2025上半年川普2.0的雙面外交手腕 揭開美國地緣政治新格局

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

美國總統TRUMP重新上任的2025年第一季，全球地緣政治已經波濤洶湧。從中美洲的巴拿馬運河（PANAMA CANAL），途經墨西哥灣到整個北美洲，TRUMP在運河使用權和海灣命名掀起主權意識，和墨西哥與加拿大兩位鄰居掀起關稅壁壘，並且喊話希望加拿大成為美國的一州。為了讓烏克蘭和俄羅斯能停戰，TRUMP積極從中斡旋，TRUMP希望格陵蘭島能加入美國，並且表達歐洲關稅壁壘太高，國防的花費太低，美國和歐盟的關係隨時可能驟變。亞洲方面，TRUMP則是喊話要掌控中東的加薩走廊（GAZA STRIP），對東亞的中國、台灣、南韓、日本表達關稅的提高，希望東亞島鏈的盟國能提高軍備和國防的花費。TRUMP在剛上第二任期的發言幾乎是在開地圖炮，美國對大部分主要國家的外交關係全都會有新變化，美國財政部長SCOTT BESSENT已經公開表示，美國的貿易國在今年（2025）4月2號都將收到一個「關稅編號」，那是各國將得到的關稅水平。相信全球地緣政治在2025年第二季，劇情變化應該會更「精彩」。

歐盟與烏俄之爭

對於全球來說，首當其衝的是美國和歐盟的關係，美國目前還身處在北大西洋公約組織（NATO，北約）中，但Trump已經多次聲明，美國在北約付了非常高比例的預算支出，Trump認為沒有承擔適當軍費的國家，不應該獲得防衛。趁目前烏克蘭和俄羅斯的戰爭還在進行中，Trump伺機要求北約盟國提高軍費，歐洲各國的意願才比較高，因為未來俄羅斯萬一真的入侵東歐，國防軍備確實是最重要的花費，Trump很高機率還不會和歐盟分道揚鑣，從Trump跟烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy在白宮大吵一架以後，美國跟烏克蘭的關係還不是「相敬如兵」。由上可以看出來，Trump沒有做好全盤準備以前，美國還需要歐盟，把俄羅斯擋在大西洋的對岸，

美國跟烏克蘭的關係暫時還不能全面惡化，Trump如果斷然拒絕介入烏克蘭和俄羅斯的談判交涉，烏克蘭轉向歐盟合作，屆時美國和歐盟間的氣氛恐怕不會太理想，甚至美國搞不好還得退出北約。這是非常糟糕的劇本，因為當美國退出北約，就算烏克蘭和俄羅斯停戰，俄羅斯休養生息數年後，等Trump下台，俄羅斯還是可以對東歐發動戰爭。只要美國不支援歐洲戰場，俄羅斯對東歐出手的意願就會大增，歐盟各國對於花錢在國防和養軍防衛的意願不高，但俄羅斯更願意把國家預算花在軍備上。所以美國需要格陵蘭島 — 萬一哪天美國退出北約了，格陵蘭島就是美國在大西洋的第一道防線，雖然美國和烏克蘭看起來隨時可能在烏俄談判中出現關係破裂，但實務上，Trump暫時只能盡可能斡旋到烏俄停戰，甚至還要出兵在東歐警備，讓俄羅斯不敢再造次東歐。

美國提供各國的外交援助在川普2.0持續削減

從Trump上來以後的許多外交政策可以發現，美國長期以來在許多全球組織進行很多的援助，例如聯合國和北約。有些不是直接援助，而是透過民間機構去間接援助。Trump執政以後削減了許多民主黨執政時期的左派援助政策，當美國減少干預全球許多地緣政治時，不難發覺在歐洲、東亞、中東的區域霸權，全都不是什麼善良組織。如果美國撤離在各地的背後支援，全球各地的區域霸權就會迅速崛起 — 例如美國如果不在東亞壓制中國，或是在歐洲壓制俄羅斯，可以想像東歐和東亞的地緣關係會有多麼不平靜？

Trump在重新上任後曾在佛州邁阿密出席「未來投資倡議研究所優先峰會」（Future Investment Initiative Institute Priority Summit）時說過，「第三次世界大戰不遠了」，其實真的很可能發生。若美國和烏克蘭談判破裂，美國一氣之下退出北約，建立關稅壁壘，撇下歐洲間的聯合防衛，俄羅斯和歐盟搞不好就出現戰事。還好Trump後續接著說，「第三次世界大戰不會在他的任期內發生」。換言之，Trump雖然經常語不驚人死不休，但是和盟國的外交談判方面，他仍希望可以爭取到美國的最大利益，同時也會避免談判破裂，這個談判策略在北美洲和東亞一樣適用。

檯面強硬的談判、私底下仍有協商空間

Trump對加拿大的關稅談判在檯面上非常強硬，但是其底下的幕僚對加拿大官方表示，很可能還有轉圜的空間。Trump的目的是希望可以藉此逼退加拿大對美國的高關稅，但同時又維持北美洲的「和諧」。Trump對台灣、日本、南韓（東亞三國）的策略，也是希望可以提高對這些國家的軍備支出或分攤軍費，或在商業上擴大對美國的投資，多購買一些美國的天然氣、軍備設施等，又或是在美國本土投資半導體。不過當情況會「威脅」東亞三國的時候，美國立場還是以「合作」為優先，因此，如果東亞三國表示難以承擔，美國高機率會避免談判破裂，提出轉圜的方案。

美國希望可以減少政府支出也是可以理解，畢竟美國如今所背負的國債相當龐大，光是利息就非常驚人。若能透過讓盟國或其他貿易國來分攤其國家軍費或多付出關稅，以減輕美國政府支出的壓力，確實是最好的策略。畢竟除了俄羅斯以外，美國長期在投資國防設備方面也有非常高的支出，養航空母艦和建立龐大軍隊是很燒錢的 — 美國老大出資維護國際安全的同時，也是需要各國小弟們的財力支持。

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》377期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》】