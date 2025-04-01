日本智高法院大合議庭裁定：豐胸用組成物專利侵權案 醫療行為與產業利用性新詮釋 — 2025年東海醫科株式會社訴Y醫師案

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

日本智慧財產高等法院（裁判長：本多知成）大合議庭於2025年3月19日作成劃時代判決，針對兩大爭議明確表態：首先，使用人體提取物（血液）作為原料製備、最終將回輸人體之組合物發明，具備《專利法》第29條[1] (文中所指為日本專利法，下同) 所要求之產業實用性；其次，醫師為實施豐胸手術而調配該組合物之行為，因不符合《專利法》第69條第3項[2]「醫師調劑免責條款」，應負專利侵權責任。

案情背景與審理歷程

原告東海醫科株式會社（TI）於2013年取得一項豐胸用組合物專利 (專利號第5186050號)，其技術特徵包含「自體血漿」、「鹼性纖維母細胞生長因子（b-FGF）」及「脂肪乳劑」三項核心成分。2022年，TI主張被告Y醫師於其經營之診所實施之豐胸手術中使用相同成分組合，遂向東京地方法院提起專利侵權訴訟，請求損害賠償，索賠1億日圓及遲延損害金。

東京地方法院於2023年3月24日以「無法證明Y醫師同時調配三種成分」為由駁回TI訴求。TI不服判決，向智慧財產高等法院提出上訴。審理過程中，法院援引2021年《專利法》修訂新增之「第三方意見徵集制度」（仿效美國法庭之友制度），於2024年6月向公眾徵詢專業意見，此為該制度施行以來第二次實踐。其後，因本案涉及法律解釋統一性與醫藥產業重大影響，法院於2024年12月決定交由大合議庭審理（註：此為智慧財產高等法院自2005年成立以來第15件大合議庭案件）。

法院論據與判決要點

就事實認定部分，合議庭審酌Y醫師之手術紀錄、患者說明文件及診所宣傳資料，確認其確有調配並使用同時涵蓋專利三項成分之豐胸製劑。

針對「產業實用性」爭議，大合議庭提出進階法律解釋：1975年《專利法》修正已明文承認醫療發明可專利性，不得因產品最終用於人體治療，即否定其產業屬性。尤其使用人體原料製備醫藥品之技術，不僅涉及醫師臨床行為，更需仰賴製藥產業研發投入；若否認此類發明之專利保護，將阻礙生醫技術發展。基此，以人體提取物製備、最終回輸人體之產品發明，不應被視為「實質屬醫療行為方法發明」，進而否定其產業應用可能。

關於《專利法》第69條第3項醫師免責條款之適用，法院從專利說明書記載與社會通念雙重角度論證：TI專利明確揭示該組合物用於豐胸美容，其主要目的在改善外觀而非疾病治療；縱以當代社會觀念審視，此類美容製劑亦不屬於「診斷、治療或預防疾病之醫藥品」。據此，Y醫師之調劑行為無從主張免責。

損害賠償計算方面，法院依據Y醫師診所於2020年5月至2021年7月間至少1.7億日元之豐胸手術營收，依《專利法》第102條第3項規定，按8%利潤率推算侵權所得，判決Y醫師應賠償TI約1,500萬日元（相當於10萬美元、新台幣330萬元）。

後續動向與制度意涵

然案件仍未最終定案，敗訴方可於判決送達後14日內向最高法院提起上訴。本案除釐清人體生物材料相關發明之專利適格性標準，更確立醫美領域技術排除醫師免責條款適用之司法尺度，預期對生技醫藥研發與醫療實務產生深遠影響。

大合議庭機制於本案再次彰顯其統一法律見解之功能，此制度設計類似美國聯邦巡迴上訴法院之全院庭審（en banc），專門處理具原則重要性或裁判歧異之案件，為日本專利司法體系之重要特色。

對產業的影響

除了法律上的認定，這起案件也對產業發展帶來一定影響。首先，它強化了醫美領域的專利保護，對於研發創新技術的企業來說是一大利多。然而，這也意味著，許多美容診所若未經專利持有人授權，即自行調製類似的藥劑，可能會面臨侵權風險。此外，此案也顯示，日本法院對於涉及生物醫學與個人化醫療的專利，正採取更開放且有利於專利持有人的態度。這對於再生醫療與精準醫療領域的發展來說，可能會帶來更明確的專利保護方向。

本案的判決結果不僅影響醫美產業，也可能對生物製藥與個人化醫療領域的專利適用範圍產生深遠影響。未來，類似的涉及人體組織或細胞技術的專利爭議可能會越來越多，而法院如何在醫療自由與專利保護之間取得平衡，也將成為全球醫藥法律界持續關注的課題。

備註：

[1] 日本《專利法》第29條第1項：發明需具產業實用性始得取得專利。

[2] 日本《專利法》第69條第3項：針對「混合醫藥品」或「混合醫藥品製法」專利，醫師依處方調劑之行為不視為侵權。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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