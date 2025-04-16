2025綠能產業展望：綠色金融商機浮現

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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

隨著綠電採購市場白熱化，再生能源的供需市場受到各國政府重視，展望2025年，再生能源供應將持續增加、售電形式朝多樣化發展。經濟部統計，2025年預估綠電需求至少70億度，且未來綠電需求將呈現倍數成長趨勢，綠色金融商品開始普及化。為讓國內企業能夠買得到綠電，台電已經研議「電價分艙」，將電價分成綠電、低碳電力、一般電力三大3類，並規劃2025年起推出RE30低碳電力、共計16.6億度。

根據2015年196國所簽署的《巴黎協定》，全球碳排應於2050 年左右降至淨零，而2024年全球對低碳能源轉型的投資首次超過2兆美元，但除非在2025年至 2030年期間，全球能源轉型投資每年平均投入5.6兆美元，否則將難在2050年實現淨零排放目標。參考《彭博新能源財經》年度能源投資趨勢報告指出，全球目前能源轉型的投資水準僅，達到步入正軌所需的37%而已。

不過，隨著全球淨零轉型進程加速，企業為了確保產業競爭力，對於再生能源的需求也持續上升。回顧2024年再生能源發展，台灣除了持續發展光電與風電外，政府也相繼透過政策與市場機制調整，提高再生能源售電形式的多樣化，以利採購綠電並滿足百分百再生能源（RE100）要求。

電價分艙啟動

為了因應企業對低碳電力的需求，經濟部指示台電研議「電價分艙」，將電力分成純綠電、低碳電、一般電力等三類，因此台電規劃自2025年起推出RE30低碳電產品，首年推出約16.6億度（含綠電5億度），之後逐年增加，2027年RE30目標量是達100億度（含綠電30億度），以因應台灣供應鏈2030年須達到總用電量有30%來自再生能源的目標。此外，台電持續推動小額綠電銷售試辦計畫，原先僅提供太陽光電，現加入離岸風電，並推出日間型、全日型及冬日型綠電商品，以滿足不同企業用電需求。

為因應再生能源主導的電力結構與交易模式，行政院在今年1月通過「電業法部分條文修正草案」[1]，參考國際電業發展趨勢，整合發電、輸電、配電、售電資源，台電公司維持現行經營型態不分割，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定。

KPMG政府與基礎建設、綠能產業主持人陳文正指出，這次電業法主要修正方向包括：開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性；納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源；確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。未來，透過多元化的再生能源售電形式，將加速淨零轉型的腳步，並推動綠電市場穩定成長。

太陽能板代幣化

陳文正指出，隨著再生能源市場興盛，凸顯能源商品逐漸被發展成衍生性金融商品及期貨市場的商機，綠色金融商品開始普及化。

近期義大利能源巨頭，同時也是歐洲最大、全球第二大的電力公司 Enel Group，已經與義大利加密貨幣錢包公司 Conio 合作，在 Algorand區塊鏈上推出了太陽能電池板的代幣化產品，將太陽能電網代幣化來抵消住宅能源使用。 根據Enel集團和Conio合作的專案，允許用戶擁有太陽能板的部分所有權，無需安裝實體太陽能板即可擁有電池板的部分所有權，還可以扣除住宅電費。當用戶購買後，Enel Group 將代替用戶管理這些太陽能電池板，並調整實際的電能產量，幫助用戶抵扣他們的住宅電費。

Enel集團與 Conio合作全球第一個與帳單掛鉤的能源實用代幣ebitts，允許用戶購買在區塊鏈上創建和存儲的代幣，這些代幣代表位於不同區域的再生能源工廠（太陽能和風能）股份，透過區塊鏈讓取得再生能源變得更容易、更實惠、更永續，並降低取得清潔能源所需的成本[2]。

未來綠電供應展望

綠電供應方面，2024年太陽能與離岸風電在開發上皆遇到較多阻力，裝置容量增加速度趨緩。太陽能發展除地面型案場已較飽和外，也受政治情況影響，開發速度不如先前。風電方面，第二階段潛力場址離岸風場已於去年陸續併網，第三階段區塊開發第一期離岸風場雖已於2023年年底與能源署簽署行政契約，但在2024年也面臨市場困境，包括高售電價格、綠電買方信用評等要求、銀行融資額度受限等議題，因而風場皆未融資到位，亦無法開始施工安裝。區塊開發第二期風場雖於去年完成競標，但隨後面臨WTO對國產化政策的爭端，及政府鬆綁國產化規範，使風場開發仍存在不確定性。雖然如此，政府持續與風電業者討論，使風場能如期併網，以利RE100企業於2030年前的綠電承諾及國內能源轉型與減碳目標。

售電方面，政府相繼推出政策與市場機制調整，使售電形式朝多樣化發展，以滿足不同類型企業之綠電採購需求。為了解決離岸風電交易市場困境，經濟部2024年開始籌備由中鋼主導成立泛官股售電平台「台灣智慧電能公司」，由台智電先與離岸風場簽訂綠電信保機制（CPPA），並透過「統購分銷」的模式，再以一站式提供企業小額採購量與年期短的綠電商品，降低採購離岸風電的門檻，協助企業取得充足綠電、達到減碳目標。

備註：

[1]2025/1/9，政院通過「電業法」部分條文修正草案 有助推動能源結構轉型、促進綠電自由市場健全

[2] 參考資料：2025/1/25，ebitts: Enel rivoluziona l’energia green con la blockchain.

作者：吳碧娥
現任：北美智權報資深編輯
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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