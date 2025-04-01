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2025行動通訊產業新趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

根據GSM協會（GROUPE SPECIALE MOBILE ASSOCIATION，GSMA）發布的《2025年行動經濟報告》，2023年全球使用行動網路用戶將達55億、行動服務與數位技術經濟產值將達11兆美元。展望2025年，國際電信大廠把焦點望向正在開始起飛的5G獨立組網（5G SA），而為將人工智慧（AI）技術應用在無線存取網路（RAN）上，AI-RAN生態聯盟也逐漸成形中。

根據GSMA發布的《2025年行動經濟報告》發現，2024年，行動科技和服務將創造全球GDP的5.8%，相當於6.5兆美元的經濟價值，隨著世界各國越來越多地受益於行動服務和數位技術，包括5G、物聯網和人工智慧普及所帶來的生產力和效率提升，預計2030年產值將上升到近11兆美元，占GDP的8.4%。主要受益者包括製造業（25%）、住宿和餐飲服務業（17%）以及公共管理業（14%）。

GSMA估計，截至2024年底，全球58%的人口使用行動互聯網，用戶數量達到47億，預計到2030年將上升至55億用戶（64%）；全球5G連線數在2024年底已超過20億，2028年5G技術將正式超過4G普及率，2030年將占所有連線的一半（57%）。

GSMA預測，到2030年，獨立（SA）5G將推動所有企業收入成長的70%，並帶來1,270億美元的商機。5G SA網路歷經了緩慢的起步，現在準備開始起飛，截至2025年3月，全球將有61家營運商推出5G SA服務，全球行動產業需要完成5G SA的過渡期，而獨立組網將是充分發揮5G-Advanced潛力的關鍵。

延伸閱讀：2030年全球5G用戶將達到63億，5G獨立組網將成行動產業下一波發展重點

電信營運商聚焦商5G SA與專網應用

5G最初是以非獨立組網（Non Standalone，NSA）網路架構問世，其5G無線接取網路 （New Radio，NR）依存於4G LTE核心網路，有助5G服務迅速進入市場，SA則是超越現行NSA、真正純5G的核心網路，降低既有4G架構所造成的延遲和限制，更能提供低延遲、行動邊緣計算、網路切片等速率以外的新類型網路服務[1]。

資策會MIC產業分析師李任翔指出，2025年全球系統設備大廠面對5G-Advanced與5G SA緩慢商用的局面，仍期望從軟硬體兩端找尋出路，因而多數業者的訴求重點在於加值現有5G解決方案，包含：以硬軟體等更具效率的方式升級至5G SA網路，協助電信營運商利用網路切片技術發展專網服務；藉由毫米波頻段與MIMO陣列天線技術，搭配支援的小型基地台或室內FWA設備，提供更優質的5G傳輸服務；行動與固網最後一哩的融合，以及衛星通訊與地面傳輸的結合方案也是業者的推廣重點。除此，設備業者也觀察到電信營運商的AI策略，積極宣傳AI與各類設備的整合，可優化網路傳輸效率、節省能耗與維運成本，同時開發資料中心的軟硬體方案，協助電信商在各地眾多的電信機房進行轉型。

Network API重新定義電信格局

全球電信商正關注兩大議題，一是以Network API改變電信業在價值鏈中的角色，二是朝向科技公司轉型，期盼創造新營收。Network API為應用程式提供了一種標準化的方法，可用於取得網路資訊或提供設定指令。對於電信營運商來說，Network API已成為電信公司滿足客戶需求並實現 5G投資獲利的一種重要途徑[2]。李任翔指出，2024年以來，已有不少電信商與合作夥伴推出的應用程式都是由Network API支援，包含智慧視訊監控、設備綁定的無縫認證、簡化企業的數位身分管理的入職無摩擦身分驗證，到智慧城市基礎設施管理、即時緊急應變協調等。

