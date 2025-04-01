2025歐盟登記制設計專利RCD時代的結束 EU Design長存 – 3：歐盟註冊設計、申請程序與展望歐盟設計法的未來

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葉雪美╱北美智權報 專欄作家

北美智權報第375期優先介紹了歐盟設計新法對設計保護體系的影響、並於北美智權報376期接續介紹歐盟設計新法在EU實體法上的重大變動。

本次第377期將介紹這些歐盟設計新制適用於已註冊的歐盟設計（REUD）和/或未註冊的歐盟設計（UEUD）（視情況而定）和未來歐盟（EU）在設計保護上的展望。本系列全文可至[北美線上論文集]查詢。

註冊設計通知（Design notice）

在促進外觀設計保護方面，REUD或已註冊國家外觀設計的權利人現在也可以透過使用註冊符號來引起人們對其智慧財產權的關注。權利持有者可以透過在包含該外觀設計或應用該外觀設計的產品上顯示字母「Denlated」來告知公眾該外觀設計已註冊。根據「歐盟設計規則」第26a條和「歐盟設計指令」第24條，「字母D可以顯示透過在包含該外觀設計或應用該外觀設計的產品上顯示字母『Denished』來告知公眾該外觀設計已註冊」。

圖4. 歐盟設計的註冊符號[1]

這項「行銷工具」（marketing tool）旨在讓中小企業和個人設計師更容易銷售受外觀設計保護的產品（尤其是個人設計師），並提高EU和國家層面對外觀設計法律保護的認識。新註冊符號可供EU和國家外觀設計所有者使用，並經他們同意後可供他方使用。圖1顯示「圓圈中的D」是否會像商標常用的「圓圈中的R」註冊符號一樣受歡迎，還有待觀察。目前，在普通的文字處理程式或鍵盤上要找到這個符號還有些困難。

未註冊外觀設計權現狀

「歐盟設計法」第3 (1)條設計指令規定，成員國應僅透過外觀設計的註冊來保護外觀設計。這意味著，一旦設計指令轉化為國家法律，成員國就不得提供國家未註冊的外觀設計（UEUD），就像英國在脫歐之前所做的那樣。相反，對UEUD的保護將僅由未註冊EU設計提供。該設計在歐洲層面提供相應的保護。然而，根據設計指令第22條，設計指令不得損害相關成員國法律中有關商標（包括僅透過使用而獲得的顯著性的保護）或其他顯著標誌或不正當競爭（貿易）的任何規定。EC表示，「如果任何成員國要引入新的國家未註冊外觀設計，這項變更將消除法律分歧的可能性」。

除此之外，刪除了「共同體設計規則」第110a (5)條，明確根據「共同體設計規則」第11條，「未在共同體領土內公開的外觀設計不得作為未註冊的共同體外觀設計享有保護」。雖然這是另一個不幸的立法錯誤，但根據既定的法律和慣例，「歐盟設計規則」第11條與「歐盟設計規則」第7 (1)條一併解讀，必須解釋為意味著如果第一次是在EU領土之外揭露外觀設計，則不會產生對外觀設計的保護。而且，未註冊設計權有一定的局限性，不會造成壟斷，但只有在發生複製時才可執行。

申請程序的變更

除了使EU範圍內的設計法規適應數位時代外，改革計畫的另一個關鍵方面是進一步簡化申請程序並減輕EUIPO和國家單位的行政負擔。因此，「歐盟設計規則」和「歐盟設計指令」也包含一些程序變更，以及重組行政程序。由於只有少數共同體外觀設計已向EU國家單位提交，因此提交EU設計的管道將被關閉。今後，根據「歐盟設計規則」第35 (1)條，EU設計只能在EUIPO集中提交。這免除了EU成員國辦事處為申請提供所有必要系統和資訊的義務。

透過加強多重申請系統，也提高了申請程序的效率。「歐盟設計規則」第37條的主要變化之一是取消了多項申請中的所有外觀設計必須屬於同一羅卡諾類別的限制（如圖5所示），自2025年5月1日起生效。這使得申請人可以將多個設計組合在單一申請中，無論其類別如何。

圖5. 不屬於同一分類的汽車及零組件可以在單一申請案中申請[2]

然而，可以在多項申請中提交的外觀設計數量最多限制為50項。先前，「共同體外觀設計規則」並未規定這樣的上限，這可能會導致申請量非常龐大。為了全球統一，新的上限最好應考慮《海牙協定共同實施細則》第7條規定，「每次遞交多次申請的外觀設計上限為100件」。當透過指定EU的海牙體系提交外觀設計申請時，將來可能需要對申請進行分割，這不符合提高申請系統效率並減輕EUIPO行政負擔的想法。

其他變動