從專利申請看全球醫療健康產業發展

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

自2019年以來，全球醫療健康專利申請量已突破36.3萬件，其中，中國的申請量持續成長，已超過18.7萬件，占全球醫療健康專利總量的51.7%，遠超其他國家。人工智慧技術應用於醫療健康技術的專利申請，總量已超過11萬件，占比超過三成，AI已成為推動醫療健康產業發展的重要推手。

中國知識產權出版社近期發表《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》，針對170個國家及地區進行專利資料統計，在2019至2024年期間，全球醫療健康產業專利申請總量超過36.3萬件。2019至2021年，專利申請數量呈現穩步成長趨勢，但自2022年起，全球醫療健康產業的專利申請數量出現下降，整體專利申請未能延續成長趨勢。

中國、美國、世界智慧財產權組織（WIPO）、韓國、印度、日本以及歐洲專利局（EPO）是醫療健康產業專利申請數量較為突出的國家和地區。在醫療大數據積累、產業應用擴展，以及數位科技整合加持下，中國的醫療健康專利申請自2019年起持續上升，年均成長率達15.3%，顯示出中國在該領域的高度活躍。

圖1. 醫療健康產業全球專利申請趨勢（2019～2024年）；圖片來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

圖2. 醫療健康產業全球專利佈局區域；圖片來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

TOP10專利權人，以亞洲與歐美企業為主

在醫療健康產業中，專利申請量排名前十的權利人主要來自亞洲與歐美企業，中國的創新主體包括平安集團、騰訊集團和浙江大學；日本則有佳能集團、日本電氣和富士膠片；荷蘭、德國、韓國和美國各有飛利浦、西門子、三星集團和IBM入榜。

其中，中國的綜合金融服務商平安集團，以4,176件醫療健康專利申請位居首位，平安集團表示，面對AI變革的時代浪潮，將持續推動「金融+科技」深度融合，為2.4億客戶創造「專業，讓生活更簡單」的品牌體驗。

而轉型專注於健康科技的飛利浦，則以些微差距位居第二（4,147件），兩家公司在專利申請上的優勢遠超其他企業，顯示出其在技術創新方面的強大實力。第三至第五名則為佳能（2,499件）、西門子（2,385件）、騰訊（1,707件）。

2024年飛利浦在研發方面投資約17億歐元，並向EPO提交了594項醫療技術專利申請，位居EPO醫療技術專利申請量榜首，飛利浦透過整合資訊學和人工智慧來改善工作流程、提高護理品質和降低每位患者的照護成本，從而改變醫療保健服務。荷蘭皇家飛利浦公司執行長Roy Jakobs表示，從2024年歐洲專利排名，顯示飛利浦如何在醫院和家庭領域不斷創新，幫助更多人提供更好的照護，目標將在2030年改善25億人口的生活品質[1]。

圖3. 醫療健康產業全球專利權人TOP 10；資料來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

人工智慧技術推動醫療健康產業革新

截至目前，人工智慧技術應用於醫療健康技術創新的專利申請，總量已超過11萬件，占全球醫療健康產業專利總量的32.7%。人工智慧技術已成為推動醫療健康產業革新與進步的重要力量，而相對而言，雲端運算、區塊鏈和大數據等技術在醫療健康領域的應用則顯得較為薄弱。

圖4. 醫療健康產業全球專利重點技術分佈（2019～2024年）；圖片來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

人工智慧在醫療健康產業中的專利申請數量居首，申請量超過達到11萬件、2022～2022年年均成長率達20.3%，顯示出人工智慧技術在醫療健康領域的快速發展。隨著人工智慧在疾病診斷、預測、治療方案個性化等方面的應用增多，對相關專利的需求也呈現強勁的成長，申請量遠超過其他項目。人工智慧在醫療健康領域的應用，包括機器人輔助手術、醫學影像診斷、智慧穿戴設備、疾病預測與預防、新藥研發等等，人工智慧技術在醫療健康領域的廣泛應用，也是其專利申請穩定上升的重要因素。

雲計算在醫療健康領域的專利申請數量為1.7萬件、年均成長率為8.9%，隨著數位醫療和遠端醫療需求的增加，雲計算在數據存儲、處理和共享中的應用仍在逐步擴大。

區塊鏈技術的專利申請數量為1萬件、年均成長率為9.5%，區塊鏈的創新性應用逐漸被認可，並且需求逐年增加。

大數據分析在醫療健康領域的專利申請數量為9,093件、年均成長率達17.5%，隨著醫療數據量的激增和數據分析技術的進步，對大數據分析的專利需求也呈現出顯著成長的趨勢，主要應用於疾病預測、診斷、治療、健康管理，也是醫療健康領域技術創新的重要方向。

人工智慧技術已成為推動醫療健康產業革新的關鍵驅動力，而平安集團在醫療健康領域的專利申請最為積極，在人工智慧、區塊鏈以及大數據技術領域專利數量均居於首位，申請數量遠超第二名專利數；西門子則在人工智慧和雲端運算領域的專利申請中占據前五名位置；騰訊集團在人工智慧與區塊鏈領域分列第四及第二名。

圖5. 醫療健康產業各項技術主要專利權人；圖片來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

健康監測與醫學影像處理應用最活躍

健康監測與醫學影像處理是當前醫療健康產業創新最為活躍的應用領域，全球專利數量分別為95,199件與66,599件，占醫療健康產業專利總數的26.2%與18.3%；智慧養老和智慧問診領域的專利占比僅為5.8%和1%，這四項應用也是成長最快的領域。

圖6. 醫療健康產業全球重要應用情境分佈（2019-2024年）；圖片來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

從專利申請人觀察，平安集團在醫學影像處理、智慧養老及智慧問診領域的專利申請數量均位居全球首位，並在健康監測領域的專利佈局中排名第二。飛利浦與西門子則在健康監測技術及醫學影像處理領域展現出強大的專利佈局，騰訊集團在醫學影像處理及智慧問診領域具有顯著優勢。

圖7. 醫療健康產業應用情境主要專利權；圖片來源：《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》

平安集團與飛利浦：數位技術支撐醫療健康業務發展

平安集團的創新能力不斷提升，強大的研發實力及積極的專利佈局策略，使其在醫療健康領域保持領先地位。平安在醫學影像處理、智慧養老及智慧問診領域的專利申請數量均居全球首位，並在健康監測領域的專利佈局中位居第二。平安集團的專利申請顯示出明顯的技術傾向，主要集中在人工智慧、區塊鏈、大數據分析及雲端運算等前沿數位技術。

飛利浦則以穩定的科技創新為基礎，為其在全球市場的持續發展提供強有力的支持。飛利浦的專利佈局遍及多個重要市場，包括EPO、WIPO、美國、中國、印度和日本等。在技術領域，飛利浦將主要資源集中於人工智慧技術的深度研究與創新，並專注於健康監測與醫學影像處理領域。對於區塊鏈、大數據分析和雲端運算等其他數位技術，飛利浦則採取較為謹慎的研發策略。

備註：

[1] 參考資料：2025/3/25，Philips demonstrates innovation power, topping European Patent Office Medtech filings in 2024.

資料來源：

2025/3/3，中國知識產權出版社《醫療健康行業2024年專利分析白皮書》。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助 經濟日報財經組記者 東森購物總經理室經營企劃

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