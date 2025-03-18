如何善用併購讓企業快速轉型？ 佳世達、台泥、瑞儀光電經驗分享

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

全球經濟正面臨氣候變遷與地緣政治挑戰，除全球性的供應鏈布局外，積極調整資產組合或以併購驅動業務轉型等方式，是當前企業提升市場競爭力的策略之一。根據DELOITTE 亞太（ASIA PACIFIC）2024年企業投資研究報告《啟動成長動能：資產組合再平衡》，併購不僅是業務擴張的工具，更需審慎評估並適時分割與核心戰略不符的業務。勤業眾信聯合會計師事務所及德勤商務法律事務所於 3月上旬舉辦了「年度併購論壇」，以「交易推動深度轉型，創造價值新維度」為主題，深入剖析企業如何以交易為媒介，發展靈活調整資產的策略，達成企業全方位成長以實現長期競爭優勢。論壇同時邀請了利用併購成功加速及深化轉型的企業分享心路歷程，包括佳世達、台泥及瑞儀光電。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，儘管地緣政治風險持續，台灣併購市場仍展現成長趨勢，主要受到金融、科技及再生能源產業整合驅動。在當前經濟環境下，即便企業面臨多重挑戰，卻也是全球供應鏈重組與產業轉型尋求發展機遇的關鍵時刻。柯志賢建議，在這個變動局勢下，企業可透過「交易」重新平衡資產，聚焦核心業務，以提升競爭力與市場地位。同時，交易的策略中應納入ESG 要素，確保企業永續發展與社會責任的平衡。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢；圖片提供：勤業眾信

佳世達陳其宏談全球局勢與企業策略：牽一髮動全身

作為第一家分享的企業，佳世達董事長陳其宏分享了企業轉型的經驗，他從全球局勢、科技發展及企業經營策略的角度，涵蓋了政經、經濟、科技創新及企業願景等多個層面，分享了佳世達深度及快速轉型的歷程。

陳其宏提到，川普當選後，全球局勢變得更加複雜且難以預測。川普的行事風格直接且果斷，例如他在第一任期間堅持修建美墨邊境圍牆，儘管花費巨大，但他確實兌現了承諾。這種不可預測性讓企業在面對關稅戰、貿易摩擦等問題時更加頭痛。特別面對中美貿易戰的影響，已經讓許多企業開始思考如何分散風險，例如採取「China Plus One」策略，將部分產能轉移到越南、泰國等地。

陳其宏強調，科技創新尤其是人工智慧（AI）的發展，正在深刻改變各行各業。AI不僅提升了效率，還帶來了新的機會與挑戰。他提到，AI的成功依賴於三大關鍵：大數據（Data）、算法（Algorithm）以及運算能力（Computing Power）。目前，數據中心、冷卻系統、GPU等相關領域都是賺錢的熱點；企業必須清楚AI帶來的威脅與機會，並積極應對。

另一方面，消費者的需求也在快速變化中。陳其宏以自身為例，家中大部分商品都是透過網路購買的，實體店面的購物頻率大幅下降。這種趨勢對企業的投資效率和供應鏈管理提出了更高的要求。企業必須靈活應對，才能在競爭中保持優勢。

針對企業轉型及經營，陳其宏特別強調「願景」的重要性。他回憶當年接手經營佳世達時，公司正面臨困境，毛利低且缺乏競爭力。他通過制定清晰的願景，帶領公司在氳期內實現了轉型，從代工為主轉向高附加價值事業，如醫療、解決方案和網通事業。他表示願景不僅要明確，還要能夠展開成具體的策略，並隨時衡量進展。

具體來說，佳世達一方面透過內部創新提升競爭力，另一方面透過併購快速擴張。陳其宏以佳世達併購三豐醫療器材為例，說明如何通過併購實現快速轉型及成長。他強調，併購後的整合與資源共享是成功的關鍵。

