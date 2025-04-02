2024年歐洲專利指數報告：全球創新趨勢與產業變化分析

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

圖1. 2020~2024 5年間EPO之專利申請數據，紅色區塊為EPO成員國之數據[3]；資料來源：EPO，2025年2月3日。

歐洲專利局（EPO）2025年3月發布的《2024 年歐洲專利指數報告》（PATENT INDEX 2024）顯示，去年 (2024) 的歐洲專利申請總量達到 199,264 件，較 2023 年微幅下降 0.1%。儘管整體增幅放緩，但部分技術領域與國家仍顯示穩健增長，特別是人工智慧、電池技術與綠色能源相關專利的申請數量持續上升。

圖1顯示了向EPO提交的歐洲專利申請[1]的地理來源，申請文件的地理來源由申請表上列出的第一申請人的居住國決定（第一申請人原則[2]）。

全球專利申請趨勢：微幅下降但結構性變化明顯

2024 年，歐洲專利局共收到 199,264 件專利申請，較 2023 年的 199,452 件 略減 0.1%，顯示全球創新活動雖然穩定，但成長趨勢放緩。

各主要地區的申請量變化如下：

歐洲專利局（EPO）成員國：+0.3%

中國：+0.5%（增長趨勢趨緩）

韓國：+4.2%（增長最快的國家）

美國、日本等主要申請來源國則呈現小幅波動

圖2. 2024 EPO專利申請以來源地之分布；資料來源：EPO，2024年2月3日。 註：(1) 歐洲專利申請包括直接歐洲申請和報告期間內進入歐洲階段的國際（PCT）申請。(2) 若申請表上提及多位申請人，則適用所列第一申請人的居住國。(3) EPO成員國：歐洲專利組織的39個成員國，其中包括歐盟的27個國家。

專利申請量最高的國家與地區

根據 2024 年統計，歐洲專利局EPO收到的專利申請來自全球各地，表1是專利申請最多的前七大國家。

表1. 2024年EPO專利申請最多的前七大國家;資料來源：EPO，2024年2月3日

從表1可見，美國仍是申請量最高的國家，但增長趨緩。其中，韓國成長最為明顯（+4.2%），顯示其科技產業的競爭力提升。至於中國的專利申請增長趨勢也是放緩，可能與國內市場技術成熟度提高有關。

技術領域變化：人工智慧與綠色能源領域崛起

儘管全球總體專利申請量未見明顯成長，但不同技術領域的發展方向呈現結構性變化，顯示出全球科技創新的新趨勢。

圖3為2024年申請數量最多的前十大技術領域向EPO提交的歐洲專利申請數量。

十個領域中有五個出現成長。增幅最大的是馬達、設備、能源（+8.9%），其中包括潔淨能源發明；而電腦科技（+3.3%）則成為排名第一的技術領域，超過了跌至第三位的數位通訊（-6.3%）。

運輸（+3.5%）和生物技術（+5.4%）領域的申請依然強勁，而醫療技術（-3.0%），特別是製藥（-13.2%）則急劇下降。

整體而言，2024 年前十大領域佔歐洲專利局專利申請量的近 57%。

圖3. 2024 年EPO十大專利申請技術領域；資料來源：EPO，2024年2月3日。 註：排名如下(1)電腦技術（Computer technology）：+3.3%（升至第 1 名）;(2)電氣機械、設備與能源（Electrical machinery, apparatus, energy）：+8.9%（升至第 2 名）;(3)數位通信（Digital communication）：-6.3%（下降至第 3 名）;(4)醫療技術（Medical technology）：-3.0%（下降 2 名）;(5) 運輸技術（Transport）：+3.5%;(6) 生物技術（Biotechnology）：+5.4%;(7) 測量技術（Measurement）;(8) 有機精細化學（Organic fine chemistry）;(9)其他特殊機械（Other special machines）;(10)製藥技術（Pharmaceuticals）：-13.2%（跌幅最大）。

在技術領域分類中，人工智慧（AI）相關技術隸屬於「電腦技術」，該領域專利申請量增長 3.3%，並首次成為排名第一的技術領域。而排名第二的電氣機械、設備與能源技術（特別是電池與綠能技術）成長 8.9%，顯示市場對新能源技術的強烈需求。至於數位通信（如 5G/ 6G 相關技術）的申請數則下降 6.3%，排名第３，可能與市場技術成熟度提高有關。值得一提的是，製藥技術（Pharmaceuticals）領域降幅最大，下降 13.2%，顯示該產業可能面臨技術開發挑戰或市場變化。

全球企業EPO專利申請排名

表2為2024年EPO專利申請最多的全球前50大企業。

表2. 2024年EPO專利申請最多的全球前50大企業;資料來源：EPO，2024年2月3日註: 表2為2024年歐洲專利局主要合併申請人的排名（第一名申請人原則），數據是基於向歐洲專利局提交的歐洲專利申請，其中包括直接歐洲申請和報告期間內進入歐洲階段的國際（PCT）申請；以總部所在國為準。EPO成員國：歐洲專利組織的39個成員國，其中包括歐盟的27個國家。

當中申請量排名前5大的企業依序為三星（Samsung）5,107 件、華為（Huawei） 4,322 件、LG 3,623 件、高通（Qualcomm）3,015 件、以及RTX 2,061 件。明顯看出亞洲企業占據主導地位，前五名中有四家來自韓國和中國，顯示出東亞國家的創新能力。

另外，值得注意的是，歐洲國家的專利申請數目顯示，其中 71% 由大公司提交，22% 由個人發明人和中小企業提交，7% 由大學和公共研究機構提交。這表明歐洲專利局的申請人中有很大一部分仍是大型企業。

2024 年，歐洲專利申請案中至少有一名女性發明人的比例為 25%，比前一年略微下降。不同國家與技術領域的女性參與率差異較大，顯示 STEM 教育與性別多元化仍需進一步推動。

專利授權與統一專利制度（Unitary Patent）應用

EPO 於2024年共授予 109,524 件專利。其中有25.6% 的專利選擇「統一專利」（Unitary Patent），統一專利允許企業以單一專利覆蓋 18 個歐盟國家(即於18個歐盟國家有法律效力)，降低專利維護成本。

歐洲企業於統一專利的採用率更高，達到36.5%，反映該制度在歐洲市場的優勢。

全球專利趨勢與未來展望

從EPO 2024專利數據可得知以下4大趨勢：

(1) 人工智慧、電池技術與綠色能源成為專利申請新熱點，反映科技發展方向。

(2) 韓國專利申請增長最快，中國增長放緩，美國仍為最大申請國。

(3) 統一專利制度逐步被歐洲企業採用，可能改變未來專利申請策略。

(4) 女性發明人參與率略降，顯示 STEM 領域仍需推動性別多元化。

隨著科技發展，未來專利趨勢將進一步向數位化、人工智慧與可持續能源轉移，企業與研究機構需密切關注市場變化，以保持競爭力。

備註：

[1]歐洲專利申請包括直接歐洲申請（Direct）和在此期間進入歐洲階段的國際（PCT）申請報告期間（PCT 地區）。

[2]若申請表上註明了多位申請人，所列第一申請人的居住國適用。

[3] EPO 成員國：歐洲專利組織的 39 個成員國，其中包括歐盟27個國家。

參考資料 :

PATENT INDEX 2024, STATISTICS AT A GLANCE, © EPO March 2025

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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