從傳統流行音樂創作經驗談AI音樂創作之著作權人身分認定方式

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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

隨著利用人工智慧（ARTIFICIAL INTELLIGENC, AI）提供音樂創作服務的APP越來越廣泛，甚至有公司特別舉辦AI音樂創作大賽來推廣APP使用。對於這些使用AI APP工具創作音樂的使用者而言，即使透過APP工具創作出有商業價值的音樂，其能否因此獲利仍主要取決於著作權的歸屬認定。本文意在透過以往傳統流行音樂的創作經驗，來探討目前改為使用AI APP輔助的音樂創作者如何取得著作權人身分的議題。

歌詞發想過程

傳統歌詞創作常有「故事」作為背景，例如以下三例。首先，〈大齡女子〉一曲的創作者 — 陳宏宇表示其在創作該曲副歌歌詞第一句「女人啊，我們都曾經期待，能嫁個好丈夫」後，以該句出發而為「歌手的背景進行鋪陳」，例如「她經歷過什麼」、「為什麼要說這句話」，而漸漸形成一段故事並呈現在主歌中[1]。陳宏宇認為「那些溫暖、療癒之類的形容詞，必須真的符合歌手本身，才能夠打動人心」。

再者，三立新聞台主播張齡予於創作〈阿爸〉一曲時的心情是「如果一生只為一個人寫歌，想要寫給爸爸一首歌」[2]。因而，〈阿爸〉歌詞的「意境跟靈感來源」為在宜蘭往返台北的雪山隧道未通行之前 — 「在宜蘭飯店工作的張齡予爸爸為了趕回台北照顧小孩」而「不辭千辛萬苦每天搭火車四小時通勤」、「雖然很累但是想到小孩笑臉，他堅持了十年」、「那份對子女堅持的愛到現在還是讓人記憶猶新」。

最後，第31屆金曲獎最佳作曲人獎得主余佩真提到得獎歌曲〈昏你〉是為了朋友結婚所創作；當時其擔心「朋友與交往沒多久的對象要閃婚」，但「又希望他可以得到幸福」；為了寫歌，其上網爬文找到「多年前在台灣轟動一時的『小鄭與莉莉』的姐弟戀」，並發現很多輿論資訊，而後才有了「寫歌的靈感」[3]。

歌曲靈感來源

傳統歌曲創作也常會以主題為基礎。例如林欣彥，著名創作作品為〈Funky那個女孩〉[4]，曾提到其作曲時不是漫無目的，而是「感覺來了同時，將主題先設定好」；假設感覺在下雨天發生了，「他會先將主題定調在『天氣』」以避免創作發散，而「緊接著就會將這樣的情緒、氛圍延伸」來創作和弦，而在和弦的選擇和編排亦採相同概念進行；在「有個大概的基底後，通常在三個小時內就會把曲子寫完」[5]。

此外，作曲者為掌握作品的曲風，必須參考許多相關音樂著作。例如音樂製作人兼詞曲作者林尚德表示自己「很喜歡去研究過去成功的案例」，而對「那些寫得很好、大家很喜歡的歌曲」，探究「到底有什麼值得學習的地方」[6]。詞曲作者呂孝廷也曾指出在「歌曲製作過程中，我的工作流程通常會先聽Reference，包含收歌訊息提供的、以及我自己找到覺得合適的歌曲」[7]。

使用AI APP音樂創作之問題

假設在使用AI APP進行音樂創作，歌詞的文句建議與歌曲（或編曲）的旋律回饋皆基於使用者對音樂風格的選擇，後再由APP所產生。因為APP沒有創作的思考過程，而僅是呈現機械式的電腦程式運算結果，故與傳統的音樂創作過程有相當的差異。然而，若歌詞為使用者的原創，則此類似於傳統的音樂創作情境，而可能有創作發想過程的存在。

舉證責任的考量及實際侵權案例分享

假設APP使用者之創作因具有原創性而成為著作權法所保護的音樂著作，但問題是著作權人如何舉證創作過程？依據《最高法院97年台上字第1671號民事判決》指出雖「我國著作權法係採創作主義，著作人於著作完成時即享有著作權」，但「著作權人所享著作權，仍屬私權，與其他一般私權之權利人相同」，故「對其著作權利之存在，自應負舉證之責任」。因此，「著作權人為證明著作權，應保留其著作之創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料作為證明自身權利之方法」，以利「如日後發生著作權爭執時」，能「提出相關資料由法院認定之」。