由GSMA於2023年成立的Open Gateway倡議，藉由開放API存取網路數位資源，提供給企業開發者和雲端服務供應商。Open Gateway正在引領Network API持續成長，截至2024年底已有52項商業化發布，並有72家電信營運商加入Open Gateway，涵蓋全球78.5%的行動網路。Network API為開發人員提供了對營運商網路的通用存取，彌平電信基礎設施與應用程式開發之間的差距，Network API已成為實現無縫、安全數位服務的關鍵，並將重新定義全球電信格局。

另一方面，電信業者關注如何朝向科技公司轉型，以創造更多元營收，李任翔認為，電信業者可透過營收多元化、提升5G投資回報，以及建構開放生態系統來推動成長，從提供網路服務，進一步擴展至網路安全、雲端運算以及AI解決方案，採用一切即服務（XaaS）模式，提升彈性與客製化能力；透過企業專屬網路切片、5G專網來強化投資報酬；針對建構開放生態系統，主要透過GSMA Open Gateway API向開發者開放網路功能，並與主要雲服務商合作，加速雲端轉型，促進創新應用與生態共榮，為達成此目標，電信商須從基礎設施導向轉型為服務導向，並採用AI優化網路與客戶服務，建立數位優先的思維。

AI-RAN生態體系逐漸成形

隨著AI應用日益普及，全球行動數據流量大幅增加，未來將超出當前5G網路的負荷能力。面對頻寬爆量的龐大需求，必須仰賴「人工智慧無線接取網路」（Artificial Intelligence Radio Access Network，AI-RAN）來化解。李任翔指出，AI與RAN的深度融合正在加速實現智慧型、自我優化網路，且AI-RAN聯盟積極壯大中。

為了加速 AI-RAN的發展和生態系統的採用，AI-RAN聯盟在2024年世界行動通訊大會（MWC）上正式啟動，至今迅速發展至75 個成員、遍佈全球 17 個國家，集結43家科技公司、15家學術機構、7家服務供應商、6大產業協會和4個實驗室，成員共同努力使AI-RAN能夠增強5G和O-RAN，同時為 AI開啟6G網絡基礎設施，以實現突破性的新 AI服務[3]。

電信供應商正在利用AI運算基礎設施進行語音和數據服務的轉型，以優化無線網路並滿足行動、機器人、自動駕駛汽車、智慧工廠、5G 等下一代產生人工智慧的需求，看準AI-RAN將成為未來多用途網路的基礎，NVIDIA建構全球首個能夠承載生成性AI和RAN流量，並將AI整合到網路最佳化中的AI-RAN平台－NVIDIA AI Aerial，利用NVIDIA AI Aerial為電信業者提供服務[4]。

圖1. AI-RAN聯盟的創始會員；圖片來源：AI-RAN官網
圖1. AI-RAN聯盟的創始會員；圖片來源：AI-RAN官網

李任翔認為，雖然現階段AI-RAN聯盟的組織成員中，僅有NVIDIA做為主導的晶片業者，未來AI-RAN生態體系將走向更為開放與明朗，特別是隨著6G進程已正式步入3GPP標準化制訂的前期階段，更利於AI-RAN聯盟凝聚各方共識，向標準機構提供建議。

備註：

[1] 參考資料： 2021/10/22，技術領先 台灣大率先通過5G SA技術官方驗證 SA解鎖5G強大功能 企用專屬基地台與核心網路服務同步推出

[2] 參考資料：2023/5/2，WHAT ARE NETWORK APIS?

[3] 參考資料：2025/2/27，AI-RAN Alliance Grows to 75 Members, Unveils Pioneering AI-RAN Technology Demos and AI-RAN Alliance-Endorsed Labs.

[4] 參考資料：2024/9/18，NVIDIA AI Aerial Launches to Optimize Wireless Networks, Deliver New Generative AI Experiences on One Platform.

資料來源：

  1. 2025/3/14，資策會產業情報研究所（MIC） 【MIC 大展直擊】MWC 2025展會重點觀測，李任翔簡報。

  2. GSMA: The Mobile Economy 2025.

    3. 作者：吳碧娥
    現任：北美智權報主編
    學歷：政治大學新聞研究所
    經歷：北美智權報資深編輯

    驊訊電子總經理室特助

    經濟日報財經組記者

    東森購物總經理室經營企劃

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