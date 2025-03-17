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AI開啟2025年寵物產品新賽道

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源：SATELLAI
圖片來源：SATELLAI

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

在今（2025）年剛結束的世界行動通訊大會（MWC2025）上，有兩款寵物智慧產品備受關注：除了和科技巨頭高通（QUALCOMM）合作、首款採用衛星通訊技術的寵物追蹤器，還有第一支寵物專用的智慧型手機亮相，AI創新科技所帶來的寵物商機，也在MWC上佔有一席之地。

新創公司SATELLAI在歐洲首發全球首款採用衛星通訊技術的寵物追蹤器SATELLAI Tracker，這項與高通合作的產品，在MWC2025風光囊括10項國際媒體獎項。SATELLAI Tracker採用頂尖的衛星通訊技術、先進的人工智慧和健康監測功能，為喜歡戶外活動的寵物家庭提供高度的便利。

圖1. SATELLAI推出的寵物追蹤在MWC2025中受到注目；圖片來源：SATELLAI
圖1. SATELLAI推出的寵物追蹤在MWC2025中受到注目；圖片來源：SATELLAI

首款太陽能供電、衛星通信的寵物追蹤器

SATELLAI追蹤器專為露營和健行等長時間戶外活動而設計，它配備了Qualcomm9205S 調變解調器，是第一個使用衛星通訊進行精確追蹤的追蹤器，以確保全球無縫連接，讓主人可以穿越森林、山區、偏遠地區甚至海外追蹤寵物，高通的支援增強了設備的穩定性，使其成為真正無邊界的寵物追蹤解決方案。

此外，SATELLAI追蹤器擺脫4G、Wi-Fi 和基於藍牙的寵物追蹤器的限制，藉由與非地面網路（NTN）服務供應商Skylo合作，確保SATELLAI Tracker能與180多個國家的680個全球網路相容，即使在偏遠、無網路服務或手機訊號區域，也能利用衛星通信即時發出訊號。

除了位置追蹤之外，SATELLAI追蹤器還整合了人工智慧驅動的健康監測、照顧護理和訓練建議。主人可透過專用的行動應用程式了解寵物的健康狀況，及早發現潛在的健康問題並採取主動護理。人工智慧系統也提供個人化的照護和訓練建議，幫助寵物主人為寵物提供更健康、更快樂的生活。

此外，為了要能在戶外順利追蹤，還必須有卓越的耐用性和續航力，除了採用輕量級的追蹤器，不會鉤住、妨礙寵物活動或引起不適之外，還搭配充電2小時即可續航7天的太陽能電池。

SATELLAI 創辦人兼執行長Mark Mao表示，美國每年大約有10%的寵物狗遺失，為了確保心愛的夥伴能安全回家，使用衛星和人工智慧技術的追踪器和項圈，能隨時準確傳遞寵物的位置和狀態，相信寵物會喜歡佩戴它們。

SATELLAI 追蹤器計畫將於2025年上半年先在美國、加拿大和歐洲推出，將採用硬體+訂閱模式提供服務，包括衛星和4G連線選項，以滿足不同需求並繼續拓展全球市場。

毛孩專用智慧型手機問世

每年都有不少廠商會選擇在MWC發布新品，在美國上市的香港創新行動技術公司優克聯（uCloudlink），今年就推出了專為寵物設計的PetPhone。

PetPhone是全球首款寵物智慧型手機，可讓寵物與家人之間有真正的雙向互動，透過集中式AI管理，在行動互聯網、固定寬頻/Wi-Fi和衛星通訊之間提供便利、安全和優質的連接，為寵物帶來快樂、安全、健康、追蹤和社區參與的多種功能。PetPhone具備AI即時通話功能，透過寵物特定動作來發起交流，並配合6項技術全球定位確保使用安全，同時也可以用AI健康監測寵物的活動和健康狀況；寵物主人還能加入全球社群，認識更多有養寵物的朋友。

號稱全球第一台寵物智慧手機的PetPhone，首先必須具備輕薄防水功能，IP67級防水防塵能力、重量僅約37克，電池續航可達約5天，適合寵物日常佩戴和戶外活動。此外，PetPhone內建eSIM技術，無需實體SIM卡即可連線，支援全球390多家營運商、覆蓋超過200個國家地區，只要有行動訊號就實現無距離限制的定位功能。

圖2. 能追蹤定位、健康監測的寵物手機；圖片來源：uCloudlink
圖2. 能追蹤定位、健康監測的寵物手機；圖片來源：uCloudlink

PetPhone技術特色

即時通訊

PetPhone內置麥克風和揚聲器，支援主人隨時撥打電話、播放音樂或發送語音訊息給寵物，讓寵物聽到主人的聲音並受到安撫；當寵物吠叫五次，PetPhone將自動提醒並建立語音通話連線，讓寵物也可以主動撥打電話找到主人，主人可以透過手機APP雙向音訊即時與寵物進行交談，幫助緩解分離焦慮。

此外，可以為寵物設定餵食和玩耍時間提醒，確保寵物的日常生活正常進行，也可以透過應用程式遠端播放寵物最愛的音樂，讓它們隨時隨地感到快樂和愉悅。

廣泛、精準的追踪

PetPhone除了有通話功能，本身也是超級追蹤器，幫助主人使用光和聲音輕鬆定位寵物。PetPhone內建6重定位技術，因此無論寵物處於室內、戶外甚至偏遠區域，定位裝置都能透過不同技術確保精準定位。主人可以通過App在地圖上實時查看寵物的位置軌跡，並可設定安全邊界，如果只要寵物越過邊界，主人則會立即收到警報，加快找回走失寵物的速度。

確保寵物健康

PetPhone會追蹤寵物的運動時間、跑步距離、燃燒的卡路里以及整體活動水平，幫助為寵物保持健康的生活方式，如果發現寵物異常也會收到通知。根據PetPhone內建的感測器和AI算法，能追蹤寵物的活動量與健康狀況，透過全天候的運動休息時間數據分析，設備可推測寵物的健康指標和情緒狀態。若發現寵物活動異常減少、長時間懶動，或是感測到心率、呼吸頻率異常，可以及時向主人發出健康提醒。

加入社群功能

除了智慧監控之外，PetPhone還提供社群功能，讓使用者可與其他寵物愛好者見面並分享美好時刻。只要尋找並添加其他寵物主人作為朋友，就能安排寵物一起玩耍或社交，也可以在PetPhone社群分享照片、日常瞬間和有趣的活動，為養寵物帶來更多樂趣。

資料來源：

  1. 2025/3/6，SATELLAI Wins 10 Media Awards at MWC 2025 for Its Satellite Pet Tracker

  2. 2025/3/3，uCloudlink Unveils Groundbreaking Innovations at MWC 2025: Redefining Connectivity for IoT, People, and Pets

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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