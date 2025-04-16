缺工問題成台灣產業發展緊箍咒 國發會加速修法搶國際人才

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會舉辦2025安侯建業領袖學院論壇【公司治理升級：打造人才競爭力新局】；圖片來源：KPMG提供
圖1. KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會舉辦2025安侯建業領袖學院論壇【公司治理升級：打造人才競爭力新局】；圖片來源：KPMG提供

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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

隨著美國總統川普宣布對等關稅措施，全球貿易和供應鏈重新洗牌，國際經濟籠罩在不確定性的陰影之下，對於台灣的伺服器、電腦、資通訊產品、工具機與汽車零組件等相關上下游供應鏈，都會遇到因負擔更高關稅成本而壓縮利潤的挑戰。除了外部壓力，台灣企業還面臨大缺工問題，成為產業發展的緊箍咒。為了協助企業育才、攬才及留才，國家發展委員會正在推動「國家人才競爭力躍升方案」，計畫在2028年延攬12萬名外國專業人才，並著手修改《外國專業人才延攬及僱用法》，讓更多國際人才願意來台灣工作。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會日前舉辦2025安侯建業領袖學院論壇，分析關稅戰火波及全球之際，企業如何在不穩定的環境下穩定軍心，制定留才與育才策略。

KPMG安侯建業主席陳俊光提醒，台灣人口結構變化將對產業長期發展造成影響，企業必須往未來三年、五年、甚至十年來看，人才布局要如何提前規劃，才能因應台灣的人口結構少子化、高齡化對企業人才的衝擊，而企業在面對市場變化時的佈局策略，更顯示出人才競爭力的重要性。

全球攬才成為國家重點政策

由於國人晚婚遲育影響生育數，造成台灣幼年及青壯年人口持續下降；老年人口將在2070年與青壯年人口相當。而在工作年齡人口中，2007年起，45～64歲中高齡工作者已占多數，其占比將自2037年起超過5成，台灣勞動力高齡化問題值得重視。

圖2. 2024～2070年台灣工作年齡人口趨勢；圖片來源：國家發展委員會
圖2. 2024～2070年台灣工作年齡人口趨勢；圖片來源：國家發展委員會

國家發展委員會參事林至美指出，為了因應台灣長期少子化所帶來的勞動力減少，政府正在推動「國家人才競爭力躍升方案」，透過「強化國家人才競爭力」與「全球攬才」兩大主軸，結合育才、攬才及留才措施與服務，以長期培養產業發展所需的人才及人力，目標在2028年培育45萬名AI、綠領及人文數位跨領域人才，並延攬12萬名外國專業人才。

因應後疫情時代全球經濟新局，以及來台僑外生與日俱增，為了留住具備台灣經驗的國際人才，政府預計將透過「延攬外國專業人才」、「建構完善留才生態系」、「擴大留用外國技術人力」等3大策略吸引國際人才。

圖3. 台灣全球攬才策略；圖片來源：國家發展委員會
圖3. 台灣全球攬才策略；圖片來源：國家發展委員會

半導體、人工智慧、次世代通訊、淨零、新創將是台灣未來發展的重點產業，透過辦理海內外攬才活動、就業相關說明會、國際展會推動全球攬才行動，延攬重點產業所需人才來台。為了精準觸及國際人才，國發會在美國與台大、清大、成大等校友會及在美僑胞深化合作，並與印度班加羅爾等20所大學、印度台大校友會等建立社群連結， 協助台達電、台積電、Nvidia等業者在印度攬才來台工作。此外，國發會、僑委會、外交部也向全球前1,000 大及其他優質大學畢業生招手，宣傳台灣攬才政策、來台管道及就業資訊，，後續將於美國、歐洲、東南亞、紐澳等區域辦理分區徵才說明會。針對數位遊牧型態國際人才，則是新增數位遊牧簽證，設定申請資格條件、審查程序及停居留期限。

《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案三大重點

為了在國際間競逐優秀人才，國發會正在加速修法流程，並於4/2預告修正《外國專業人才延攬及僱用法》，針對國外頂尖大學畢業生、外國特定專業人才配偶、尋職期畢業僑外生進一步鬆綁相關法規。目前該草案正在30日預告期間，歡迎各界提出意見與建議。

林至美指出，本次修法有三大重點，首先是鎖定世界大學排名前200名大學的畢業生來台工作，不一定要受雇特定企業，而是核發個人化工作許可，讓國外人才來台的工作型態可以更多元化；符合一定條件的國際人才配偶，也配套放寬依親的居留規定；在台畢業的橋外生，尋職期則由最長1年延長為2年，並放寬尋職期間的工作規定。

其次，近年數位遠距工作愈來愈普及，全球衍生的「數位游牧民族」（Digital Nomad）已成為各國攬才重點；台灣亦從2025年1月起核發數位遊牧簽證，國發會考量多數國家對數位牧民的停留期限都超過1年，因而將原本的「3+3」最長停留6個月，延長為最長停留2年。

另外，本次修法參考日本作法放寬永居折抵對象，對於年薪新台幣600萬元以上的全球菁英，提出來台1年即可申請永居的優惠；為吸引僑外碩、博士畢業生留在台灣從事專業工作，碩士以上的就學期間也可以折抵申請永久居留的連續居留期間。舉例來說，原本外國專業人才申請永久居留，須在台灣合法連續居留五年，這次修法後，若是在台灣取得博士學位者，則可折抵二年，只須合法連續在台居留三年從事專業工作，就能申請永久居留。不過，本次預告修正草案內容並未納入擴大租稅優惠，只能待日後在行政院、立法院期間繼續討論相關配套措施。

企業全球化的留才之道

面對跨文化、法律障礙以及市場競爭等挑戰，企業在全球化背景下的人才發展策略至關重要。安侯建業工業產業主持人陳其愷認為，企業在全球化競爭下的留才之道，除了要提供具競爭力的福利與報酬、增加多樣性福利，還要建立員工歸屬感，營造開放與支持的企業文化，為員工提供有吸引力的工作環境，公司要建立職涯規劃與發展機會，支援員工獲得跨部門或跨國的晉升與學習機會，更重要的是多元文化管理，尊重並接納不同文化的員工，才能留得住來自多元文化的國際人才。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道指出，美國對等關稅催化地緣政治風險，全球供應鏈調整加快進行，充分突顯台灣戰略產業布局及強化經濟韌性之重要性。為因應世界空前的大變局，未來台灣產業恐須加速升級轉型及多元發展。AI在各個層面體現其價值與影響力，在AI產業化、產業AI化趨勢下，AI供給端帶來的成長仍會持續，如何吸引並爭取更多AI人才，將是企業脫穎而出關鍵。

資料來源

  1. 2025/4/11，KPMG「2025安侯建業領袖學院論壇」簡報。

  2. 2025/4/2，國家發展委員會公告：預告外國專業人才延攬及僱用法修正草案

作者：吳碧娥
現任：北美智權報資深編輯
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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