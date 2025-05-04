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USPTO成立專案小組強化專利防弊機制

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源：USPTO官網
圖片來源：USPTO官網

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

美國專利商標局（USPTO）4月16日宣布成立「專利詐欺檢測與防制工作小組」（PATENT FRAUD DETECTION AND MITIGATION WORKING GROUP），透過跨部門協作擴大監管行動，以遏止不當專利申請行為、維護美國專利體系公信力，並加速審查效率。

USPTO強調，此舉彰顯該局持續強化專利申請與複審程序之把關機制，以應對日趨複雜的系統性風險。新成立的工作小組將聚焦三大任務：

  1. 審查錯誤費用認證：嚴格核實「微型實體」（micro entity）與「小型實體」（small entity）申請資格，避免不當減免規費。

  2. 監控異常申請案：運用數據分析技術追蹤可疑申請模式，防堵濫用專利程序行為。

  3. 調查虛假陳述：針對偽造簽名、提供不實資訊等情事啟動行政調查，必要時祭出制裁處分。

為提升資訊透明度，USPTO同步啟用「專利系統威脅警示專區」網頁，整合最新風險情報與防制成果數據，供公眾即時查詢。局方表示，未來將定期公佈工作小組執法統計，並建立業界通報管道。

「專利品質是創新經濟的基石」，USPTO指出，新制結合技術工具與法規執行，目標在縮短平均專利審查週期同時，維繫申請程序的公平性。即日起，利害關係人可透過官網「打擊專利詐欺專區」提交舉報與查詢執法進展。

專案小組六大防弊措施曝光　捍衛專利系統可信度

USPTO強調，專利制度透過法律保護激勵發明人投入創新，而維持系統公信力是推動科技發展的核心任務。為此成立的「專利詐欺檢測與防制工作小組」正式公布行動綱領，透過六大策略築起防護網。

該工作小組核心任務包括：

  1. 虛假陳述調查：徹查申請文件偽造簽名、不實聲明等情事，必要時啟動行政制裁

  2. 費用認證把關：嚴格審查微型與小型實體資格，杜絕規費減免濫用

  3. 異常申請追蹤：運用AI模型偵測可疑申請模式，建立風險預警機制

  4. 法律服務監管：禁止非執業人員違法提供專利代理服務，維護專業倫理

  5. 單一窗口通報：設立專利威脅舉報平台，整合內外部情資

  6. 系統動態升級：定期更新審查流程與數據庫，即時應對新型態詐欺手法

USPTO技術長透露，專案小組已建置「專利威脅數據儀表板」，透過可視化圖表呈現詐欺模式熱點區域與查緝成效。其中以「數字圖示」（Number Icon）為核心的統計模組，可即時顯示虛假陳述、異常申請等關鍵指標變化。

「專利威脅數據儀表板」，透過可視化圖表呈現詐欺模式熱點區域與查緝成效；20250423;圖片來源：USPTO
「專利威脅數據儀表板」，透過可視化圖表呈現詐欺模式熱點區域與查緝成效；20250423;圖片來源：USPTO

「每件專利文件都代表創新信任鏈的起點。」USPTO強調，工作小組將採取「預防性審查」策略，透過事前偵測降低後端爭議。即日起公眾可於官網「專利誠信專區」查詢最新威脅預警通報，業界專家亦可申請加入專利守門人聯盟（Patent Guardian Alliance），共同維護智財生態系。

（ 官網連結：www.uspto.gov/patent-fraud-enforcement

（數據查詢：www.uspto.gov/patent-threats-dashboard｜舉報專線：1-800-PAT-ALERT）

參考資料：

  1. USPTO announces new group to mitigate threats to the patent system, April 16, 2025, USPTO

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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