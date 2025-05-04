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USPTO延續案附加費新增說明彙整

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

USPTO發布《延續案附加費快速參考指引》（CONTINUING APPLICATION FEE (CAF) QUICK REFERENCE GUIDE），本文整理其中新增說明例供讀者參考。

一如先前報導[1]，USPTO 2025專利規費調整方案導入數項規費項目，且已於2025年1月19日開始實施。USPTO官網為此次規費調整特闢網頁，匯整新增規費項目快速參考指引及說明例，進一步釐清其判斷標準及違規案件處置方式。[2]本文僅先就其中的USPTO《延續案附加費快速參考指引》（Continuing Application Fee (CAF) Quick Reference Guide），整理USPTO新增說明例。

延續案附加費計算原則

延續案附加費是新增法條37 CFR 1.17(w)創設項目。

(1) 基本概念

簡言之，一申請案先取兩個日期，一是其本身申請日，二是其Earliest Benefit Date（EBD）。若兩者相距超過6年，即應繳37 CFR 1.17(w)(1)延續案附加費；若兩者相距進一步超過9年，即應繳37 CFR 1.17(w)(2)延續案附加費（若該案先前已繳納過37 CFR 1.17(w)(1)延續案附加費，只需加繳37 CFR 1.17(w)(1)及37 CFR 1.17(w)(2)的差額）。

(2) EBD

所謂EBD，是一案依35 U.S.C. 120、121、365(c)、386(c)及37 CFR 1.78(d)主張的最早優先權日，即排除外國優先權案及依35 U.S.C. 119主張的美國暫時案，從中選取最早申請的被主張案申請日。

(3) 適用案件類型

含發明、植物、設計、Reissue所有專利類型的延續案，包括連續案（continuation application）、分割案（divisional application）、部分連續案（continuation-in-part application），甚至非延續案類型的Reissue案，只要出現規定情況，都可能被加徵延續案附加費。

(4) 6年/9年期限遇週末假日的例外原則

EBD起算6年的日期，若恰是週末或美國哥倫比亞特區聯邦假日，這種情況下延至下一工作日提交延續案，USPTO視其申請日距EBD期間為未超過6年，不會加徵延續案附加費。EBD起算9年的日期，若恰是週末或美國哥倫比亞特區聯邦假日，這種情況下延至下一工作日提交延續案，USPTO視其申請日距EBD期間為未超過9年，不會加徵9年延續案附加費，僅徵收6年延續案附加費。

未依規定繳費的後果

假使一案某項優先權主張應繳但未繳延續案附加費，即未滿足優先權主張要件，USPTO已表明不會接受該項優先權主張，故也不予登錄。USPTO《延續案附加費快速參考指引》新增說明例16及17，可作為參考。

(1) 說明例16

(2) 說明例17

補救方式

應繳但未繳延續案附加費，一般仍有補救辦法。USPTO《延續案附加費快速參考指引》新增說明例18、13~15，可作為參考：

(1) 說明例18（承「2說明例17」）

(2) 說明例13~15（拖至專利授權公告後才補救）

Reissue案的判斷及處理方式

若新案為Reissue申請案，一開始應取原專利EBD作該Reissue新案的EBD。假設Reissue申請案的ADS僅列原專利已依35 U.S.C. 120、121、365(c)、386(c)及37 CFR 1.78(d)主張的優先權，免繳延續案附加費。但2025年1月19日起，遇有以下狀況，就須繳延續案附加費：依前述法條新增原專利沒有依法主張的優先權，且Reissue案本身申請日距其EBD相隔逾6年。USPTO《延續案附加費快速參考指引》新增說明例19~21可作為參考：

備註 ：

[1] 《北美智權報》第371期〈USPTO將於2025/01/19開徵IDS及延續案附加費〉，請見https://naipnews.naipo.com/1487

[2] Summary of 2025 patent fee changes，請見https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/summary-2025-patent-fee-changes

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