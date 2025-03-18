中華電信首屆TECH DAY 6大前瞻應用展示研發實力

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

中華電信於3月上旬舉辦「2025 CHT TECH DAY 研發成果發表會」，由中華電信研究院於「人工智慧、智慧聯網、元宇宙、數位信賴」4大科技領域，發表6項重要的前瞻研發成果，且各項成果皆已成功導入產、官界實際應用，發表會希望能再成果望一步推廣，擴大商用範圍。發表會由中華電信研究院院長蘇添財揭開序幕；而中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜也於致詞時強調資通訊科技跨域融合、共創價值的研發精神與理念。

深耕台灣資通訊技術超過70年 展現技術創新與產業賦能

院長蘇添財在致詞時指出，中華電信研究院自1951年成立以來，已深耕台灣資通訊技術超過70年，始終扮演著推動產業發展的重要角色。隨著時代變遷，研究院的研發範疇從早期的無線電波技術，擴展至有線電話、行動通信、海纜、衛星通訊及頻譜管理等領域，並進一步涵蓋雲端運算、資安、元宇宙、人工智慧（AI）與 ESG 等新興科技。

為了讓外界更了解中華電信研究院的研發實力與技術成果，研究院首次舉辦研發成果發表會，向業界、媒體與合作夥伴展示核心技術發展現況，期望透過與集團子公司、策略合作夥伴的緊密合作，發揮更大的產業影響力。

蘇添財回顧歷史，指出中華電信研究院的發展與台灣電信產業息息相關。從公營時期的「電信總局」，到國營公司，再到民營化的現代電信企業，研究院始終站在技術創新的最前線，確保中華電信在通信技術、網路穩定性與加值應用 方面保持領先地位。

隨著科技演進，研究院的技術範疇持續擴展，從傳統的電信基礎技術，逐步轉向數位轉型相關應用，包括 雲端技術、資安、元宇宙、AI、大數據分析與 ESG。研究院也積極參與國際技術標準的制定，並與國內學術機構及研究單位保持密切合作，共同推動台灣資通訊產業的發展。

蘇添財表示，過去研究院的技術研發主要聚焦於內部業務支援，包含企業端與消費者端的服務，以及與內部技術單位（如分公司、網路部門）合作。而這次發表會的舉辦，象徵著研究院邁向更開放的創新模式，期望透過對外展示與產業合作，促進技術落地與商業應用，進一步落實中華電信「賦能者與協創者」的定位。

中華電信研究院院長蘇添財；攝影：北美智權報／盧頎

以AI創新科技應用，引領未來智慧生活

中華電信董事長簡志誠對於以科技研發帶動中華電信的營運成長，及達成企業社會責任的使命充滿信心，表示：「中華電信已成功突破電信事業的框架，以『中華AI啟動未來』做為全公司的發展主軸，導入AI科技以深化內部應用，提升營運效率；對外扮演AI的『賦能者』與『協創者』角色，偕同夥伴發展產業別及利基市場的AI解決方案，與產業並肩前行，實現『數位韌性、智慧驅動、永續未來』三大經營策略，持續積極探索潛力領域、新市場、新技術與新機會。」

中華電信董事長簡志誠；攝影：北美智權報／盧頎

在6項研發成果中，「企業AI加速器」、「AI 有聲繪本」、「AI 超擬真助理」及「影像識別與推理」聚焦AI技術應用，而「沉浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，與中華電信在全光網路與雲端運算的優勢，打造低延遲、高畫質的沉浸式體驗。這些研發成果除已實際應用於多家公家機關、民營企業及教育界等領域，並曾分別奪得「台灣精品獎」、「國家玉山獎」等大獎肯定。此外，台灣首套自主研發的「後量子安全憑證」亦於活動中首次亮相；該技術已成功導入車聯網領域，提供安全高效的通訊解決方案，未來也將拓展至其他產業，幫助企業迎戰後量子時代的挑戰。

中華電信總經理林榮賜；攝影：北美智權報／盧頎

企業AI加速器：DeepFlow智慧分析平台與 DeepVoice客戶心聲分析平台

DeepFlow智慧分析平台是一套完整的AI x Ops解決方案，協助企業內部AI模型生命週期管理並加速AI模型落地，整合了企業內部流程，由開發到部署可以節省50%以上的時間。目前已成功的導入政府，金融業與製造業，並將實際的開發流程，應用於客戶服務領域中，發展出DeepVoice的客服應用方案。

DeepVoice透過語音轉文字、文本分析及生成式等多項AI技術，協助客服中心釐清解決客訴事件，進而解析企業市場經營的潛在問題，優化客戶互動提升滿意度，提升企業競爭優勢。此兩項方案，已榮獲「台灣精品獎」、「國家玉山品牌獎」、「卓越客服大獎」與「創新商務獎」等多項殊榮肯定，未來將持續優化，協助企業以AI加速智慧轉型。

