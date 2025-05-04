全球專利競逐新局：台灣在半導體與數位科技的戰略角色

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在全球知識經濟激烈競逐之際，專利已成為衡量國家創新能量與產業競爭力的重要指標。智慧財產局 (TIPO) 局長廖承威於4月16日在科睿唯安舉辦的《2025全球百大創新機構頒獎典禮暨唯安創新論壇》活動上，發表專題演講，深入分析全球專利趨勢、台灣佈局現況及未來策略，勾勒出台灣於全球創新版圖中的重要定位與挑戰。

專利量體與質量並重：全球競局變化中求定位

從數據來看，中國大陸仍以每年逾百萬件的專利申請量穩居世界之冠。雖然國知局 (CNIPA) 申長雨局長上任後指出高數量的專利中可能存在品質不一的問題，但在政策導向及補助措施的推動下，其專利總量依然持續攀升。與此同時，印度亦展現出強勢崛起的態勢，憑藉龐大的人口基底與全球產業供應鏈南移的趨勢，成為新興市場中不可忽視的力量。

智慧財產局 局長廖承威指出，單純以絕對數字評比各國專利申請量，容易因國家人口基數差異而失真，因此以「每百萬人口的專利申請量」作為比較基準，才能更真實地反映國家創新力；攝影：北美智權報／李淑蓮。

廖承威特別強調，單純以絕對數字評比各國專利申請量，容易因國家人口基數差異而失真，因此以「每百萬人口的專利申請量」作為比較基準，才能更真實地反映國家創新力。以此觀之，台灣於2023年在美國專利商標局（USPTO）每百萬人專利申請量中高居全球第一，成功超越連續多年保持領先的以色列，顯示出台灣在全球創新競技場上的堅強實力。

科技融合與半導體領航：台灣產業聚焦之路

全球專利申請領域中，數位通訊、運算科技與電子機械成為主流，反映出科技跨界融合（Technology Convergence）的時代趨勢。尤其是AI、ICT（資訊與通訊技術）與半導體三大領域，在全球專利版圖上形成壓倒性優勢。

台灣的表現尤為亮眼。廖承威指出，在國際專利合作條約（PCT）申請中，台灣以半導體技術領先群雄。無論是本國企業，或是在台布局的跨國企業，均將半導體技術視為核心戰略，推升台灣相關專利申請總量達到約三成。特別是來自韓國的企業，對台灣半導體領域的申請佈局相當積極，占比近三成，反映出台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。

這樣的成果也直接反映在企業表現上。台積電自2016年起，連續蟬聯智慧局百大專利申請榜首，其帶動效應亦使工研院等學研機構在創新能量上逐年提升，顯示出台灣產官學研體系的深厚實力與協同作用。

產業轉型關鍵：深化國際布局，推動質量升級

面對全球競爭態勢，廖承威指出，台灣必須深化專利質量，並推動國際布局。以目前全球趨勢觀察，數位通訊與運算科技仍是主流；但新興領域如AI、生成式AI及綠色科技，正迅速崛起，也不容忽視。

從斯坦福大學的研究報告來看，自2012年起，中國大陸在AI相關專利申請量上快速超車美國，展現強大的成長力道。廖承威也提醒，生成式AI的爆發將帶動產學合作的重要性，因為學術界能以更快的速度發表新知，成為產業界佈局未來技術的前哨站。

此外，在全球PCT申請中，美國仍保有運算科技與醫療技術雙強的態勢，而亞洲國家則集中於數位通訊與電子領域。雖然台灣在全球半導體領域中表現突出，但也需關注未來在AI、綠能等新興領域的專利布局，避免過度集中於單一產業。

智慧局策略：建構專利生態系，支援產業升級

為因應產業轉型與國際競爭，智慧局推動多項政策。廖承威特別介紹了免費開放的GPSS全球專利檢索系統，希望協助中小企業、新創公司降低專利佈局門檻。資料庫特別針對東方語系調教，提升使用者檢索體驗，並與國際大型資料庫互補，讓企業能以更低成本掌握全球專利動態。

在綠色科技領域部分，智慧局推出綠色技術加速審查機制，只要涉及節能減碳等領域，便可於6個月內取得審查結果，加速企業在ESG（環境、社會、治理）領域的布局。

針對新創企業，廖承威也提到，「新創專利加速機制」可使專利於2個半月內完成審查，大幅縮短上市或跨國申請的時程，有助新創公司快速取得技術防護。

值得一提的是，智慧局亦推廣「電話面詢」機制，讓專利申請人無須長途跋涉，即可遠端與審查官溝通，提升申請效率。尤其對於海外布局、跨國研發的企業而言，這項制度可大幅節省時間與成本。

產官學攜手：以創新驅動台灣下一個高峰

廖承威最後呼籲，未來台灣在全球專利競局中，不僅需維持半導體等既有優勢，更應積極擴展至AI、綠色能源與新興科技領域。而企業高層對知識產權的重視，將是帶動公司創新動能的關鍵。

為此，智慧局每年也辦理「產業專利分析與布局競賽」及「國家發明獎」，希望透過獎勵機制，引導企業及學研機構將創新轉化為具體的市場競爭力。未來，台灣若能在專利質量、國際布局與跨領域融合三方面同步精進，將能在全球創新賽局中，穩固自身的戰略位置，邁向下一個科技高峰。

附錄：科睿唯安2025年全球百大創新機構，台灣13家獲選穩居全球第三

科睿唯安（Clarivate）4月16日舉辦了《2025全球百大創機構頒獎典禮》，今年台灣以13家獲選機構再度蟬聯全球第三，僅次於日本（33家）和美國（18家）；上榜機構按英文字母順序為華碩（ASUS）、友達光電 （AUO）、中光電（Coretronic）、台達電（Delta Electronics）、鴻海（Foxconn）、工業技術研究院（ITRI）、聯發科（MediaTek）、南亞科技（Nanya Technology）、廣達電腦（Quanta Computer）、瑞昱半導體（RealTek Semiconductor）、台積電（TSMC）、華邦電子（Winbond）、以及緯創資通（Wistron）。

今年名單涵蓋11個國家與地區，相較去年增加1個。日本以33家機構上榜穩居全球最大創新機構國（比2024年少5家）；其次為美國的18家位居第二；台灣13家、德國和南韓各有8家、法國7家、中國6家、瑞士3家、荷蘭2家，瑞典和今年重返榜單的芬蘭則各有1家。

就產業別來看，與2024年各產業別的占比變化不大，僅有個別領域增減一至兩個名次。今年有四個領域的入選機構增加、五個領域的數量減少；其中，電子和運算設備產業的占比仍為最高，其次依序為半導體、工業系統和汽車產業。

全球百大創新機構排名由科睿唯安智慧財產權與創新研究中心編制，以嚴謹的研究方法為本並採用德溫特強度指數（Derwent Strength Index），該指數源自德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index，簡稱DWPI）與全球專利資料，衡量各項發明的影響力、成功足跡、技術獨特性以及投資力度。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》379期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》】