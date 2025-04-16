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美國對等關稅政策下 台商佈局的策略與挑戰

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

美國總統川普宣布推動「對等關稅」（RECIPROCAL TARIFF）在全世界投下震撼彈，共有57個國家將被課徵高額對等關稅，而台灣則被開徵32%。雖然4/9緊急宣布對等關稅暫緩90天實施，但維持全球加徵10%基準關稅（中國則提高到125%）。美國是台灣廠商重要的出口大國，意味著不久後將面對原產地認定與報關策略雙重挑戰，台商應如何應對？

對等關稅源自於美國1962年《貿易擴張法》(Trade Expansion Act）第232條（簡稱美國232條款），由美國商務部產業與安全局用來調查進口產品是否危害國家安全，若產品對美有威脅，總統可加徵關稅、限制進口量或用其他招方法保護美國。因此，美國政府已分別於2025年3月12日、4月3日對鋼鐵鋁製品和汽車加徵25% 關稅；並將於5月3日對汽車零組件加徵25%關稅。

圖1. 美國加徵關稅稅率及時間軸一覽表；圖片來源：經濟部國際貿易署
圖1. 美國加徵關稅稅率及時間軸一覽表；圖片來源：經濟部國際貿易署

由於對等關稅正式實施後，台灣有可能被加徵32％的關稅，台灣廠商最關心的莫過於「我的產品出口到美國要被課多少稅？」經濟部國際貿易署指出，廠商可利用Market Access Map查詢產品的HTS Code及對應關稅，再確認該產品是否列於排除清單中，目前銅、藥品、半導體、能源、關鍵礦物、捐贈品、資訊材料、在途貨物、已受232條款約束之產品（鋼鐵、鋁製品、汽車/零組件）等產品屬於不適用加徵對等關稅的豁免項目[1]。依據美國232條款，鋼鐵、鋁材及汽車零配件等產品若已適用25%的關稅，則不再額外加徵32%的對等關稅；至於其他不在排除清單上的產品，未來除了原產品關稅外，還要另外加徵32%。

圖2. 台灣產品出口美國之關稅示意圖；圖片來源：經濟部國際貿易署
圖2. 台灣產品出口美國之關稅示意圖；圖片來源：經濟部國際貿易署

「美國原產成分」怎麼認定？

根據行政命令內容，只有當進口商品中「美國原產成分」（US content）比例超過 20%，且能明確拆算時，才可能僅針對非美國來源部分課徵對等關稅。「美國成分」是指完全在美國取得、製造，或實質上在美國轉型的零組件所產生的貨品價值。若美國原產成分比例未達20%，則整件商品將適用全額關稅。換句話說，即便商品含有美國製材料或技術，若比例過低或無法提出清楚證明，仍無法享有任何稅負減免。若要使用此條款，需取得組成貨品的所有相關成本，以確定該貨品輸入價值的 20%是否來自美國原產零組件，公司將需保存詳細的記錄，以便在美國海關審查時提出說明。

KPMG 安侯建業稅務投資部關稅服務會計師洪銘鴻表示，商品是否為「美國原產」，並非企業自行認定，而是必須依據美國的原產地規則加以判斷。針對在多國進行加工之商品，其原產地之判斷係根據商品產生實質改變之地點判斷，而美國海關在判斷原產地時，將重點在於產品的名稱、性質與用途是否經加工產生本質變化。由於該認定涉及專業判斷與美國海關的實際審查標準，建議企業應及早諮詢專業意見，協助評估是否需調整產線，並降低誤判風險。

台商適用「首次銷售原則」有難度

為因應對等關稅帶來之關稅成本衝擊，「首次銷售原則」（First Sale Rule）也成為受關注的關稅評估工具。「首次銷售原則」允許美國進口商在多層次交易中，以供應商對中間商的首次銷售價格作為報關價值，而非實際進口時的採購價格，從而有效降低整體關稅支出。不過，KPMG 安侯建業稅務投資部經理陳萱表示，對於採「轉單模式」運作為主的台商而言，實務操作難度可能不低。許多台灣公司實際扮演的是下單者或貿易商角色，由中國或東南亞工廠代工後再出口至美國。依照美國相關規定，若欲適用首次銷售原則，供應商與中間商之間須為真實且獨立的交易，且貨物以美國為最終目的地，並符合常規交易原則。

此外，陳萱提醒，採用首次銷售機制報關，通常需揭露供應商與轉單公司之間完整的交易文件與價格細節。這不僅仰賴供應商的高度配合，且有貨物成本被迫曝光之風險。但在當前環境下，美國進口商為了節省稅負，可能會更積極要求供應商採用首次銷售報關，甚至可能將其列為交易前提。若台灣出口商未與工廠建立完善的資訊透明機制，或無法提供所需資料，即使有意使用此機制，也可能因準備不足而錯失機會，進而喪失市場競爭力。

重新盤點合約、降低營運風險

勤業眾信則提醒，在美國對等關稅政策下，台灣製造業首當其衝，面臨原物料成本飆升、交期不穩、違約風險升高等多重挑戰，企業主當務之急應自我盤點投資布局，以「併購拆分」（Merger & Acquisition & Divestiture）思維重置經營資源，同時提升營運韌性、降低關稅壁壘導致的成本衝擊。

勤業眾信法律科技諮詢（Legal Management Consulting, LMC）服務副總經理張馨云強調醒，此刻正是系統性檢視合約風險的關鍵時機，企業不能僅靠事後處理風險，應從前置建立合約彈性，從條款設計、調整機制到風險分攤邏輯，都應納入治理策略的一環。當企業重新盤點合約時，可就四大重點條款進行審視：

一、不可抗力條款（Force Majeure）：傳統的不可抗力條款多著重於天災與戰爭，但若合約條文中未明確涵蓋「政府政策變動」、「貿易管制」或「關稅措施」，關稅上升可能不構成不可抗力。建議重新評估條款內容，必要時補充或修訂，確保企業在政策劇變時保有免責空間。

二、價格重議或調整條款：部分合約允許當成本出現重大變動時重新協議價格或條件，此類條款（如「價格調整機制」、「物價指數連動」或「情勢變更」條款）能有效分擔稅負衝擊。若現行合約未納入，應在未來新簽約時主動提出。

三、準據法與爭議解決條款：合約所選擇的準據法將決定發生爭議時的法律依據與解釋方向。例如，部分法域對於經濟困難的救濟較為寬鬆，允許重新協議或終止合約；而美國法或其他英美法系國家則可能強調合約自由原則，限制契約變更空間。因此，選擇合適的準據法與爭議處理機制，對於風險掌控至關重要。

四、終止與中止條款：如遇不可預期之重大經濟負擔，企業是否具備「終止權」或「不續約」機制。此類條款若設計得當，能為企業爭取談判空間，避免長期受制於不合理條件。建議檢視終止條件是否涵蓋重大成本變動，並預留合理通知期限與彈性安排。

勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷資深會計師則表示，貿易自由化時代已不再是企業規畫的預設前提，企業若僅依賴過去「低關稅＋集中採購」的思維模式，將難以應對現今快速變動的國際政策與市場結構。在不確定性高的變動關稅時代，企業應全面檢視供應鏈設計與政策依賴風險，並評估供應鏈全球布局的可行性。

參考資料：

  1. 2025/04/11，經濟部國際貿易署：「美國關稅懶人包」。

  2. 經濟部國際貿易署：美國對等關稅附件 III – 9903.01.34「美國成分」說明

備註：

[1]豁免項目請單請參考Annex II & Annex III

作者：吳碧娥
現任：北美智權報資深編輯
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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