佳世達在醫療領域的布局是陳其宏談話的重點之一。他提到，醫療產業具有現金流穩定、需求剛性等優勢，未來將繼續擴大在智慧醫療、醫療器械等領域的投資；並進一步拓展到東南亞市場。

除了AI、智慧醫療，陳其宏認為AIoT（人工智慧物聯網）也會是未來重要趨勢。佳世達已經在相關領域進行布局，例如無人機、數位微波通訊等技術的研發。他強調，未來的競爭將不僅僅是硬體的比拼，軟體和算法的創新同樣重要。

最後，陳其宏談到企業韌性的重要性，企業必須建立強大的復原能力，才能在面對金融危機、戰爭等外部衝擊時保持穩定。他強調，激勵機制和風險管控是提升企業韌性的關鍵。

佳世達董事長陳其宏分享企業轉型經驗；攝影：李淑蓮

台泥的全球轉型與產業重構：從資本驅動到價值賦能

這幾年來，在董事長張安平的帶領下，台灣水泥（台泥）進行了一場大規模的轉型。從原本的水泥產業，跨足能源、電池、儲能與充電站，透過全球併購與技術創新，成功重塑產業生態。這不只是台泥的成長歷程，更是一個如何透過資本驅動與價值賦能，打造國際競爭力的案例。

台泥總經理程耀輝表示，水泥產業長期以來是一個高度區域化的市場，無法像電子產品一樣長距離運輸，但企業必須要有「不出海，就出局」的認知。為了打破困局，台泥選擇透過跨國併購，布局歐洲、非洲與東南亞市場，突破地域限制，同時發展低碳水泥與綠色能源，以符合全球環保標準。

台泥的核心優勢在於強勁的現金流，以水泥業務為例，每年可貢獻超過400億台幣的營運現金流，這讓台泥得以積極拓展新產業。同時，台泥也取得國際投資等級的評價，使其在全球市場的融資成本更具優勢，成為擴張過程中的一大助力。

目前，台泥已經在全球11個產業、13個市場建立據點，近期更將業務拓展至羅馬尼亞，透過該市場取得烏克蘭的重建商機。此外，在土耳其與葡萄牙擁有大型水泥廠，這些地點未來將在歐洲基礎建設發展中發揮重要作用。

在綠色轉型的過程中，台泥將傳統水泥產業與能源產業結合，發展出低碳水泥、儲能與電池技術。透過旗下中向公司，台泥成功投入超跑、飛機與衛星市場的高階電池技術。例如，在F1電動賽車領域，台泥的電池技術表現優異，甚至曾因性能過於強大而遭到競爭對手抗議。此外，台泥也進軍儲能產業，解決傳統電池過熱與起火的問題，並透過高強度混凝土打造防火儲能櫃，大幅提高安全性。

在歐洲，台泥積極拓展充電站與虛擬電廠，目前已在南歐四國設立1,200個快充站、5,000多個充電點，並利用儲能技術進行電力交易，透過低價買電、高價賣電的方式，將電力變成最具價值的資源。

程耀輝表示，水泥產業向來是高碳排產業，每生產一噸水泥，便會產生約0.9噸二氧化碳。隨著歐盟碳關稅（CBAM）政策上路，未來出口歐洲的企業若未達減碳標準，將面臨高額碳費，因此，台泥投入替代燃料與低碳水泥技術，在台灣、大陸、土耳其與葡萄牙市場，成功將碳排降至600-700公斤/噸，符合全球環保標準，甚至能透過碳權交易獲利。

此外，台泥也發展再生能源發電，透過太陽能、風電與地熱等綠能技術，來平衡傳統水泥業務的碳排放，並藉由綠能轉型進一步提升企業價值。

目前，台泥擁有16,000名員工，來自50個不同國家，如何有效管理跨國團隊也是一大挑戰。台泥透過ESG（環境、社會、公司治理）標準，確保不同文化背景的員工都能認同企業願景。同時，公司在貸款合約中加入減碳目標，若未能達標，將由高層主管的績效獎金來補償，以確保企業對永續發展的承諾能夠落實。

