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蘋果Apple Pencil專利曝光 將支援5G／多頻段無線通訊

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 蘋果Apple Pencil專利的專利示意圖；圖片來源：USPTO
圖1. 蘋果Apple Pencil專利的專利示意圖；圖片來源：USPTO

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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

美國專利商標局近日公佈了蘋果公司（Apple Inc.）的一項專利申請，可能涉及未來提供無線通訊的 USB-C版Apple Pencil。根據專利描述，蘋果計畫為手寫筆配備先進收發器電路，收發器電路可以使用一個或多個頻段發送和/或接收射頻訊號，支援Wi-Fi、藍牙、NFC、衛星導航及5G等多種頻段的射頻信號傳輸與接收，廣泛涵蓋從600MHz到300GHz的範圍。

根據科技媒體PatentlyApple報導，未來的Apple Pencil 可能包括輸入輸出電路，可用於將資料提供給Apple Pencil，並允許將資料從 Apple Pencil 提供給 iPad或其他設備。這款 Apple Pencil 還可能包括方向感應器、加速度計，以及其他可以偵測運動和觸控筆方向的組件。

雖然5G技術的具體應用尚未明確，但蘋果此前也曾公佈與Apple Vision Pro聯動的運動追蹤專利，推測Apple Pencil可能拓展至3D創作、遊戲等場景，進一步豐富應用生態的體驗。

參考資料：

2025/4/17，Apple invents a future Apple Pencil (USB-C) with an advanced antenna supporting multiple Wireless bands including 5G.

作者：吳碧娥
現任：北美智權報資深編輯
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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