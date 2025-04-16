《2025全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告：GenAI飆速發展 高科技業須縮小技術落差迎轉型

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

美國總統川普於今年4月初宣布對全球實施對等關稅政策，雖然隨後宣布暫緩實施，但仍是充滿不確定性。關稅政策對投資人信心和市場穩定性雖造成波動，但技術創新和營運精進的腳步仍持續推進，甚至更為積極。

勤業眾信聯合會計師事務於４月14日發布了《2025全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告（下稱），《報告》指出，2025年為生成式 AI （GenAI）和高科技、媒體及電信產業的「關鍵過渡年」「（Gap year），須縮小關鍵差距以發揮現有的技術潛力。生成式AI（GenAI）因其創新潛力備受期待，然而其發展仍面臨多重挑戰，亟需產業與政策端攜手因應。當前關鍵課題包括：電力與再生能源目標間的落差、深偽技術引發的信任問題、代理型AI（Agentic AI）發展、雲端運算高昂成本。須系統化克服多重挑戰與限制，方可推動產業邁向AI驅動的未來。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇資深會計師；圖片提供：勤業眾信

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇資深會計師表示，美國近期數度宣布調整關稅政策，衝擊市場信心，突顯全球對美貿易政策變動高度敏感。台灣對美出口以電子零組件及資通產品為大宗，儘管半導體目前尚未列入課稅範圍，但台灣身為全球晶片供應鏈及高科技產業重鎮，未來整體電子供應鏈族群仍可能受波及。在短期收益與長期發展的雙重考量下，企業預期將優先關注營運層面的及時調整，然整體技術發展與營運策略出現重大調整的機率相對較低。面對全球經濟政策變局與貿易壓力及地緣政治衝擊，企業應更重視技術升級，保持競爭力並積極發展多元化市場，以分散潛在不確定性的風險。

《報告》指出，生成式AI的發展正加速進行，未來將邁入代理型AI的時代，其具備強大潛能，預期將進一步提升知識型工作的效率與深度。NVIDIA執行長黃仁勳在3月舉行的2025 GTC大會中，聚焦探討人形機器人、代理型AI與矽光子技術（Silicon Photonics），展現出生成式AI正邁入多元場景應用階段，進一步提升AI高效能運算需求與發展。然而，營運成本提升、電力資源需求及環境永續議題，也為企業導入AI帶來挑戰。面對政策與技術升級的雙重壓力下，企業如何透過AI技術研發驅動產業升級，並在永續發展與技術創新間取得平衡，將是未來關鍵。

關鍵趨勢一：「算力即電力」能源消耗倍增，企業佈局能源轉型解決方案

隨著AI需求快速成長，大型企業加速擴建資料中心，以支援生成式AI與高效運算所需的龐大算力。隨著大型語言模型規模擴大，整體用電量同步上升。勤業眾信預測，若AI技術與資料處理效率持續提升，至2030 年，全球資料中心的用電量將突破 1,000 太瓦時（TWh），幾乎是目前的兩倍。

全球科技企業雖已承諾落實淨零碳排的目標，但仍須積極尋找兼顧永續發展與市場成長的解方。除了透過電力購買協議（PPA）與再生能源供應商簽訂長期合約外，亦可從提升AI晶片能源效率、導入邊緣運算、優化演算法等面向著手，加強生成式AI的能源管理。為了將台灣打造成人工智慧之島，台灣高科技產業應與政府共同合作，完善綠電供應機制，善用人工智慧加速邁向淨零目標。

關鍵趨勢二：代理型AI崛起，企業採用率預估在 2025 年將達 25%

代理型AI建構於大型語言模型（LLM）基礎上，相較傳統機器學習或深度學習方法，更具靈活性與廣泛應用潛力，能自主規劃任務、執行決策和實現預設目標。《報告》預測，至2025 年導入生成式 AI 的企業，將有25%會佈局代理型AI，並預計於 2027 年成長至 50%，顯示其技術潛力正受到廣泛關注。潛在應用場景包括新一代客戶服務代理型 AI，可整合多模態資料，不僅支援文字輸入，亦能結合語音與影像互動，全面優化服務流程與客戶體驗。

另一關鍵應用為 AI 法遵系統，能即時解析複雜法規與內部文件，協助企業進行合規風險評估，特別對金融服務、醫療照護等高度監理產業，提供具體法條依據與分析建議，有效提升法遵作業效率與判斷精準度。NVIDIA與Google Cloud共同宣布支援在地端部署 Gemini 系列 AI 模型，進一步強化代理型 AI 推理功能，提升企業導入的可行性與效能。

隨著代理型AI技術快速演進，企業應及早規劃導入策略，建構完善的資料管理、資安防護與治理架構，確保應用之安全性與合規性。同時，建議盤點可由AI強化的高價值業務流程，進行重整與優化，以提升整體營運效能與競爭力。

關鍵趨勢三：智慧型手機與筆記型電腦挑戰生成式AI實力

智慧型手機及個人電腦是全球最普及的消費性科技產品，但隨著市場日趨飽和、消費者換機週期拉長，產品創新正面臨挑戰。生成式AI的導入為產業注入新動能，有望帶動新一波升級潮。未來智慧裝置可能逐步進化為具備代理型AI技術的平台，重新定義人機互動模式。

然而，產業將面臨高昂開發成本、能源消耗、使用信任與監管安全等多重挑戰，如何建立使用者對代理型AI的信任，將成為推動應用落地的關鍵，市場接受度仍需時間驗證。IDC資料顯示，企業正大幅加快AI PC的汰換與導入，預估2028年商用AI 電腦出貨量將成長到1.38億台；今年初美國消費性電子大展（Consumer Electronics Show, CES）多家企業亦展示搭載AI功能的PC與穿戴式裝置，反映產業對生成式 AI 推動創新的高度期待。值得注意的是，消費者對創新功能的採納速度，仍是決定銷售結果的關鍵。再者，全球關稅政策的不確定性將影響終端需求表現，需持續關注市場動態與政策走向。

關鍵趨勢四：矽光子技術加速運算，多場景中應用成為業界關注的焦點

矽光子技術近年備受關注，主要應用於高速資料傳輸與高效能運算。隨著生成式AI 、雲端服務及大數據分析的需求日益擴大，矽光子逐漸取代傳統電子傳輸，成為具突破性的技術方案。其具備高效能、低功耗及小型化等特性，成為新一代資料中心及 AI 運算架構的關鍵技術。預期大型企業將投入數十億美元來收購矽光子新創公司或相關領先部門，以搶占市場先機。值得關注的是，國際半導體產業協會（SEMI） 與工研院及多家企業於年初宣布成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，進一步展現矽光子技術在全球半導體與 AI 領域的戰略地位。

矽光子技術雖仍面臨成本與應用普及的挑戰，但在AI、雲端運算、量子運算和自動駕駛等新興領域扮演關鍵角色，具備長期發展潛力，並有望在短期內成為數位基礎建設中的核心技術之一。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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