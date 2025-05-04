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商標侵權刑事責任之主觀犯罪構成要件認定

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

邱英武╱北美智權　智權法規研究組資深副理

要抓別人侵犯自己的商標權，且係以商標法第95條第1項第3款去究責時，要注意侵害嫌疑人的主觀犯罪構成要件是否具備。

陳先生經營衛生材料產品的製造與銷售，為能確實保護公司產品，於是在民國110年7月7日向台灣智慧財產局 (TIPO) 提出「金色盾牌」圖樣的商標申請，隱喻可以防止侵害，並於110年12月1日獲准註冊取得商標權。剛好，近幾年發生疫情，陳先生的防疫產品熱銷，商標也跟著有更多人知曉。為此，陳先生乘勝追擊，在電商平台PCHOME、MOMO、東森購物、蝦皮、淘寶…等上架相關產品，獲利頗豐。

111年2月過年屆至期間，陳先生在公司倉庫中安排出貨事宜時，收到一則業務傳過來的LINE通知，看到和公司註冊商標近似的同類型產品，也在電商平台中銷售，銷售人是王先生。陳先生於是向當初委託申請商標的事務所洽詢，討論如何因應此項商標權侵害的案件。經過多日討論，陳先生認為智慧財產權不應這樣被踐踏，決定向王先生提出商標侵權刑事訴訟，主張的條文是商標法第95條第1項第3款的刑事責任。

法院審理過程中，雙方均提出對自己有利的證據，陳先生提出在各大平台的大量銷售紀錄，塑造自己的商標應具有著名商標的意義。王先生憑著輸人不輸陣的心態，也提供大量資料證明自己沒有侵權。其中一份資料有著重大的影響，就是，對於自己的產品商標，雖然沒有提出申請與註冊，但是在陳先生之110年7月7日商標申請日前，已經與繪圖廠商討論商標圖樣的設計並定稿，有相關電子郵件紀錄可以參酌，僅是於110年7月7日後方將圖樣輸出印製在產品包裝，在包裝產品後於市場銷售。也因此，王先生並未被以違反商標法第95條第1項第3款的規定處以刑事責任。

想要將侵害自己的商標權之人，以刑事處罰去應對時，除了要捉到實際侵權物品外，還要注意侵權行為人的主觀犯意［故意］是否存在。從商標法第95條第1項[1]第3款的條文中雖沒有清楚記載故意之要件，但於智慧財產法院103年度刑智上易字第11號判決理由四(一)中清楚記載「按行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條定有明文。而商標法第95條第3款之侵害商標權罪，既無處罰過失行為之特別規定，自須以行為係出於侵害商標權之故意，始能成罪。」[2]

智慧財產法院110年度刑智上易字第59號判決理由五(四)中也清楚記載「再按商標法第95條第3 款犯罪之成立，除須於同一或類似之商品，使用近似之商標圖樣，而有致相關消費者發生混淆誤認之虞之客觀行為外，尚須具有侵害註冊商標之主觀犯意始足當之，若行為人主觀上無侵害註冊商標權之故意，即難論以本條款之罪。」[3]

從上述二判決中可清楚知曉，對於違反商標法第95條第1項第3款的行為，必須要再去考量犯罪嫌疑人的主觀犯罪構成要件之故意。王先生無以主觀故意去侵害陳先生商標權，而是以自己已經設計完成的商標圖樣作為產品包裝故意，去行使該商標圖樣，而不是以侵害故意去行使商標圖樣。所以並無侵權故意的存在，頂多只能說王先生未細查商標註冊登記簿資料，而過失行使與已經被註冊商標近似的商標圖樣。就如前述判決內容，商標法第95條第1項第3款並無處罰過失犯的特別規定，無法以過失犯加以究責。而涉及民事責任部分，請見北美智權報378期《代工合約結束後，繼續使用有商標權的商品包裝或容器會侵權嗎?》。

備註：

[1] 未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

[2] 智慧財產法院103年度刑智上易字第11號刑事判決

[3] 智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第59號刑事判決

作者：邱英武
現任：北美智權 智權法規研究組主管
經歷：電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師（1995-2002）

智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

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