回顧2017年，台泥仍是一家傳統水泥公司，但經過7年的轉型，如今已橫跨水泥、綠能、儲能、電池、電力交易等多個領域，成功打造成具有國際競爭力的企業。程耀輝認為，轉型的核心策略在於：(1) 透過強勁的現金流與國際投資級評級，台泥得以擴展市場，降低融資成本。(2) 從高碳排水泥業務轉向低碳水泥與綠色能源，確保企業能在全球減碳趨勢下保持競爭力。(3) 台泥更透過電池與儲能技術，切入高價值市場，如F1賽車、飛機與衛星領域，同時發展充電站與電力交易，建立新型態的盈利模式。

台泥總經理程耀輝 (左) 和瑞儀光電董事長暨總經理王昱超於對談環節中分享企業經營的心得。攝影：北美智權報／李淑蓮

瑞儀光電的併購策略與挑戰：從接班到全球佈局

瑞儀光電（Radiant Optoelectronics）由榮譽董事長王本然於1995年創立，是一家專注於背光模組研發與製造的上市公司。憑藉多年的技術積累與市場深耕，瑞儀光電在全球顯示器產業中占據重要地位，並連續多年實現穩健的營收增長。然而，隨著顯示技術的快速更迭，瑞儀光電也面臨著轉型升級的挑戰。瑞儀光電董事長暨總經理王昱超於論壇中分享了於接班後所面對的挑戰、併購的考量及經營策略，並透過實際案例探討如何在變革中尋找新的增長點。

由於事出突然，從創辦人王本然於2023年初摔倒傷及腦部，獨子王昱超自美返台擔任總經理， 到2024年5月王昱超正式接任董事長一職，前後才不過２年的時間，接班過程可以說是充滿挑戰。王昱超坦言在接班兩年內經歷了許多重大事件，深刻體會到企業轉型的壓力。瑞儀光電的核心產品 — 背光模組，雖然在全球市場中佔據領先地位，但隨著自發光技術（如OLED、Micro LED）的崛起，背光模組的市場需求逐漸受到衝擊。正如一位媒體人所言：「瑞儀光電贏得了全世界的對手，但輸給了時代的英雄。」這讓瑞儀光電意識到，必須在技術變革中找到新的出路。

面對技術更迭的壓力，瑞儀光電決定通過併購來實現轉型。併購的動機主要有兩方面：首先，瑞儀光電希望創造可持續的價值，而不是進行容易被競爭對手複製的「me too」投資；其次，公司選擇跨出舒適圈，進入光學元件的上游領域，包括光學設計、模具材料科學等，這些領域技術門檻高，競爭對手難以輕易進入。

瑞儀光電的併購策略聚焦於垂直整合，而非水平擴張。公司選擇向上游延伸，瞄準光學設計與材料科學領域的隱形冠軍企業，尤其是歐洲的技術領先者。這種策略不僅能提升瑞儀光電的技術實力，還能為客戶提供更高的附加價值。

瑞儀光電於2023年成功併購了一家芬蘭的光學公司Nanocomp。這家公司專注於光學模具與材料科學，擁有先進的光譜設計與黃光製程技術，並在全球市場中佔據領先地位。瑞儀光電透過這次併購，不僅獲得了關鍵技術，還將這些技術與現有的背光模組業務結合，為客戶提供了全新的解決方案。

這次併購的過程充滿挑戰。首先，技術與語言的隔閡讓整合變得複雜。其次，瑞儀光電的管理團隊需要跳出舒適圈，學習如何與歐洲企業合作。然而，瑞儀光電堅信，策略問題比技術問題更重要。只要方向正確，技術與語言障礙都可以克服。

繼Nanocomp化後，又於2025年初已完成對丹麥公司 NIL Technology ApS（NILT）的收購案。NILT於新世代超穎光學（Meta-Optics）與奈米結構光學解決方案方面有傑出的成就。

