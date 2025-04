工具機產業數位轉型 別忘記申請專利

IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS,電機電子工程師學會) 的EPS (ELECTRONICS PACKAGING SOCIETY,電子封裝學會於2月舉行了「2025異質整合藍圖第8屆年會」[1]。在為期3天的年會中,來自產、學、研不同領域的專家針對先進封裝如何提升性能表現及降低能耗方面的議題發表了精闢的研究成果;很明顯的,AI成為了先進封裝的發展核心。在摩爾定律已走到盡頭的時候,為了達到AI訓練及運作的高性能需求,封裝技術的再精進似乎成了唯一選項。由賓州州立大學(PENN STATE UNIVERSITY)電機工程系系主任MADHAVAN SWAMINATHAN教授主導的CHIMES研究中心,正在積極探索異質整合在AI硬體上的應用與挑戰。CHIMES(CENTER FOR HETEROGENEOUS INTEGRATION OF MICRO ELECTRONIC SYSTEMS)由美國賓州州立大學主導,整合了來自喬治亞理工、UCLA、MIT等多所名校與產業夥伴,是JUMP 2.0計畫[2]的旗艦研究中心。

2025-04-16 14:18