中研院生醫所陳志成特聘研究員團隊，發現「痠」、「痛」是不同的感覺（症狀），誘發痠的神經並非痛覺神經，而是「本體感覺神經」；圖片來源：國科會提供

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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

痠痛是「痠」還是「痛」？，肌肉骨骼痠痛是在台灣醫療支出的第一名，但這類慢性痠痛往往難以有效被治療。為找出痠痛的真正原因，以對症下藥，中央研究院生物醫學研究所陳志成特聘研究員團隊，在國科會腦科技專案計畫及中研院深耕計畫的支持下，發現「痠」和「痛」，其實是不同的感覺（症狀），誘發痠的神經並非痛覺神經，而是「本體感覺神經」；痠覺神經的過度活化，才是組織酸化、造成慢性痠痛的主因。此一系列成果，發表於國際頂尖期刊「科學前緣」（SCIENCE ADVANCES）。

顛覆過去50年來醫學界觀念

研究團隊證明痠覺神經不同於痛覺神經，並發現本體感覺神經就是種痠覺神經。組織酸化主要會刺激本體感覺神經，進而誘發痠感而非痛感。這個結果顛覆過去50年來醫學界的觀念，且創造 Sngception （痠覺）這個名詞，Sngception 的字首 Sng 是台語「痠」的羅馬拼音，由於語言文化的差異，「痠覺」不同於「痛覺」的概念，只有在漢藏語系才有，其他西方語系或阿爾泰語系（日、韓）都將痠、痛視為「痛」。此團隊成員包括英國、美國和德國的國際學者，一致對Sngception的概念表示肯定。由台灣在國際重要學術期刊發表領域首創Sngception名詞，往後將被沿用下去，有望讓台灣成為這個新興神經科學研究領域的主導者，享有絕對的話語權。

可望減少無效止痛的醫療支出

目前北醫、萬芳、雙和醫院的門診醫令系統已導入痠覺量表，未來將繼續推廣至其他醫療院所，藉由確認痠和痛為不同的感覺，有助於臨床進行痠和痛的精準診斷，並對症下藥，可避免無科學依據的無效止痛處置，也可避免止痛藥的浪費，進而推動未來止痠藥物的開發，預期可為台灣減少鉅額無效止痛的醫療支出（台灣健保藥物支出一年超過2000 億，使用人數最多的就是止痛藥物），這對台灣的社會、經濟及生醫科技發展，都將有深遠、巨大的影響。團隊也將在近期制定「痠覺詞彙」，重新建構痠覺醫學與痛覺醫學，開啟全球「痠」、「痛」精準醫學的新時代。

國科會表示，陳志成特聘研究員團隊的研究，從學理上徹底顛覆疼痛醫學的中心理論。痠覺神經的發現，為不同的臨床症狀提供神經學的基礎，開啟痠覺醫學的新紀元。而止痠藥物或臨床處置方法，將為生醫產業與醫學領域帶來新一波革命，為廣大受痠痛困擾的患者帶來福音。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報資深編輯
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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