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經濟部修訂商標專業能力認證考試規費 強化代理人專業水準

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源：智慧局官網
圖片來源：智慧局官網

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

為提升商標代理人專業能力，經濟部智慧財產局 (智慧局) 於2025年3月20日公告修正《商標規費收費標準》第七條之一及第八條，針對商標專業能力認證考試的報名費用及施行日期進行調整，全面強化代理人資格認證制度。

《商標規費收費標準》自1994年訂定以來，已歷經六次修正，最近一次修正為2024年5月1日施行。此次修正係基於《商標法》第六條第三項及《商標代理人登錄及管理辦法》第二條之規範，旨在推動商標專業能力認證制度，確保商標代理人具備應有的專業素養，並落實使用者付費原則。

根據修正草案，商標專業能力認證考試將區分為紙本考試及電腦化測驗兩種方式。其中，紙本考試的報名費為每人每科1,200元，適用於「商標法規」、「商標申請註冊實務」、「商標相關國際規範及法規」及「商標爭議實務」四個科目；電腦化測驗的報名費則為每人每科2,000元，適用於「商標檢索及分析」科目。考試成績採科別及格制，每科成績自寄發日起保留三年，考生可於此期間內逐科報考未及格科目，通過所有考試後即可申請合格證書。

今年度（2025年）商標專業能力認證考試報名時間自2025年6月20日起至7月14日止，考試日期則訂於2025年9月20日。報名採線上報名系統，考生可透過經濟部智慧財產局官網提交報名資料及繳費。成績將於考試結束後一個月內公告，合格考生可於成績公告後申請考試及格證書。

智慧局表示，為因應智慧財產權專業能力提升的需求，本次修正不僅調整考試報名費用，也全面考量數位化測驗的推動及成本需求，包括設備維護、網路通訊及系統測試等費用支出，確保專業能力認證考試的公平性及可行性。

本次公告內容及修正草案已刊登於智慧局官網及經濟部主管法規查詢系統，社會各界如有任何意見或建議，請於公告日起 (2025年3月20日) 60日內反映至智慧局商標權組。智慧局呼籲商標代理人及相關業界踴躍提供意見，以共同促進商標專業制度的完善與健全。

參考資料：

1. 114年度「商標專業能力認證」考試，歡迎各界踴躍報考！

2. 預告修正「商標規費收費標準」第七條之一、第八條

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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