中華電信InventAI新創育成團隊技術長黃文俊；攝影：北美智權報／盧頎

AI有聲繪本：一站式GenAI創作解決方案

透過文本、語音與圖像生成技術，打造一站式 AI 創作解決方案，讓家庭、教育機構、出版商、圖書館及展覽館等業者可僅用10%的製作時間，完成符合台灣口音、接近真人配音與在地特色圖像的高品質有聲繪本。自主研發的自動過濾暴力與色情資訊的技術，幫助創作者克服難以正確理解不同文化層次語意的困擾，排除可能產生誤解的情色暴力字眼，創作出適合兒童閱讀的優良作品，為廣大使用者帶來超乎想像的創新樂趣與教育價值。

AI超擬真助理：打造專屬擬真人物，提供多樣性問答諮詢

本技術整合生成式人工智慧技術與知識庫等多元資訊，快速打造個人或企業專屬的擬真代言人，同時能支援識別國、台、英、日等13種語言及互動能力，透過多樣化的問答機制，不僅能在2-5秒內精準回應使用者問題，還具備語音仿聲、嘴型同步與手勢動作等擬真表現，提供企業全天候24小時如真人般的智慧問答服務，其自然流暢的回應語調與人性化互動體驗，不僅提升客戶服務品質及效率，更為企業帶來創新的智慧客服解決方案。

中華電信前瞻科技研究所所長汪世昌；攝影：北美智權報／盧頎

影像識別與推理：無人機3D智慧巡檢與交通事件分析

影像辨識與自然語言處理技術透過學習大量影像與文字資料，不僅能內容理解跟影像推論的能力，還能同步處理影像、文字、聲音等多模態數據，以持續提升優化辨識與推論的精準度。目前，本技術已成功應用於無人機智慧巡檢服務，可即時感知異常事件，並輔助交通案件的舉發及審理工作，大幅提升作業效率。這些創新應用不僅減輕人力負擔，也讓台灣公私營企業能將資源集中於核心業務，帶動企業經營朝向智慧化發展。

中華電信智慧聯網研究所計畫經理林義堯；攝影：北美智權報／盧頎

沉浸式全息劇場：元宇宙全息影音互動展演服務

本技術結合元宇宙、全光網路與雲端運算技術，搭載AI同步翻譯技術，能即時轉換多種語言，提升跨國互動體驗，打造高沉浸感的3D全息劇場，其低延遲、高解析度的特性，使觀眾得以享受流暢且擬真的視覺及互動體驗，可應用於虛擬演唱會、遠距醫療培訓、全息會議與沉浸式學習等場域，推動數位互動體驗的全面升級。本技術於去年11月日本NTT R&D Forum 亮相，透過台日跨國全光網路傳輸，為現場近5000人次觀眾帶來高品質的3D全息劇場演出，流暢的展演品質，獲得一致好評回饋。

中華電信研究所經理朱國華；攝影：北美智權報／盧頎

後量子安全憑證：後量子密碼領航者，守護數位新世代

隨著量子運算技術的迅速發展，現行廣泛應用於公開金鑰基礎建設 (PKI) 的RSA 與 ECC 加密機制正面臨被破解的重大風險。中華電信研究院積極應對此挑戰，參考美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 規範，率先於國內自主研發「後量子安全解決方案」。其中「後量子 PKI 憑證」，為亞洲首家參與IETF PQC Hackathon 並與國際大廠持續進行互通測試的機構，該技術已導入車聯網應用，不僅確保通訊安全，更維持低延遲效能，滿足高效能應用需求。此外，研究院自主開發「後量子 HSM 硬體安全模組」及「 PQC 遷移自動化盤點工具」，可協助企業進行後量子遷移。「後量子安全解決方案」未來將可協助企業從容迎戰即將到來的後量子時代。

中華電信資通安全研究所計畫經理周國森；攝影：北美智權報／盧頎

中華電信研究院在行動、固網、衛星通訊網路及營運管理、雲端運算、人工智慧、智慧聯網、智慧生活、資通安全、節能永續等領域，已經累積相當多亮眼的研發成果，皆獲得產官界一致的認同。在人工智慧發展潮流下，近年來亦積極結合AI與上述各項技術基礎，讓各項創新應用如虎添翼。未來，中華電信研究院不僅將繼續扮演中華電信集團的研發樞紐角色，透過CHT Tech Day的舉辦，中華電信更期許成為各產業提升競爭力的重要夥伴，攜手打造更具前瞻性及實用性的未來智慧生活。

中華電信設置攤位分區介紹；攝影：北美智權報／盧頎

展望未來 強化競爭力與產業貢獻

院長蘇添財展望未來，表示中華電信研究院將持續深化研發能量，推動數位轉型、人工智慧應用、資安技術發展，並積極與產業夥伴合作，打造更具競爭力的資通訊生態系。在 AI 快速發展的時代，期望能夠對台灣資通訊產業提供更大助力，推動技術創新與商業應用的深度結合。他強調「此次發表會不僅是研究院技術發展的一大里程碑，更是中華電信集團邁向未來的重要一步。未來，研究院將持續以創新技術為核心，攜手業界合作夥伴，共同創造更具競爭力的產業價值。」

影音參考

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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