具體而言，在訴訟上，著作權人於舉證時至少應證明下列事項：

（1）著作人身分：藉以證明該著作確係主張權利人所創作，此涉及著作人是否有創作能力、是否有充裕或合理而足以完成該著作之時間及支援人力、是否能提出創作過程文件等。

（2）著作完成時間：以著作之起始點，決定法律適用準據，確定是否受著作權法保護。

（3）係獨立創作，非抄襲，藉以審認著作人為創作時，未接觸參考他人先前之著作。

另《著作權法》第13條規定「在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以通常之方法表示」以下事項，有推定該些事務為真效果：（1）以「著作人之本名或眾所周知之別名者」表示著作人；（2）著作發行日期；（3）著作地點；（4）著作財產權人。該規定係為「著作權法為便利著作人或著作財產權人之舉證」所設計。

然而，著作人或著作財產權人仍有積極舉證之必要；特別是當著作未公開發表的時候。在流行音樂創作的情境，以《智慧財產法院（智財法院）106年民著上字第7號民事判決》（第7號案）為例，原告主張被告抄襲其創作〈下輩子〉（僅有歌曲）並以〈後世人〉為歌名收錄他人公開發行的專輯中；但原告的作品未曾公開發表，而僅是以電子郵件方式寄送給被告參考。

智財法院指出第7號案原告欲「主張其為系爭歌曲之著作權人，自應舉證證明著作人身分、著作完成時間及獨立創作等事實」。根據承辦法官之調查，原告有作曲的學經歷，因為原告具音樂相關學系的學士學位、並曾實際於公開發明的專輯中參與某歌曲的作曲與編曲。其次，原告於2012年11月14日創作完成〈下輩子〉時即聲音檔案寄給被告，並陸續寄出相關旋律修改檔案給被告。最後，儘管無原告創作思路的資訊，智財法院仍認第7號案〈下輩子〉「為其獨立創作」且「未抄襲他人先前之著作」，故「應受著作權法保護」。

另以《智財法院109年民著訴字第25號民事判決》（飛兒案）為例，錄製試聽版（demo）並搭配作詞人或作曲人之證詞，亦是證明創作的方式。該案涉及三首音樂著作 — 〈蒼穹〉、〈河畔〉與〈神曲〉之歌曲是否由「飛兒樂團」之創始成員 — 被告詹雯婷（藝名：Faye）、和兩個原告黃漢青（藝名：阿沁）與陳建寧等共同創作。

被告主張系爭三首歌曲為其所單獨創作；例如被告指出〈蒼穹〉之歌曲於創作時有錄製哼唱版的聲音檔案，而作詞人亦作證其從被告處收到該聲音檔案，並於聆聽被告陳述歌曲創作時之想像與由來後，才進行填詞。另方面，因原告無法舉出共同創作後的demo；另其所提出的證人僅能佐證demo「可能」同時被創作者和製作人所持有。因而，智財法院認為飛兒案的原告無法證明有共同創作〈蒼穹〉的事實。

註冊登入之形式

假設在使用音樂創作AI APP時，系統要求使用者必須註冊登入；而註冊時必須填入姓名、電子信箱、與手機號碼等資訊。如果此AI APP的系統有記錄使用者著作的聲音檔案，則其在搭配註冊者資訊之情況下，只要能落入《著作權法》第13條所規定「以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者」，應可享有著作人或著作權人推定之效果。

其次，假設AI APP使用者操作到最後會將創作資訊（包括創作者名字及版權資訊）從APP上傳到區塊鏈平台，再搭配區塊鏈來記錄日期，則可能佐證著作人身份與創作日期。不過，若APP的操作介面並無顯示創作日期的資料，則舉證之相關資訊完整性不無疑問。最好是APP的系統有儲存創作日期之功能，以利於使用者取得著作權或著作人身分之客觀證明資料。假設APP提供使用者分享其成果至社群平台之功能，例如按下「儲存」鍵後會提供「分享」鍵，且該分享功能是一直存在著。因此，當創作完成後，使用者能即時分享相關創作至社群平台，以利用該平台的日期來記錄創作完成日。

最後，關於創作歷程，因現行APP的技術創新所標榜是提供讓不會音樂理論的人士也能進行音樂創作。因此對於「著作人身分」之舉證事項的要求應有別於傳統以「人」為中心之要求，亦即「著作人是否有創作能力」或「是否有充裕或合理而足以完成該著作之時間及支援人力」等問題，皆因APP的輔助而不再重要。至於「是否能提出創作過程文件」之問題，假設APP 能記錄使用者如何選擇旋律或歌詞、如何調整旋律 等，則創作過程之資訊即能提出，而有助於佐證著作人或著作權人之身分。

備註：

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 經歷： 台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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