王昱超表示，瑞儀光電在併購過程中展現了高度的執行力與靈活性。從初步接觸到最終完成交易，整個過程僅用了一年時間，公司團隊在併購中學到了許多寶貴經驗。首先，企業必須清楚自己的核心目標，並願意為此放棄次要利益。其次，建立信任與透明度至關重要，瑞儀光電在併購初期通過戰略投資與對方建立信任，為後續的整合奠定了基礎。最後，靈活應對挑戰是成功的關鍵，瑞儀光電在談判過程中展現了高度的靈活性，並通過分階段付款等方式降低風險。

王昱超指出，瑞儀光電的併購策略不僅是為了應對當前的技術挑戰，更是為了未來的長期發展。公司計劃繼續聚焦於光學領域，並通過技術創新與全球佈局，打造更具競爭力的產品與解決方案，他相信只要堅持正確的策略，並在擴張與聚焦之間找到平衡，就能在未來的市場中佔據一席之地。

台灣企業迎戰全球變局 供應鏈轉型、AI創新與永續發展並進

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓指出，面對川普2.0政策下的全球供應鏈重塑，企業需採取更具彈性與多元化的布局策略，以降低地緣政治風險。然而，赴外投資不僅需考量關稅與經貿協定，更需審慎評估當地市場的文化、監管環境與基礎設施條件，以確保營運穩定。

除了維持供應鏈韌性外，AI技術也為產業帶來重塑契機與挑戰，根據AIF人工智慧科技基金會（2024年）調查，台灣企業導入AI比例僅約三成，仍有顯著成長空間。因此，企業須強化AI監管機制與人才培育策略，並從營運流程中尋找數位融合點，例如導入AI提升供應鏈效率、精準預測市場需求、優化財務管理，以確保長遠發展。

在轉型成長的同時，企業也應謹慎關注手中的資產組合，透過積極資產管理，保留具競爭優勢的業務，同時分割不適配資產，以提升整體營運效率。在調整投資組合的過程中，私募基金能藉由靈活的交易結構提供資本、專業知識與市場資源，成為企業理想的合作夥伴。

勤業眾信調查台灣企業併購現況發現，台灣企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求以尋求成長機會。未來，台灣企業將在全球供應鏈重組、產業升級、能源轉型與資產再平衡等多面向同步發展，並透過數位科技與創新策略，持續強化競爭力，邁向高價值與永續發展的新時代。

併購新趨勢 M&A&D – 留意漂綠風險、擇優投資標的、確保交易安全

另一方面，德勤商務法律事務所主持律師陳盈蓁指出，ESG永續意識抬頭，使監管趨嚴、股東激進主義盛行，亦推動企業綠色資產重組，從而讓以擴張業務版圖為志、提升業績成長為追求的傳統併購（Merger & Acquisition），也同步審慎評估非核心或不符主流策略目標的業務以精準進行分割（Divestiture），以達最新、精準且平衡的投資組合目標，開啟「M&A&D新時代」。

陳盈蓁表示，透過併購擴張業務版圖，尋找好標的更須慎選交易對象和合作模式。在此之前應對標的進行較完整地盡職調查，其中應包含財務、稅務、法律、人力資源、智慧財產權等五大面向，而新興的永續及供應鏈盡職調查也應參酌納入。交易架構除考量稅捐負擔外，涉及公司主體是否變更、進而衍生有無法定留用權適用等優劣比較，也應事前充分諮詢及規畫。

為確保交易安全，近年來實務上也興起保證及補償保險，由保險公司承保賣方違反聲明及保證事項導致買方所遭受的損失，值得參考。陳盈蓁說明，成功的資產組合再平衡，也應強化與員工、客戶及供應商的溝通，確認經營權變動或限制轉讓條款的應對措施，必要時並安排過渡期支援協助，以掌握投資勝利新法。

而在揭露永續資訊時，陳盈蓁也提醒，企業應留意是否涉及「漂綠」行為，若所接露之資訊與事實不符，則可能涉及證券詐欺、違反消費者保護法，及不實廣告等法律責任。美國、台灣都已有相關裁罰案例，不可不慎。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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